Brandnooz box duben 2020

Konečně jsme se dočkali dubnového boxíku. Byl dost velký a také těžký. Našli jsme tam dost dobrot a také šmakuládu, kterou neochutnáme. Boxík nás mile překvapil, protože obsahuje opravdové novinky, které se na pultech supermarketů objevili opravdu až v průběhu dubna. Pojďme si ho představit. Začneme kategorií nápoje.

Mattoni Multi – známka 2

Všeobecně moc sycené přírodní vody nemusíme, ale děti z ní měly radost a byla dobrá. Multifruit příchuť tropického ovoce ve formě jemně perlivé slazené vody, si dokážeme představit pořádně vychlazenou na nějaké zahradní párty.

Frisco Mojito a Bellini – známka 2

Dvě nové letní příchutě k perlivému alkoholickému (obsah alkoholu je 4,5 %) nápoji „pro ženy“ jednoduše sedí. Frisco Mojito kombinuje jemně perlivý cider s chutí limetky a máty, Frisco Bellini v sobě snoubí chuť bílých broskví a šumivého vína.

Nescafé 3in1 frappé – známka 4-

Pije vůbec ještě někdo rozpustnou kávu? Všechny ty protispékavé složky, náhražky mléka a další šmakulády nás nenechávají klidnými. Tohle rozhodně nikdo z redakce neochutná. Směs stačí rozmíchat ve studené vodě a případně přidat led.

Cool malina a borůvka – známka 2

Další z rodiny nealkoholických ovocných piv, tentokrát od Staropramenu. Nápoj nám chutnal a navíc je bez konzervantů a umělých barviv.

Kategorie vaření

Kikkoman Sójová omáčka – známka 1

Naše stará známá přírodní sójová omáčka, která se získává čistým kvašením a lisováním sójových bobů a pražené pšenice. Je k sehnání také ve variantě s nižším obsahem soli (ta klasická obsahuje soli 15 %!!!). Kikkoman nabízí spoustu dalších kvalitních omáček (Ponzu, Tamari).

Podravka Natur přísada do jídel, sypký kořenící přípravek – známka 3

Deset druhů zeleniny (mrkev, pastinák, cibule, brambory, celer, rajčata, pórek, paprika, petrželová nať, česnek) plus cukr, libeček, pepř černý, kurkuma, kopr s mořskou solí bez přidaných éček, tak to nezní vůbec špatně. V podstatě jde tedy o zeleninovou sůl. Ovšem podle nás jde o poněkud předraženou sůl. Té je totiž ve směsi téměř 60 %.

Kand Ocet jablečný – známka 1-

Rakouský jablečný ocet kvasný s 5 % kyselostí je moc dobrý na dochucení salátů. Mnoho lidí si také panák jablečného octa ředí po ránu studenou vodou. Po vypití na lačno se prý cítí mnohem lépe. Nevím, nikdy jsme to nezkusili. I tak je jablečný ocet pravidelným obyvatelem naší kuchyně.

Ostatní

Chlebík Celio – známka 2-

Docela dobrý bezlepkový chléb od Penamu. Této značce se snažíme vyhýbat, ale ochutnali jsme ho a není špatný. Mít ho doma jako pohotovostní pak nevadí vůbec ničemu. Zkuste ho třeba se škvarkovou pomazánkou. Recept najdete ZDE.

Složení: bezlepková cereální směs 49 % [kukuřičný škrob, lněná semena, slunečnicová semena, koncentrát sójových bílkovin, zahušťovadla (E 415, E 464, E 412), rýžová mouka, cukr, psyllium, sušený kvas (rýžová mouka, startovací kultura), inulin, dextróza, karamel, mletá pražená čočka, extrakt z droždí, maltodextrin, jedlá sůl, regulátor kyselosti E 262, enzymy], pitná voda, bramborový škrob, řepkový olej, droždí, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), konzervant E 200.

Enjoy zeleninové smažené chipsy – známka 3

Všechno smažené je dobré. To prohlásila naše kamarádka veganka a něco na tom asi bude. Nevím, jaký je rozdíl v tom se nacpat smaženými bramborovými nebo dýňovými lupínky, ale dobré opravdu jsou. Jde o solené krekry z čerstvě sklizené zeleniny (té je tam méně než 50 %) a bůhvíčeho, dochucené pouze přírodními ingrediencemi, bez umělých barviv, dochucovadel a konzervantů. Podle nás by se to chipsy jmenovat nemělo (představíme si nakrájenou smaženou zeleninu), jde spíš o krekry se zeleninou.