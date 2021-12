9 věcí, které se podle odborníků na bezpečnost potravin nakonec zkazí

Jakkoli si přejeme, aby nám balíček kvasnic vydržel díky našemu nekonečnému pečení, tak ano, i jeho platnost nakonec vyprší. Stejně jako další jídla a nápoje, která se nám mohou zdát nadčasová, tak i ta by se měla po určité době vyhodit. Vyhazování prošlých potravin může být pro nás někdy zatěžkávací zkouškou, věřte ale, že jejich vyhozením děláte jen to nejlepší pro své zdraví. Pojďme se společně podívat na potraviny, které pod to spadají.

Věnujte zvláštní pozornost věcem, které se nachází ve vaší spíži. I když by se mohlo zdát, že vydrží věčně, profesionálové v oblasti bezpečnosti potravin říkají, že časem mohou po otevření chutnat zvláštně.

Káva a čaj

Nápoje, které byly uvařeny, musí být chlazeny v ledničce, jinak na nich začne postupně růst plíseň. Hodnota pH uvařené kávy nebo čaje při pokojové teplotě není dostatečně kyselá, aby se zabránilo růstu bakterií a plísní. Proto až si příště uvaříte šálek kávy nebo čaje a nestihnete ho vypít hned, po vychladnutí vložte hrnek do lednice.

Mouka

Obiloviny jako je mouka mohou žluknout kvůli olejům v nich obsažených. Ano, pšenice přirozeně obsahuje olej, z nichž většina se nachází v klíčcích, které budou součástí produktu z mleté pšeničné mouky, který si koupíte. Víceúčelové mouky by měly být uchovávány po dobu až 8 měsíců po datu „spotřebujte do“ a celozrnná mouka (která má více oleje, protože obsahuje celé zrno včetně klíčků) bude pravděpodobně k použití ještě asi 6 měsíců po tomto datu, než se projeví nepříjemný zápach nebo chuť.

Kečup

Většina koření se může skladovat v ledničce po dobu 6-12 měsíců, tedy ještě dlouho po tom, co vyprší většina dat platnosti. (Totéž platí pro ostatní koření, jako je hořčice a barbecue omáčka.) Koření jako je kečup vydrží velmi dlouho a ještě déle vydrží – po jeho otevření – v ledničce. Pamatujte ale, že ani on nebude chutnat věčně skvěle.

Maso, které bylo otevřeno

Kromě „nejlepší do“, „spotřebujte do“ a „prodejte do“ věnujte velkou pozornost datům, která udávají časový rámec pro použití po otevření. Například maso k obědu a lahůdky mohou mít datum, které říká, že je máte spotřebovat do 7 dnů od otevření. Tato označená data jsou založena na tom, kolik času by bakteriím Listéria trvalo růst na úroveň, která by mohla způsobit onemocnění, protože jsou to jediné bakterie způsobující nemoci způsobené potravinami, které mohou dobře růst při teplotách v ledničce.

Oříšky

Všechno je to o kyslíku. Neotevřené ořechy mohou obecně zůstat ve spíži až 6 měsíců po datu „nejlepší do“ nebo zmrazené po dobu 2 let. Ořechy zůstanou dlouho v uzavřené nádobě, ale pamatujte si, že jakmile tuto nádobu otevřete a vystavíte ořechy kyslíku, začne docházet k oxidaci tuků, což může vést ke žluklé chuti.

Ořechová másla

Podobně jako u oříšků, protože ořechová másla mají vysoký obsah tuků, které mohou žluknout, tak vezměte na vědomí, že i ta se po otevření sklenice rychle kazí. Přírodní ořechové máslo vydrží neotevřené ve spíži asi 3 měsíce, poté dalších 6 měsíců v lednici po otevření. Zpracované ořechové máslo by mělo být zcela v pořádku po dobu 2 let, pokud ho neotevřete, následně dalších 6 měsíců po otevření.

Rýže

Tuky a místo uskladnění hrají obrovskou roli v tom, jak dlouho vám rýže vydrží. Odrůdy rýže, které mají více vlákniny a olejů, jako je hnědá rýže, se zkazí rychleji (asi 6 až 8 měsíců) než bílá, jasmínová, basmati a rýže arborio (vydrží asi 4 roky). Pro delší životnost skladujte vše výše uvedené na chladném, suchém místě, jako je spíž nebo skříň, daleko od zdroje tepla.

Víno

Některá vína se s věkem zlepšují (zrají), ale čím déle je uloženo, tím větší hrozí riziko, že víno pochytí korkový čmuch. Vzhledem k tomu, že korkové uzávěry jsou vyrobeny z přírodních materiálů, mohou být „naočkovány“ vzdušnými houbami, které vytvářejí TCA, chemickou sloučeninu, díky níž voní víno jako mokrý pes nebo plesnivý sklep a chutná fádně, nepříliš ovocně, trpce a nudně. To se stává zhruba 8% vín. Vína se šroubovacím uzávěrem, krabicová či z plechovek nejsou určena k tomu, aby zrála.

Droždí

Kvasinky jsou vlastně živá věc. Čím starší budou, tím budou méně aktivní a bude trvat déle, než začnou účinkovat – pokud vůbec. Pokud se kvasnice zdají tmavší nebo se shlukují, vyhoďte je. Jinak by jednotlivá balení měla být v pořádku až 3 měsíce po datu expirace a jakékoli větší nádoby s kvasnicemi by měly být použity nebo vyhozeny do 6 měsíců po otevření.