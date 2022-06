Blesková povodeň – nejlepší tipy, jak se na ni připravit

Přívalové deště jsou velkou hrozbou pro lidi a majetek. Během několika málo okamžiků vám voda může zatopit celý sklep a způsobit tak nepředstavitelné a nevyčíslitelné škody. Naštěstí existují tipy, díky kterým se můžete na tuto přírodní katastrofu alespoň připravit. Díky tomu bude vaše rodina příště připravená na nejhorší a dokáže se rychle zotavit, až tato potopa skončí.

Bleskové povodně: Náhlé a potenciálně smrtící

Co je to blesková povodeň? Představte si, že desítky tisíc kapek rychle se pohybující vody přilétá s malým či žádným varováním. K těmto silným přívalům obvykle dochází po silných bouřkách nebo rychlých zimních táních sněhu. Přemáhají především běžné kapacity řek, potoků a umělých zádržných systémů, jako jsou hráze. Během několika hodin jsou silnice neprůjezdné, stromy vyvrácené, elektrické vedení nefunkční či stržené a mosty mohou být zcela mimo provoz.

Lidé toto nebezpečí často podceňují. Přesto vás dokáže srazit pouhých 15 centimetrů záplavové vody a už 30 centimetrů dokáže pohnout vaším autem. Podle Národní meteorologické služby zemře každý rok v důsledku bleskových záplav v průměru 88 lidí – více, než kolik jich zabijí hurikány, blesky či tornáda.

Tento rychlý, ale komplexní průvodce je navržen tak, aby vám a vaší rodině pomohl zůstat v bezpečí, než hrozba pomine.

Stáhněte si aplikace o počasí či poslouchejte zprávy

To, co způsobuje povodně se může velmi lišit. V chladných oblastech mohou řeky přehrazené zimním ledem náhle uvolnit obrovské množství vody. Některé oblasti jsou vystaveny častějším bouřkám, než jiné. K dispozici je velká řada varovných systémů před přívalovými povodněmi, které mohou poskytnout informace o aktuálních úrovních ohrožení. Národní meteorologická služba má dokonce informace o jednotlivých státech. Regionální televizní a hlasové stanice obvykle obsahují varování. Spolu s tím také neustále roste počet aplikací pro chytré telefony.

Vytvořte nouzový plán

Se vší pravděpodobností, i když dostanete varování před bleskovými povodněmi dopředu, budete mít maximálně několik hodin na reakci. Pokud nejste připraveni, stres může vážně narušit vaši schopnost zpracovávat informace. V důsledku toho je pravděpodobnější, že uděláte chyby a to může špatnou situaci ještě zhoršit.

Abyste se tak nejlépe připravili na varování před bleskovými povodněmi, vytvořte si předem nouzový plán a zajistěte, aby všichni členové rodiny chápali svou roli v něm. Upřednostněte bezpečnost lidí a domácích zvířat před majetkem.

Práce s prvními respondenty

Může se zdát jako dobrý nápad, zvážit nějakou únikovou cestu, pokud ale záchranáři (hasiči) doporučují zůstat na místě, činí tak z dobrého důvodu. Národní meteorologické služby radí „otočte se a neutopte se“ jako varování před vypouštěním se do záplavové vody. I malé dešťové záplavy mohou skrýt ostré úlomky nebo znečišťující látky a stržené elektrické vedení představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Samozřejmě, pokud vám bude doporučeno se evakuovat, měli byste tak učinit okamžitě.

Pokud vás blesková povodeň zastihla zrovna, když jste ve vašem vozidle, je nejlepší počkat, pokud je to možné. Nikdy nehýbejte s varovnými barikádami (ani se je nesnažte objíždět apod.), jsou tam od toho, aby vás chránili před skrytým nebezpečím. Na střechu vozidla byste měli vylézt pouze ve chvíli, kdy se auto začne plnit vodou.

Připravte si balíček pro přežití pro případ, že vypadne proud

Bleskové povodně často způsobují výpadky proudu. Výpadek může být izolovaný na vašem pozemku, ale rozhodně není bezpečné kontrolovat skříňku jističe, když dojde k záplavě. Ve skutečnosti se vůbec nedoporučuje používat jakákoli elektronická zařízení. Balíček pro přežití by měl obsahovat nějaký zdroj světla. Zatímco většina telefonů má funkci baterky, pro nouzovou komunikaci je nejlepší šetřit energii baterie. Svíčky a zápalky jsou známou jistotou, i když svítilny na baterie jsou efektivnější.

Mnoho lidí má ve svém domě i lékárničku a to je něco, co by mělo být součástí i připraveného balíčku, pokud tomu tak již není. Vysokoenergetické tyčinky lze skladovat ve vzduchotěsné nádobě pro případ, že by lidé dostali hlad. Nezapomeňte zahrnout dostatek pitné vody (nejlépe lahvové), protože by mohlo dojít ke kontaminaci a ohrožení zásobování domácnosti.

Vyčistěte okapy a svody

Lidé si bleskovou povodeň často představují jako masu vody stékající po silnici nebo vyvěrající se z kanalizace. Bleskové záplavy na vašem pozemku mohou být jednoduše důsledkem obrovského množství vody padající z nebe. Čištění okapů a svodů není oblíbenou prací nikoho, ale může být velmi efektivní při odvádění vody z bezprostřední blízkosti. Pokud dešťová voda přeteče přes okraj kvůli ucpanému okapu, pravděpodobným cílem bude suterén.

Mějte po ruce kalové čerpadlo

Voda přirozeně stéká z kopce, takže v případě, že se dostane na váš pozemek, bude nejhůře zasažen sklep. Kalové čerpadlo nemusí být schopno vyrovnat se s velkým objemem vody z bleskové povodně. Pokud je ale správně udržováno, bude odčerpávat tak dlouho, dokud bude připojeno napájení, takže pomůže vrátit sklep do původního stavu. Při zanedbání kalového čerpadla bude potřeba hodně práce s kbelíky a mopy.

Přesuňte věci ve sklepě na vyšší místo

Pokud žijete v oblasti se středním až vysokým rizikem záplav, přemýšlejte o tom, co se aktuálně nachází u vás ve sklepě. Je pravděpodobné, že předměty tam umístěné vydrží být ve vodě po dobu několika hodin až dnů? Pokud tomu tak není, zvažte, zda by nebylo lepší je přesunout na jiné místo, jako je půda, nebo je umístit na ocelové police v kůlně či garáži. Zvednutí věcí, byť o pár centimetrů nad úroveň země, zabrání jejich poškození.

Po tom, co opadne voda

Pokud jste byli evakuování, vraťte se do svého domova pouze na doporučení. Vaší první prioritou je bezpečnosti lidí. Pokud je výpadek proudu, obraťte se na energetickou společnost, nezkoušejte věci sami. Jakékoli potraviny, které byly v kontaktu se záplavovou vodou, nelze považovat za bezpečné a měly by být zlikvidovány. Dezinfikujte podlahy a stěny. Nechte si bytový textil a koberce profesionálně vyčistit, plísně a houby nejen způsobí škody, mohou ale také představovat značná zdravotní rizika.