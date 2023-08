8 věcí, které vaše kočička přímo zbožňuje

Stejně jako my lidé, i kočky mohou s přibývajícím věkem považovat určité věci za zajímavé, zábavné nebo vzrušující. Jeden den může milovat hračku s peříčky, ale druhý den ji už bude považovat za nudnou. Jako kočičí rodiče máte za úkol rozpoznat, kdy se zájmy vaší kočky mění, abyste ji udržovali neustále šťastnou, zdravou a zaujatou. Ačkoli se záliby mohou u jednotlivých koček lišit, těchto osm kočičích „zálib“ miluje snad každá.

Kočky milují šlofíky

Není žádným tajemstvím, že kočky rády spí. Průměrná kočka spí neuvěřitelných 12 až 16 hodin denně! Protože kočky jsou noční tvorové, většinu dne prospí – ale kdo by jim to mohl mít za zlé? Kdo by nemiloval dlouhé zdřímnutí na útulném a pohodlném místě. Mějte na paměti, že koťata a starší kočky stráví spánkem více času než například dospívající kočky. Pokud se však obáváte, že vaše kočka spí příliš mnoho – nebo příliš málo – poraďte se s veterinářem, co je pro její plemeno, věk, úroveň aktivity a velikost normální.

Kočky milují péči o srst

Věděli jste, že dospělé kočky stráví péčí o srst přibližně polovinu svého bdělého času? Je zřejmé, že péče je důležitou součástí kočičího života!

Existuje několik důvodů, proč kočky věnují péči o srst tolik času:

Udržuje je to v čistotě. Nejenže si kočky díky péči o srst odstraňují nečistoty a špínu, ale také zabraňují predátorům a kořisti, aby je odhalili. Jak? Olizováním srsti se zbavují všech pachů, které do ní nasály.

Udržuje jejich kůži a srst zdravou. Pravidelná péče o srst rozptyluje oleje, které kočka přirozeně produkuje v kůži a srsti, a udržuje tak její srst zdravou, lesklou a hydratovanou.

Díky tomu se cítí uvolněně. Není nic uvolňujícího než masáž, že? No, a kočky to cítí stejně! Namísto návštěvy maséra se jednoduše ošetřují, aby snížily stres a uklidnily se.

Pomáhá jim to navázat vztah s ostatními kočičkami. Kočky se navzájem – a také se svými lidmi – masírují, aby rozvíjely a posilovaly své pouto. Není proto žádný div, že často můžete vidět, jak se kočky navzájem upravují na těžko přístupných místech.

Lidé se potí. Psi se potí. Kočky se olizují. Když je venku velké horko, kočky si zvlhčují srst slinami, aby se ochladily.

Ne každá kočka miluje, když o ní člověk pečuje, ale pokud ta vaše patří mezi ty, které ano, zkuste jí vyčesat srst kartáčem s přírodními štětinami nebo gumovým kartáčem. Odstraníte tak z jejího kožíšku veškeré zbytky a navíc se díky tomu bude cítit velmi uvolněně.

Kočky milují čerstvou a výživnou stravu

Zkažené jídlo nejen špatně chutná, ale také na něm mohou růst plísně nebo se v něm může vyskytovat více druhů bakterií, například salmonela a stafylokok. Kdykoli své kočičce podáváte jídlo, nezapomeňte zkontrolovat datum spotřeby na mokrém i suchém krmivu. Zajistíte tak, že ji budete krmit pouze čerstvými, výživnými a bezpečnými pokrmy.

Kočky milují tekoucí vodu

Pokud máte kočku, jistě víte, že miluje, když může pít vodu z tekoucího kohoutku, kdykoli se jí naskytne příležitost. Naštěstí existuje spousta fontánek určených speciálně pro kočky, která jim zaručí, že mají vždy k dispozici chladnou, čerstvou a tekoucí vodu.

Věřte tomu nebo ne, ale některá plemena koček si také ráda hrají ve vodě. Pokud se vaše kočka ráda cáká, zkuste jí během hraní napustit vanu nebo dětský bazén několika centimetry vody. Tato aktivita jí nejen procvičí svaly, ale ve zvláště horkých dnech také ochladí.

Kočky milují škrábání a drápání

Jedním ze základních instinktů koček je brousit si drápky škrábáním a drápáním různých povrchů. Kromě broušení drápků může škrábání kočkám pomoci relaxovat a protáhnout se. Představte si to jako lidskou obdobu příjemného, dlouhého protažení, když jsou vaše svaly unavené nebo bolavé. Rychlé škrábání na kočičím stromě nebo škrabadle může unavenou kočičku okamžitě probudit.

Kočky milují každodenní hraní

Hraní je pro kočky vážnou záležitostí, a to od věku, kdy jsou koťata až po seniorský věk. K tomu, aby se kočka zabavila, není potřeba mnoho – hraje si doslova s čímkoli od lentilek až po vychytané kočičí hračky – avšak je to důležitá součást jejího zdraví a vývoje. Nejenže jim hra připomíná jejich dny ve volné přírodě, kdy stopují, loví a chytají kořist, ale také je udržuje v pohybu, zaměstnává je a dělá jim radost.

Na trhu jsou v dnešní době doslova statisíce hraček pro kočky. Ale věřte, že vaše kočka si ráda zahraje i jiné hry, například na schovávanou. Bez ohledu na to, jakou hru si vaše kočka vybere, je důležité, abyste jí denně věnovali několik minut.

Kočky rády pozorují ptáky

Není nic neobvyklého, když uvidíte, jak jsou vaše kočky schoulené na okenních parapetech. Proč to dělají? Je to zkrátka proto, že je to nejlepší místo pro pozorování ptáků! Ať už kočky rády pozorují ptáky proto, že jsou kořistí, nebo prostě proto, že jejich pohyb upoutává jejich pozornost, některé kočky mohou pozorováním ptáků strávit každý den celé hodiny.

Pokud se vaše kočka ráda choulí na oknech, nezapomeňte chránit její kůži před ostrými slunečními paprsky, zejména pokud má světlou srst. Snažte se omezit dobu jejího pobytu u okna v době, kdy je slunce nejsilnější – mezi 10. a 16. hodinou – a poraďte se s veterinářem o opalovacích krémech schválených pro kočky.

Kočky milují své lidi

Přestože jsou kočky často zobrazovány jako samotářská zvířata, tak i ony potřebují lásku, pozornost a společnost – a rády ji od svých lidí dostávají. Způsoby, jakými kočky říkají „miluji tě“, jsou jen trochu jiné než u nás lidí. Mezi známky toho, že vás kočka miluje, patří mručení, mrouskání (nebo pokládání hlavy na vás), spaní na vás nebo ve vaší blízkosti, mňoukání, olizování, a dokonce i strkání zadku do vašeho obličeje. Ano, opravdu.

