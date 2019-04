Brandnooz box březen 2019

Hned v prvních jarních dnech nás překvapil nový brandnooz box, který je plný novinek, které teprve vstupují na náš trh a my je tak mohli ochutnat mezi prvními. O to více natěšení jsme byli a právě proto jsme se do některých novinek hned pustili.

Tento box obsahoval:

Naturprodukt Fresh sirup

Rej – sušenky celozrnné čokoládové

Podravka Natur

Bonduelle – řepa strouhaná Vapeur

Tchibo Mazagradne Citrus

YES! Ořechová tyčinka s mandlemi a mořskou solí v hořké čokoládě

YES! Ovocná tyčinka s jablkem a červenou řepou

Maggi – tekutý bujón slepičí

Thomy – Holandská omáčka

Produkty by šly jednoduše zařadit do 4 kategorií:

1.NÁPOJE

Naturprodukt Fresh sirup – naše známka 1

Jde o 100% přírodní sirup, který je vyrobený pouze z vybraných prvotřídních surovin. Tento produkt neobsahuje žádné konzervační látky, umělá aromata, barviva, ochucovadla, sladidla a dokonce ani posilovač chuti a vůně. V jeho složení naleznete pouze pomeranč, citrón, vodu, cukr, skořici, badyán, hřebíček, nové koření a pomerančovou silici. Ptáte se, kam s takovým zázrakem? Sirup můžete použít do čaje, limonády, jogurtu nebo do konce i do kávy. Ochutit s ním můžete také tvaroh, palačinky, lívance nebo zmrzlinu. S tímto sirupem můžete ochutit skoro vše, na co máte chuť.

Tchibo Mazagradne Citrus

Tato kávová limonáda je snad v každém boxíku.

Thomy – Holandská omáčka – naše známka 1

Jaro je sezóna chřestu. Proč si tuto pochutinu nedat s vynikající omáčkou Thomy? Tato lahodná krémová omáčka je velmi oblíbená v Německu a v posledních dnech se snaží prorazit i na český trh. My věříme, že se jí to velmi rychle povede. Pokud dáváte přednost tradiční české zelenině, můžete ochutnat druhou variantu a to holandskou omáčku na zeleninu, která skvěle doplní chuť květáku nebo brokolice. Velkou výhodou těchto omáček je jejich jednoduchá příprava. Stačí je pouze ohřát a můžete podávat.

2.DOBRŮTKY

YES! Ořechová tyčinka s mandlemi a mořskou solí v hořké čokoládě – naše známka 1

Zdravá tyčinka bohatá na obsah vlákniny, proteinu s nízkým obsahem cukru a zcela bezlepková. Díky tomuto složení se z této tyčinky stává opravdu zdravá svačina, na které si můžete pochutnat kdykoli během náročného dne. Součástí boxíku byla i YES! Ovocná tyčinka s jablkem a červenou řepou.

Rej – sušenky celozrnné čokoládové

Ty jsme ještě nevyzkoušeli, ale moc se na ně těšíme. Jakákoliv sušenka s přidanou hodnotou celozrnnosti, je u nás velmi vítaná.

3.VAŘENÍ

Maggi tekutý bujón slepičí – naše známka 1

Pokud nemáte čas na přípravu pravého domácího vývaru, nebojte se vyzkoušet tuto novinku od Maggi. Bujón neobsahuje barviva, konzervanty a ani glutaman sodný. Základem tohoto vývaru je poctivě uvařené maso a kosti. Tímto bujónem tak rozhodně chuť svého jídla nezkazíte.

Thomy – Holandská omáčka

Ještě jsme nevyzkoušeli, ale když není čas patlat holandskou omáčku nebo třeba bešamel, není k zahození mít po ruce podobný tetrapak.

Podravka Natur

Přísady do jídel moc nemusíme. Ani nevím, zda ochutnáme…

Bonduelle – řepa strouhaná Vapeur

Jeden z produktů, na který se opravdu těšíme. Dokážu si představit mít tuto konzervu doma jako pohotovostní zeleninovou pochoutku, kterou je možné zkonzumovat jen tak, nebo třeba přidat do tvarohových pomazánek. Mňam!