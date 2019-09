5 zdravých svačin pro děti: Zlákejte svoje potomky na kuřecí směs nebo domácí müsli tyčinky

Školní rok se rozbíhá a všechny maminky přemítají nejenom o tom, jak vybavit svoje ratolesti do školních lavic, ale i co jim dát k jídlu na svačinu, aby to bylo chutné a zároveň zdravé. Jakkoli to zní na první pohled jednoduše, rozhodně to jednoduché není.

Ať jídlo neskončí v koši

Příprava svačiny pro dítě je totiž vždy tak trochu kompromisem mezi opravdu zdravou výživou a chutěmi vaší ratolesti. Proto je nutné vědět, co synovi nebo dceři chutná a vhodně to zkombinovat se zdravým jídelníčkem. Potom máte totiž slušnou šanci, že svačina skončí v žaludku vašeho dítěte a nikoli s ošklíbáním v odpadkovém koši. A to je problém. Dítě potřebuje kvalitní stravu, musí doplnit energii, na což nestačí jenom snídaně, oběd a večeře, Pokud svačinu vynechává, kazí si tím i stravovací návyky do budoucnosti.

Chce to sacharidy, bílkoviny, zdravé tuky a vitamíny

Co by taková správně připravená svačina pro dítě vlastně měla obsahovat? Základem je pečivo, které by nemělo chybět. Dodává sacharidy, tedy potřebnou energii. S celozrnným ale opatrně – až pro starší ratolesti. Dále je nezbytná porce bílkovin. Obstará ji dětská šunka, jogurt, tvaroh. Bílkoviny zajistí, aby z vašich dětí byli správní svalovci a fungovala jim látková výměna. Bez tuků to samozřejmě také nejde, ale dejte přednost těm zdravým. Má-li dítě rádo tuňáka – je to ideální případ, jak mu naplnit sendvič. Pochopitelně to vše by měla doplňovat porce zeleniny, ovoce coby zdroj vlákniny, vitamínů i minerálních látek.

Sladká svačinka jinak

Babiččina bábovka nebo koláče, jakkoli jsou to skutečné pochoutky, rozhodně nepatří ke správné svačině pro školáka. Je to doslova sacharidová bomba, která se sice snadno sní, ale žádný výživový potenciál nepřinese. Ovšem sladké se dá připravit i jinak. Tvaroh s ovocem – můžete použít třeba domácí zavařeninu z plodů vaší zahrady. K tomu upečte celozrnné sušenky. Jindy můžete ovoce vyměnit za směs oříšků s medem.

Rajčátka a mozzarella v bagetě

Bagety si lidé zamilovali a ač jsou mnohdy náplní nezdravé, nedají na ně dopustit. Pokud i vaši školáci pošilhávají po nejbližší bagetérii, dopřejte jim vlastní bagetu se zdravější náplní. Co takhle na plátky nakrájená rajčátka, plátky mozzarelly a lístky rukoly? Jindy ji můžete obměnit třeba plátky nivy s nakrájenou paprikou.

Jogurt a pamlsek

Ještě jeden tip na sladké a zdravé. Upražte nasucho na pánvi zlehka ovesné vločky, semínka, oříšky. S medem pak vyrobte směs na domácí müsli tyčinky. Přidejte do svačinkové krabičky k tyčinkám i kelímek s dobrým jogurtem pro děti, do kterého vmícháte kousky nakrájeného ovoce podle chuti: třeba hrušku nebo jablko.

Žemle pro svalovce

Bílkoviny jsou pro správný vývoj dítěte nesmírně důležité. Jejich vynikajícím zdrojem se samozřejmě stává kvalitní kuřecí maso. A kdo říká, že ho váš potomek nemůže mít i k svačině? Kupte pěkný kousek kuřecích prsou, nakrájejte ho na tenoučké plátky a orestujte na pánvičce. S kořením to nepřehánějte, stačí jemně osolit a opepřit. Ideální jsou kulaté houstičky, tzv. hvězdičky. Překrojte je podélně, vydlabejte střídku, vystelte vnitřek třeba listy salátu a naplňte kuřecím masem.

Tmavý sendvič s nášupem bílkovin

Stále více lidí mění světlé pečivo za tmavé. I když u malých dětí by se to s celozrnným pečivem v žádném případě přehánět nemělo, protože tomu ještě není úplně uzpůsobeno jejich trávení, občas můžete tmavý sendvič zkusit. Namažte ho lučinou a proložte plátky kvalitní dětské šunky, ementálského sýra a na tenko nakrájenými plátky okurky.