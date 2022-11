6 základních kroků pro udržení zdravých a šťastných krav v zimě

Intenzivní chladné počasí může způsobit, že se dobytek potýká s problémy. Mohou mít problémy s přibýváním na váze nebo s udržením normální produkce mléka. Chladné počasí je navíc může stresovat, protože se snaží vykonávat své běžné činnosti. Mrazivé teploty však nemusí pro skot znamenat utrpení. Ve skutečnosti existuje mnoho způsobů, jak udržet dobytek spokojený i během nejhorší zimy. Tím, že je udržíte šťastné, je také pravděpodobnější, že budou zdravá a tím zvířata vyprodukují více pro farmu nebo ranč.

Vždy mějte k dispozici vodu

V zimě má dobytek často problémy s dostatkem vody. Zdroje vody mohou zamrznout nebo se k nim nelze dostat kvůli sněhu, ledu nebo blátu. Veterináři uvádějí, že skot potřebuje každý den 4 až 8 litrů vody na 100 kg hmotnosti. To znamená, že voda je důležitým zdrojem za jakýchkoli povětrnostních podmínek, ať už je zima nebo ne. Začínající chovatel může předpokládat, že dobytek může sníst sníh nebo olízat led, aby dosáhl svého běžného limitu, ale tak to prostě není. Takový postup by zabral hodiny a přesměroval by cenné tělesné teplo, takže by zbylo málo času a energie na krmení a růst.

Vzhledem k tomu, že dehydratovaný skot je více ohrožen kolikami a otlaky, je důležité udržovat příjem vody a udržovat ho zdravý. Nejjednodušším řešením je instalovat do jejich zdrojů vody ohřívače nádrží. Pokud tak učiníte, dbejte na dodržování pokynů výrobce, abyste předešli náhodným šokům nebo požárům. Pokud nemůžete použít ohřívač, buďte schopni zajistit nezamrzlou vodu několikrát denně a na více místech.

Zajištěním pravidelného zdroje vody, i když teploty klesnou pod bod mrazu, bude váš skot i nadále prospívat – což je klíčový znak spokojeného zvířete.

Skot dobře krmte

Je skotu zima? Ano, pokud není dostatečně krmené! Proto je důležité maximalizovat přísun krmiva během chladného počasí. Bez dostatku energie nemůže vytvářet dostatek tělesného tepla, jeho tělesná teplota klesá a může následovat úhyn. Aby byl váš skot v zimě dobře nakrmený a spokojený, existuje řada možností. Nejjednodušší, ale často nejdražší možností je přechod na krmivo se zvýšeným obsahem živin. Tato prémiová krmiva dodávají zaručené živiny včetně tuku a bílkovin, ale mohou způsobit spoušť v zisku vašeho provozu.

Další možností je najít způsob, jak krmit dobytek a zároveň omezit plýtvání. Vyhněte se rozptylování krmného sena na zemi, kde ho může být až 50 % nesežráno. Místo toho ukládejte seno do krmítek nebo jiných podobných přístřešků – jen se ujistěte, že je jich dostatek, aby se mohl krmit všechen dobytek najednou a žádné zvíře nebylo nuceno čekat, až na něj přijde řada.

Nejlepší varianta se vám vyplatí nejvíce. Snažte se udržovat několik políček s trávou odolnou proti chladu, kterou může váš dobytek spásat přes zimu, i když na zemi leží sníh. Na začátku sezóny využijte rotační pastvu a oddělte výběh nebo dva výběhy elektrickým ohradníkem. V něm pěstujte vysokou, vysoce výživnou trávu, která bude vyčnívat zpod těžkého sněhu. Po řádném zaškolení, jak se dostat k částečně zasypané trávě, bude váš dobytek rád trávit chladné zimní dny na pastvině.

Zajistěte správný přístřešek

Život na pastvině je obvykle docela dobrý. Spousta potravy a dostatek prostoru, ale když se přihnala zimní bouře, je nejvyšší prioritou dostat se do bezpečí. Bez něj se dobytek může stresovat a propadat panice.

Zajištění vhodného přístřeší pro pasoucí se dobytek během chladného počasí je velmi důležité a může dokonce snížit vaše náklady na krmivo, protože prochlazený dobytek bude mít zvýšené energetické nároky. Úkryt lze zajistit různými způsoby. Třístranné přístřešky umístěné po celé ploše pastvin umožní dobytku uniknout před nepříznivým počasím. Jako větrné zábrany mohou fungovat také kopce, strže, houštiny stromů a ochranné pásy.

Důležité je také věnovat pozornost předpovědi počasí. Pokud víte, že se blíží zimní bouřka, je nejlepší držet dobytek v blízkosti stáje nebo v blízkosti přístřešku. To je jedna z výhod dočasných elektrických ohradníků – můžete mít neustále pod kontrolou, kde se váš dobytek nachází.

Vyhněte se bahnu

Zimní bláto zasahuje dobytek dvěma způsoby. Za prvé, bláto je ideální živnou půdou pro hnilobu nohou a moučnivku. Za druhé, pro skot může být obtížné udržet se v teple, když je obalený bahnem, i když má bahno jen na nohách. Aby byl dobytek v zimě spokojený, vyřešte problém s bahnem přidáním štěrku nebo štěpky na zablácená místa. Můžete také využít rotační pastvu, abyste omezili možnost, že se přepásaná pastvina změní v bahno. Můžete také využít elektrického ohradníku, abyste dali bahnitým polím příležitost k obnově.

Pomoc březímu skotu

Březí skot by měl být během zimy pečlivě sledován. Informujte se u svého veterinárního lékaře o případných specifických očkováních, která by mohla být potřebná k udržení zdraví přes zimu, včetně doplňků výživy a odčervení. Zvláštní pozornost jim věnujte také v nepříznivém počasí. Je třeba je chránit před extrémními teplotami a zajistit jim snadný přístup k potravě a vodě bez ohledu na to, jak hluboký je sníh. Pamatujte, že zdravá a dobře živená matka se vám později velmi vyplatí.

Ve skutečnosti je vždy užitečné rozdělit březí krávy do výběhů, kde budou pečlivě sledovány. Díky tomu jim můžete poskytnout správnou výživu, vodu a přístřeší. Také je to udrží v blízkosti, když se blíží termín porodu. To vám umožní být na místě a být náležitě vybaveni, abyste mohli pomoci během porodu.

Udržujte dobytek v pohodlí

Kromě všech výše uvedených opatření existují i další způsoby, jak zajistit pohodlí pro váš dobytek, ať už v zimním období, nebo mimo něj.