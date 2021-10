Brandnooz box – back to school

Zářijový Brandnooz box nás nenadchl, protože co se novinek týče, tak tam krom proteinových Racio chlebíčků a proteinového chleba nebylo zhola nic. Pojďme se podívat, co v boxu bylo a jak nám to chutnalo.

Tchibo Coffizz – známka 3

Mám ráda vodu i kávu, ale na kofeinovou vodu si asi hned tak nezvyknu, třebaže voda je ovocná a schutí kávy nemá nic společného. Co má společného je kofein se sílou odpovídající dvojitému espressu.

JOJO 1+1=3 – známka 3

Sladkostem se snažíme vyhýbat, ale tento pytlík gumových žvýkacích bonbonů je velmi zajímavý díky mixu chutí. Když spojíte dvě jedinečné příchutě, vznikne třetí, která Vás překvapí. Zkombinujte kiwi s hruškou a vznikne jablko. Skořice s citrónem vykouzlí colu. Objevte i vy rovnici, která Vám zachutná.

Žvýkačky Mentos – známka 2



Chcete si užít pocit dlouhotrvající svěžesti? Můžete s oblíbenými žvýkačkami Mentos s příchutí citrónu. Jsou bez cukru, s lahodnou tekutou náplní a s výtažkem ze zeleného čaje. Praktické balení obsahuje 15 ks žvýkaček a hravě se vejde do kabelky nebo batohu. Neváhejte a vyzkoušejte!“

Proteinový toust Penam – známka 3

Potřebujete tělu dodat potřebné bílkoviny? Penam přichází na trh s novinkou v podobě Proteinového toustu v unikátním kulatém tvaru. Každý plátek vás zasytí na dlouhou dobu díky pořádné dávce bílkovin a vlákniny. Chutná skvěle jak čerstvý, tak opečený. Bílkoviny jsou základní složkou potravy, které si tělo neukládá, proto je musíme pravidelně doplňovat. Pokud si ho dáte v kombinaci s kvalitní šunkou nebo tvarohovou pomazánkou, dodáte tak tělu maximu bílkovin.

Chlebíčky High Protein RACIO – známka 3

Novinkou v Racio sortimentu jsou chlebíčky High Protein s vysokým obsahem bílkovin. Základem chlebíčků je čočka, která je doplněná rýží nebo čočka doplněná kukuřicí. Určitě to bereme jako jednu ze super zdravých alternativ na super svačinku. Díky praktickému balení se můžete podělit s celou rodinou

Proteinový nápoj KetoDiet – známka 3

Hledáte nízkosacharidovou svačinku, kterou si můžete snadno připravit kdykoliv a kdekoliv? Pokud si svůj dietní režim nedokážete představit bez čokolády, určitě oceníte proteinový nápoj s lahodnou čokoládovou příchutí od KetoDiet. Směs na nápoj obsahuje přes 60 % bílkovin a téměř žádný cukr. Snadno se rozpouští díky obsahu kakaa a smetany si na nápoji opravdu pochutnáte

Zátkovy Vaječné těstoviny Abeceda – známka 2

Zábava během jídla je někdy žádoucí. S písmenky si pohrají hlavně ti nejmenší strávníci, ale jistě zaujmou i mladší školáky. Těstovinová písmenka jsou skvělým parťákem polévek. Zátkovy vaječné těstoviny se vyrábějí z mouky umleté ve vlastním mlýně a z kvalitních podestýlkových vajec.

Horalky – známka 3

Sušenky moc nemusíme, ale zrovna tyto strouháme do jednoho druhu vánočního cukroví.

Manner snack – známka 3

Pokud máte chuť na trochu sladké neřesti, můžete si dát malý Manner snack s mléčným a lískooříškovým krémem. Je skutečnou křupavou pochoutkou.

Rajčatový protlak Podravka – známka 2

Jak jednoduše dopřát svým pokrmům opravdovou chuť rajčat? Rajčatovým protlakem Podravka 120 g, který je v praktickém znovu uzavíratelném balení v tubě. Stejně jako ostatní výrobky z rajčat značky Podravka, jsou vyrobeny zcela přírodní cestou – a to bez přídavku soli či jiných ingrediencí, jsou zcela bez „éček“, konzervantů a barviv, naopak s vysokým obsahem zdraví prospěšných lykopenů.

Více informací k boxům najdete na www.novinkyschuti.cz