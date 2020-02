Brandnooz box únor 2020

Konečně jsme se dočkali nového boxu, který je v podstatě takovou malou předzvěstí přicházejícího jara. Je tedy jasné, že jsme se opravdu nemohli dočkat, až zjistíme, co v sobě tento únorový box skrývá. Už na první pohled bylo totiž jasné, že se tentokrát opravdu máme na co těšit! Pojďte se podívat na to, co v sobě skrýval spolu s námi!

Box obsahoval:

Studentská pečeť mléčno hořká

Hellmanns avocado oil

Rej Rejfínci

Birell Citronáda

Birell Cola

Havlík cibulové

Mentos Pure fresh žvýkačky

Penam žitno pšeniční toust

Big Shock Gold

Cacaolat NOIR

Studentská pečeť mléčno hořká – naše známka 1

Je mezi vámi někdo, kdo by nemiloval čokoládu? My snad nikoho takového neznáme, a proto nás tato novinka v boxu opravdu mile překvapila. Nová studentská pečeť je složená ze skvělého mixu arašídů, rozinek a želé v zcela nové kombinaci mléčné a hořké čokolády.

Hellmanns avocado oil – naše známka 1

Tato nová omáčka majonézového typu nás zaujala. Je totiž vhodná i jako součást zdravé stravy, což se nedá říct o klasické majonéze. Skvěle se hodí na saláty či jako dip ke grilované zelenině, nebo pečenému masu.

Rej Rejfínci – naše známka 1

Tuto novinku asi nejvíce ocení naši nejmenší. Jde o nové kukuřičné křupky ve tvaru delfínů. Vybírat můžete z několika různých příchutí. Za skvělou a zdravou svačinku, kterou si vaše děti zamilují, považujeme Rejfínky s lyofilizovaným ovocem!

Birell Citronáda – naše známka 1

Na této novince od Birellu musíme ocenit to, že jde o limonádu, která je zcela bez chemických konzervantů a barviv a mimo to obsahuje také málo cukru. Přes to všechno jde o velmi příjemnou a svěží citrónovou limonádu, která bude nejlépe chutnat vychlazená.

Birell Cola – naše známka 3

Tato novinka nám bohužel příliš nechutnala, ale musíme opět vyzvednout její složení! Je totiž z čistě přírodních surovin. Neobsahuje konzervanty a umělá barviva. Její originální chuť má na svědomí hlavně extrakt z kolového oříšku. Rozhodně ochutnejte, třeba vám zachutná!

Zbytek novinek jsme zatím ještě nestihli ochutnat, ale rozhodně se na ně moc těšíme!