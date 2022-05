Bonsai pro začátečníky – základní informace

Bonsaje – péče a vyživování miniaturních keřů a stromků v květináčích – je pro fandy již dlouho způsobem, jak snížit stres a prokázat tak své zahradnické dovednosti. V tomto článku se dozvíte základní informace o bonsajích, které by měl znát každý milovník těchto okouzlujících trpaslíčků.

Pěstování bonsají, které Číňané původně nazývali penjing (před jeho přijetím Japonci), sahá až do roku 800 našeho letopočtu, kdy bylo oblíbenou činností buddhistických mnichů.

Toto starověké umění může vypadat děsivě a složitě, ale se správným přístupem se může stát uklidňující meditací, ačkoli i lehce náročnou zkouškou, každého zahrádkáře. Vzhledem k tomu, že květináče jsou tak malé, mají bonsaje méně půdy, ze které by mohly čerpat živiny, tím pádem potřebují více pozornosti než venkovní výsadba stejných druhů.

Před nákupem bonsaje se ujistěte, že kupujete vhodný druh. Váš výběr by měl být schopen produkovat nové pupeny na starém dřevě, měl by mít krátké vzdálenosti mezi uzly listů a měl by mít listy, které lze zmenšit na ještě menší velikost. Bonsai také musí odolat narušení kořenů. Některé z tradičnějších druhů zahrnují jalovce, javory a borovice. Mezi kvetoucí bonsaje patří azalka, třešeň a japonská kdoule.

Většina bonsají potřebuje silné slunce. Chcete-li zajistit dostatečné světlo na všechny strany rostliny, otáčejte ji cca každý měsíc. Nezapomeňte své bonsai dopřát také nějaký čas venku. Druh, který pochází z oblasti s tuhými zimami, bude potřebovat chladnější teploty, aby se mu dařilo, zatímco tropický druh si bude užívat letní vedra.

Bez prořezávání vyroste z bonsaje běžný strom – vyhněte se však začátečnické chybě nadměrného prořezávání. Prořezávejte pouze při dozrávání nového růstu, ne pokaždé, když se objeví nový list. Řiďte se přirozeným sklonem rostliny, prořezávejte pouze, abyste udrželi růst v rovnováze. Pokročilí zahradníci dokážou vytvořit líbivější tvar obalením kmene bonsaje hliníkovým drátem.

Aby byly kořeny zdravé, budete muset bonsaje přesazovat dvakrát ročně. Pokaždé seřízněte kořeny asi o jednu třetinu a zamíchejte do půdy dávku organického hnojiva s pomalým uvolňováním. Ten podporuje kořeny, aby přijímaly živiny a nepřeplňovaly květináče.

Zalévejte bonsaje podle potřeby, půdu udržujte mírně vlhkou, ne mokrou. Vrchní půda by měla být vysušená, ale půda pod ní ne. Bojujte se suchým vnitřním prostředím občasným zamlžením listů.

Nejlepší bonsaje pro začátečníky

Fíkus

Popis: Stálezelený tropický strom. Někdy mívá chladné vzdušné kořeny vyrůstající z kmene.

Proč jsou Fíkus bonsaje dobré pro začátečníky?

Fíkus bude růst dobře uvnitř, na světlém místě. Vzhledem k tomu, že začátečníci často chtějí pěstovat bonsaje uvnitř, je fíkus dobrou volbou. Snadno se také tvaruje pomocí drátu, protože větve jsou poddajné a snadno se ohýbají. Docela dokáže odpouštět, pokud ho zapomenete zalévat.

Jilm čínský

Popis: Stálezelený strom. Obvykle pro většinu lidí první bonsaj strom a skvělá volba. Přirozené malé listy. Není příliš drahý – pěkně vypadající stromy můžete sehnat, aniž by zruinovali vaší peněženku.

Proč jsou Jílmy dobré pro začátečníky?

Porostou vám uvnitř i venku, ale pokud je to možné, je lepší je pěstovat venku, alespoň po dobu teplejších měsíců roku. Velmi snadno se stříhá, protože při odřezávání větví vyrážejí spoustu nových výhonků. Také je mrazuvzdorný, pokud přijdou velmi chladné dny. Je docela snadné udržet a zlepšit jeho vzhled pravidelným prořezáváním v průběhu času.

Portulakárie africká

Popis: Stálezelený strom. Ve skutečnosti to není strom jako takový, ale vypadá tak. Má malé oválné listy.

Proč jsou Portulakárie dobré pro začátečníky?

Přirozeně rostou v horkém podnebí, takže je vhodné je pěstovat venku. Je velmi tolerantní k vysychání, takže pokud ho během pár dnů zapomenete zalévat, nebude mu to příliš vadit.

Jalovec

Popis: Stálezelený strom. Bonsajová klasika. Staré exempláře z Japonska mají nesmírnou hodnotu. Vhodný pro venkovní, nikoli vnitřní, pěstování.

Proč jsou Jalovce dobré pro začátečníky?

Nemá listy takové, jaké si představíte při zmínce o listech. Jalovce rostou v malých buňkách – malých zelených segmentech. To znamená, že se nemusíte obávat, že by velké listy kazily vzhled stromu.

Skalník

Popis: Malé listy a květ. Také má malé bobule. Musí být pěstován venku.

Proč je Skalník dobrý pro začátečníky?

Dobře reaguje na prořezávání – při prořezávání větví vyráží spoustu nových výhonků.