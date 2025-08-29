RSS Facebook Twitter

Ayran – turecký elixír pro vaše střeva

Srp 25

Když poprvé ochutnáte ayran, ucítíte zvláštní kombinace – něco mezi slaným jogurtem a osvěžující minerálkou. Ale jakmile jsem si na tu chuť zvyknete, začnete ho vyhledávat. V Turecku ho pije skoro každý, od dělníků na stavbě po lidi v luxusních restauracích. A není to jen módní záležitost – ayran má spoustu zdravotních benefitů, které ocení hlavně naše trávení.

ayran

Turecký nápoj Ayran je balzámem pro vaše střeva. Zdroj foto: Pixabay.com – Coleen

Co je vlastně ayran?

Ayran je tradiční turecký nápoj z jogurtu, vody a soli. Zní to jednoduše, ale jeho kouzlo je právě v té jednoduchosti. Turci ho pijí k hlavním jídlům, zvlášť k masovým a pikantním pokrmům, protože skvěle neutralizuje ostrou chuť a pomáhá trávení. V létě zase osvěží a doplní minerály, když je venku vedro.

V Turecku si ho často objednáte k kebabu, ale běžně ho prodávají i v malých plastových kelímcích na benzinových pumpách. Prostě taková jejich „minerálka s kulturou“.

Proč je ayran tak zdravý?

1. Přátelské bakterie pro vaše střeva

Jogurt je přirozeným zdrojem probiotik – živých kultur, které podporují zdravou střevní mikroflóru. A protože ayran je na jogurtu postavený, dostáváte do sebe prospěšné bakterie v chutné formě.

2. Pomáhá trávení

Pokud jíte něco těžšího nebo pikantního, ayran pomáhá žaludku zpracovat jídlo. Kyselost jogurtu a sůl stimulují tvorbu žaludečních šťáv, takže se cítíte méně nafouknutí.

3. Hydratuje a doplňuje minerály

V horku ztrácíme potem vodu i soli. Ayran vám dodá tekutiny, sodík i vápník. Proto ho Turci pijí v létě skoro pořád.

4. Je šetrný k žaludku

Na rozdíl od sycených limonád nebo alkoholu žaludek nedráždí. Naopak ho zklidňuje, takže se hodí i při lehčích trávicích potížích.

5. Má málo kalorií

Pokud použijete nízkotučný jogurt, je ayran lehký nápoj, který nezatíží jídelníček.

Jak si vyrobit domácí ayran

V obchodech už se ayran dá koupit, ale chuť domácího se mu často nevyrovná. Navíc si ho můžete upravit podle sebe – méně či více slaný, hustší nebo řidší.

Na základní recept potřebujete:

  • 200 ml bílého neslazeného jogurtu (ideálně s živými kulturami)
  • 200 ml studené vody
  • špetku soli

Postup: Jogurt dejte do džbánku nebo mixéru. Přidejte vodu a sůl. Dobře promíchejte nebo rozmixujte, aby vznikla jemná pěna. Podávejte chlazené – klidně i s kostkami ledu.

Tipy na vylepšení:

  • Přidejte pár lístků máty pro extra svěžest.
  • Pokud máte rádi pikantnější chuť, můžete lehce přisypat mletý kmín nebo sušenou mátu, jak to dělají v některých regionech Turecka.
  • Hustší ayran získáte, když použijete řecký jogurt a méně vody.

Kdy a k čemu ayran pít

Ayran je skvělý k sytým jídlům – třeba ke grilovanému masu, kebabu, plněným paprikám nebo těžším omáčkám. Zkuste ho i k luštěninovým jídlům, kde pomůže trávení a vyváží chuť.

V létě poslouží jako osvěžující nápoj během dne. A pokud jste unavení po cvičení nebo práci na zahradě, doplní tekutiny i minerály.

ayran

Ayran se nejčastěji pije ke kebabu. Zdroj foto: Pixabay.com – OlgaH

Malá zajímavost z Turecka

V některých tureckých městech najdete stánky, kde ayran čepují přímo z velkých sudů, skoro jako pivo. Lidé si ho tam berou do kelímků na cestu – a často se u těch stánků tvoří fronty, hlavně v horkých dnech.

Proč byste měli ayran zařadit do jídelníčku

  • Podpoří trávení – hlavně po těžších jídlech.
  • Pomůže hydrataci – ideální v létě.
  • Dodá probiotika – pro lepší imunitu a zdravá střeva.
  • Je jednoduchý na přípravu – tři suroviny, dvě minuty a máte hotovo.

A hlavně – chutná jinak než cokoli, co běžně pijeme. Možná vám na první doušek přijde zvláštní, ale věřte mi – když si na něj zvyknete, budete se k němu vracet.

