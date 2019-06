Bezinky už kvetou! Udělejte si výtečnou limonádu

Kvetoucí černý bez krásně voní a je léčivý. Pokud kolem něj chodíte, květy vás zaujaly, ale nevíte, co s nimi. Pojďte se inspirovat! Příprava limonády je tak jednoduchá, že ji zvládnou i menší děti. Při sběru vybírejte keře chráněné od dopravy. Před použitím se totiž neoplachují. Stačí je nechat chvilku rozložené na čisté utěrce, aby stihli svůj úkryt opustit broučci.

Budete potřebovat:

5 velkých květů bezinky

1 l vody

½ bio citronu nebo limetky

1-3 lžičky třtinového cukru (podle chuti)

Postup:

Bezinky dejte do většího džbánku, zasypte cukrem (jde to i bez něho) a přidejte na kolečka nakrájený bio citron nebo limetku. Zalijte vodou a dejte přes noc do lednice. Druhý den dostanete báječnou bezovou limonádu a bez větší námahy se ochladíte v horkých dnech.

Naše tipy: