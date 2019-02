Brandnooz box leden 2019

Před nedávnem jsme obdrželi nový box. Byl to vlastně úplně první box v roce 2019 a byl doslova nabytý novinkami. Pojďte se s námi podívat na to, co jsme v něm objevili a jak nám chutnalo.

Box obsahoval:

Kozel Mistrův Ležák

Bonavita Dobrá vláknina

Bombus Raw energy

Penam Super sandwich celozrnný

Penam Super sandwich světlý

Korunní Energetická

Korunní Vitamínová

Mazagrande Fresh citrus

Dr. Oetker Čokoládové číslice a písmenka

Karlova Koruna krůtí maso s provensálským kořením

Karlova Koruna hovězí maso s uzeným špekem

Jako bonus jsme v boxu nalezli i:

Vitana Kypřící prášek s vinným kamenem

Amylon Puding pro děti

Mentos Pure fresh

Bonavita Dobrá vláknina – naše známka 1

Vláknina je pro naše tělo doslova nepostradatelná. Podporuje správnou funkci zažívacího systému, a proto se z tohoto výrobku stává naprosto dokonalá součást vaší snídaně. Tento výrobek dokonce splňuje i všechny požadavky moderního stravování. Má nízký glykemický index, obsahuje jen celozrnnou pšeničnou mouku a také zde naleznete pšeničné otruby. Díky tomu se rozhodně nemusíte bát dopřát si tuto pochutinu i na snídani například v kombinaci s bílým jogurtem a ovocem.

Bombus Raw energy – naše známka 2

Představujeme vám ovocnou raw tyčinku, která neobsahuje lepek, je bez přidaných cukrů a konzervantů. Tyčinka je tedy vyrobena bez tepelné úpravy a pouze z přírodních surovin. Představuje tak naprosto ideální, zdravou svačinu. I nám v redakci chutnala, i když na její konzistenci si budeme muset zvyknout.

Penam Super sandwich celozrnný/světlý – naše známka 1

Dále jsme měli možnost ochutnat i tyto skvělý toustový chléb. Upečený je podle vyladěné receptury z českého obilí a s pšeničným kvasem. Ochutnali jsme jak celozrnnou tak i světlou variantu a obě nás velmi nadchly a na toustech jsme si opravdu pochutnali.

Korunní Energetická – naše známka 1

Chutná po červeném rybízu, ale rozhodně to není jen obyčejná limonáda. Navíc totiž obsahuje kofein a taurin. Pekelnou kombinaci, která dokáže zvýšit koncentraci, zrychluje reakce a celkově povzbuzuje organismus. Dle chuti vám možná připomene energetický drink, ale na rozdíl od něj má o poznání nižší obsah cukru. Nenajdete v ní však žádné přidané barvivo a naopak je složena pouze z přírodní aromata. Nám opravdu moc chutnala a rozhodně si ji v nejbližší době půjdeme ještě zakoupit.

Mazagrande Fresh citrus – naše známka 3

Jde o osvěžující nealkoholický nápoj, který neobsahuje žádné přidané cukry. Je složen pouze ze směsi kávy a citrusů. Nás bohužel tato chuť příliš neoslovila, ale věříme, že si dokáže najít i spoustu příznivců.

Na zbytek produktů se teprve chystáme a věříme, že ani tentokrát nás výrobky nezklamou a velmi si na nich pochutnáme, ostatně tak, jako vždy.