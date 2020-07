Brandnooz box červenec 2020

O tom, že je léto v plném proudu svědčí nejen vyšší teploty ale také nová edice brandnooz boxu. Tentokrát na nás čekala dávka osvěžujících nápojů, sladké pečivo ale také i energetická tyčinka. Pojďte se s námi podívat, co dalšího letní edice boxu skrývala.

Box obsahoval:

Big Shock! Original Energetická tyčinka

Ondrášovka Exotic – Liči

ARAX BIO Březovka Zázvor a limetka

Hamé Veggie Zeleninové pomazánky

Quinoa pudink

Mazagrande ginger orange

Jim snack bar hovězí snack se švestkou

Penam bezlepkové Vitacelia Borůvkové koláče

Cool višeň a limetka

Big Shock! Original Energetická tyčinka – naše známka 1

Jestli se cítíte unavení a sáhnete po této tyčince, rozhodně neuděláte chybu. Energetická tyčinka s obsahem kofeinu vám dodá potřebnou sílu. Tyčinky jsou ideální pro sportovce, řidiče, ale i pro každého kdo potřebuje jen rychle doplnit energii. Musíme také dodat, že jsou opravdu i velmi lahodné a tak díky nim zaženete i chuť na sladké.

Jim snack bar hovězí snack se švestkou – naše známka 1

Ideální svačina na cestu to je právě tyčinka ze sušeného masa. Tato je navíc doplněna švestkou takže chutná opravdu báječně a navíc i originálně. Pokud potřebujete rychlou a zdravou svačinu s touto pochoutkou chybu rozhodně neuděláte.

Ondrášovka Exotic Liči – naše známka 1

Díky Ondrášovce si můžete vychutnat kousek exotického ráje klidně i u vás v obýváku. Limonáda je příjemně sladká a všem nám moc chutnala!

Cool višeň a limetka – naše známka 1

Ovocná piva s nízkým obsahem alkoholu jsou naše oblíbená. Tato letní novinka má příjemně nakyslou chuť, díky které je opravdu velice osvěžující. Obsah alkoholu jsou pouhá 2%, což velmi oceníme v letních horkých dnech. Navíc je zcela bez konzervantů a barviv. Podávejte nejlépe vychlazené, tak chutná nejlépe!

Penam bezlepkové vitacelia borůvkové koláče – naše známka 2

I tyto koláčky nás celkem překvapily. Musíme uznat, že byly opravdu velice chutné. Velmi se ale musí ocenit hlavně to, že jde o zcela bezlepkový výrobek. Vzhledem k tomu, že počet lidí s potravinovou intolerancí stále roste, je to určitě krok dobrým směrem. Jde o opravdu dobrou svačinku do práce, či rychlou snídani.

Na zbytek novinek se teprve chystáme, ale věříme, že jako vždy, rozhodně nebudeme zklamaní!