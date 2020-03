Bradavice, nebo kuří oka? Kde se berou? Jak se léčí?

Spousta lidí se domnívá, že se jedná o totéž, přitom mezi bradavicí a kuřím okem je značný rozdíl. Bradavice jsou způsobené viry, kvůli nimž se množí buňky a vytvářejí se puchýřky. Objevují se na různých částech těla, většinou na rukou, nohou, obličeji a genitáliích. Zatímco kuří oka vznikají na místech, kde je vyvíjeno větší tření a tlak, a tím pádem dochází k usazování keratinu a zrohovatění kůže.

Bradavice můžete dostat na veřejných koupalištích i v saunách, genitální bradavice se zase přenášejí pohlavním stykem. Obecně by se bradavice daly charakterizovat jako malé kožovité útvary způsobené lidským kožním papilomavirem HPV, jenž je přenosný dotekem. Do podkoží se vám dostane i přes miniaturní poranění. Co se inkubační doby týče, ta se pohybuje v řádech několika týdnů až měsíců, záleží na konkrétním typu.

Jaké typy bradavic existují?

Setkáte se s několika typy bradavic, které se liší velikostí, tvarem i místem výskytu. Podívejme se tedy na ty nejznámější.

Pravé bradavice poznáte podle drsného a hrbolatého povrchu. Většinou se objevují po jedné, ale není výjimkou i několik těchto bradavic pohromadě. Určitě se nesnažte odstranit si je sami, protože byste si je mohli snadno roznést i na další části těla. Především na ploskách nohou jsou bolestivé.

Ploché bradavice, jak už samotný název napovídá, jsou typické plochým povrchem. Vypadají jako kůže, nicméně jsou lesklé. Většinou je najdete na obličeji (čelo, nos, tváře), naštěstí nejsou bolestivé.

Molluska jsou kulaté bradavice s hladkým povrchem a malou prohlubní. Vyskytují se na těle většinou ve skupinkách, takže je jich několik pohromadě. Bradavice dosahují velikosti od 0,5 do 2 centimetrů. Často zasahují břicho a okolí genitálu. Molluska se rychle množí, tudíž zahájení léčby neodkládejte.

Jak se bradavice odstraňují?

Zatímco některé bradavice v průběhu dvou let vymizí samy, u jiných je léčba nezbytná, mnohdy je dlouhá. Papilomavirus HPV v kůži přetrvává, častokrát se tedy stane, že se bradavice vrátí, a proto je důležité její důkladné odstranění, aby nedošlo k recidivě.

Jednou z možností je chirurgické odstranění v lokální anestezii. Tato metoda se používá jen zřídkakdy, většinou u bradavic na ploskách nohou, neboť bývají příliš bolestivé. Po chirurgickém zákroku je však léčba náročná a zdlouhavá.

Přijatelnější způsob je mražení tekutým dusíkem. Vlivem dusíku vznikne jakýsi puchýř, jehož obsah odloučí bradavici. Po zákroku by ošetřené místo nemělo přijít do styku s vodou, a to alespoň 24 hodin. Puchýř zmizí během týdne.

Stejně tak je oblíbená léčba laserem, a to buď pulsním barvivovým, nebo CO2 laserem. Ošetření je nezbytné opakovat alespoň třikrát až čtyřikrát, aby bylo účinné. Léčba laserem je však drahá, přičemž jedna aplikace stojí okolo tisícovky.

Pomohou homeopatika?

Jestliže věříte v sílu homeopatik, existují i na bradavice. Jedná se konkrétně o homeopatika Thuya occidentalis, jenž stimuluje imunitní systém. Studie totiž ukazují, že bradavice se objevují zejména u lidí se slabým imunitním systémem, a tak je nezbytné ho podpořit. Thuya occidentalis pomáhá na měkké bradavice, mnohočetné, stopkaté, ale i na další kožní výrůstky. Podává se v ředění 15 C a doporučené dávkování je jedenkrát denně po dobu šesti týdnů. Jde o univerzální prostředek. Vždy je ale lepší poradit se s homeopatikem, protože existuje celá řada dalších přípravků. Například na jednotlivé, tvrdé okrouhlé bradavice to je Calcarea carbonica v ředění 15CH.

A co rady našich babiček?

Zapomenout nesmíme ani na babské rady. Vzpomínáte si na slova vaší babičky? Určitě vám ne jednou říkala, co si aplikovala na bradavice. Existuje totiž celá řada přírodních produktů, které s bradavicemi zatočí. Jedná se o šťávu z pampelišky, tinktura z vlaštovičníku, propolis s medem, propolisová tinktura, citron, jablečný ocet, ricinový olej či česnek.

S bradavicemi si nezahrávejte. Působí nejenže nevzhledně, ale na některých místech jsou palčivě bolestivé. Bradavice se přenáší přímým kontaktem kůže. Vir se snadno dostane do podkoží v okamžiku, kdy je kůže rozmočená, propocená či má nějaké poranění.