Brandnooz box listopad 2019

Každé 2 měsíce boxík, ve kterém najdete potěšení z nových chutí a možná i inspiraci na rychlý víkendový oběd stejně, jako tomu je v případě listopadového Brandnooz boxu. Tentokrát se jednalo o opravdové novinky na trhu, které jsme moc rádi ochutnali. Pojďme si výrobky, které jsme rozdělili do několika kategorií, představit a jelikož jsme nestihli publikovat recenze produktů z minulého boxu, najdete je v tomto článku také.

Kategorie dobrůtky

Mila-známka 2

Sušenka s mléčnou krémovou náplní v kakaové polevě. našeho dětství zrovna nepatří mezi novinky, ale naopak mezi stálice na trhu s oplatkami. Je výborná jako před lety a třebaže je lepší nekontrolovat složení, jedinečná chuť vás vždy dostane a nikdy neomrzí.

Složení: Rostlinné tuky (palmový a kokosový), Pšeničná mouka, Sušené plnotučné mléko 17%, Cukr, Kakaová poleva 14% [cukr, rostlinné tuky (palmový a bambucký), kakao se sníženým obsahem tuku 17%, sušená syrovátka, emulgátory: E442, E476, aroma], Sójová mouka, Sušené odstředěné mléko, Alkohol, Kukuřičný škrob, Slunečnicový olej, Emulgátor (lecitiny), Aromata, Kypřicí látka (uhličitany sodné), Sušený vaječný žloutek

Může obsahovat arašídy, lískové ořechy a mandle.

SMINT svěží dech-známka 2

„Pálivé“ bonbony budeme vozit v autě. Designové trojúhelníčkové dech osvěžující bonbony jsou v praktické plechové krabičce, která se vejde do každé kabelky. Jsou moc dobré a navíc díky obsahu zinku a magnólie funkční, protože prokazatelně snižují příčiny nepříjemného dechu. Obsahují umělá sladidla.

Čokodatle (CHOCODATE)-známka 2

Moc dobré kokino z datlí a mandlí obalených v čokoládě. Na trhu je několik druhů. My měli tu čest ochutnat variantu z bílé čokolády. Dezert je poněkud hodně sladký, ale dobrý. Ostatně v Dubaji, odkud tato pochutina pochází, nám všechny dezerty připadaly poněkud přeslazené.

Složení: datle 67 %, bílá čokoláda 23 % (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, sušené odstředěné mléko, mléčný tuk, emulgátor: sójové lecitiny; vanilkový extrakt), mandle 10 %, jedlá sůl

Obsah: 100g

Kategorie nápojů

Semtex

Nechápeme, co zase dělá v boxíku. Za nás opět velké zklamání. Nebudeme ani ochutnávat, ani hodnotit, protože podobné nápoje podle nás nemají v domácnosti vůbec co dělat.

Joya BIO kokosový nápoj-známka 1

Moc dobrá exotická chuť kokosu ve formě nápoje značky Dream&Joya, který je vhodný jako alternativa mléka do kávy nebo do vaření a pečení. Čistě rostlinný nápoj pro vegany. Obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry. Neobsahuje laktózu. Hlavní suroviny pochází z kontrolovaného organického zemědělství.

Čaj Lipton BIO Green Nature-známka 1

Velmi jemná chuť tohoto čaje je zapříčiněna tím, že k jeho výrobě jsou použity pouze mladé čajové lístky. Stromečky čajovníku jsou pak pěstovány v organických zahradách v jihovýchodní Číně. Pyramidové sáčky poskytují čajovým lístkům prostor pro plné rozvinutí jejich chuti.

Víkendový oběd aneb těstoviny a rajčatová omáčka

Jak jsme avizovali, máte tu tip na sobotní oběd. Co třeba hotová rajčatová polévka?

Knorr Creamy tomato soup-známka 1

Hotová rajčatová polévka s bazalkou v praktické sklenici z rajčat z udržitelného zemědělství. Stačí jen ohřát a v případě potřeby dochutit. My jsme si polévku malinko opepřili. Pro děti byla naprosto dokonalá. Knorr hotové polévky jsou připraveny i v dalších variantách – Dýňová polévka s muškátovým oříškem a Zeleninová polévka s osmi druhy zeleniny.

Fusilli Adriana-známka 1

Těstoviny s vroubkovaným povrchem, na kterém bezvadně ulpívá omáčka. My jsme udělali klasické aglio olio a pokrm neměl chybu.

Další: Nic jiného jsme nezvládli ochutnat.

Zářijový box obsahoval:

Cacaolat Noir

BonaVita Bix To milk

Jihlavanka Cafe Arabica

Mentos Pure Fresh

Blink Bonbóny

Bombus Raw energy maracuja a coconut

Pedro Frujty Superželé ovobobule

Pedro Frujty Superželé ovoplátky

Cacaolat Noir – naše známka 2

Máte rádi netradiční, dokonce až sofistikované chutě? Pokud ano, tak právě tento výrobek by vám rozhodně neměl uniknout. Jde o skvěle vyváženou kombinaci chuti toho nejkvalitnějšího kakaa a extraktu nibsů, čili kakaových bobů.

BonaVita Bix to milk – naše známka 1

Tento výrobek je absolutní novinkou na našem trhu a my ho opravdu velmi oceňujeme. Jde o ovesné pečené tyčinky, které jsou oslazené pouze medem. Jsou určené do mléka, nebo jogurtu a ideální budou právě ke snídani a to hlavně díky vysokému obsahu vlákniny.

Mentos Pure Fresh – naše známka 1

Žvýkaček nikdy není dost proto i tyto rozhodně stojí za povšimnutí. Mentos Pure Fresh jsou zcela bez cukru a navíc mají tekuté jádro a výtažek ze zeleného čaje. Nejde tak o obyčejné, tuctové žvýkačky. Skvěle se vejdou do kabelky ale i do kapsy.

Blink Bonbóny – naše známka 1

Tyto bonbónky nás opravdu mile překvapili a moc nám zachutnali. Jejich krabička je navíc opravdu skvěle propracovaná a může se z ní stát pomalu i módní doplněk. Mimo to jsou také tyto bonbónky zcela bez cukru.

Bombus Raw energy maracuja a coconut – naše známka 1

Zdravá svačinka, vyrobená pouze z přírodních surovin bez tepelné úpravy. Jde o tyčinku, která vás zasytí, doplní ztracenou energii a navíc vašemu tělu dá jen samé kvalitní suroviny. I my tuto tyčinku můžeme všemi deseti doporučit.

Pedro Frujty Superželé ovobobule a ovoplátky – naše známka 3

Pokud patříte mezi fanoušky těchto želatinových kousků, tyto značky Pedro vás určitě nezklamou. Obsahují 30% ovocné šťávy. Nenajdete v nich žádná přidaná barviva a ani palmový olej. My bohužel nepatříme mezi fanoušky tohoto druhu bonbónů, a proto si nás tato novinka příliš nezískala.