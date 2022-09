3 tipy, jak naložit s přebytečnou úrodou hub: Mražení, solení i naložení do octa

Košíky se vám nyní utěšeně plní úrodou z lesa. Jenže radost z bohatého úlovku záhy vystřídá otázka: Jak takové množství hub zpracovat? Klasickou smaženici si dáte k večeři, něco nakrájíte na sušení, ale co s tím ostatním? Naštěstí zmiňovanými dvěma úpravami nic nekončí. Nabízíme vám tři další, u kterých se budete z úrody radovat ještě za půl roku.

Mráz plodnice nezničí

Houby můžete zamrazit. Jak na to? Vyberte si pevnější plodnice a pokrájejte je na kousky. Dejte je do misky a přidejte k nim trochu másla. Vložte do mikrovlnné trouby a počkejte, než se máslo rozpustí. Vyndejte směs a promíchejte ji a ještě na chvilku vložte do mikrovlnné trouby. Vyjměte a nechte pozvolna zchladnout. Odstraňte přebytečný tuk a vložte vychladlé houby do plastových krabiček nebo mikrotenových sáčků a nechte zamrazit. Takto upravené vám za standardních podmínek v mrazáku vydrží minimálně šest měsíců. Hodí se na různé kuchyňské úpravy, snad s výjimkou houbových řízků. Tepelná úprava před zamražením není nezbytně nutná, ale pokud ji uděláte, houby se při následném zpracování nepromění v rozpatlanou hmotu.

S himalájskou solí načerpají minerály

Houby v soli patří k dalším nápadům, jak přebytky úrody uchovat. Sůl je obecně velmi dobrým konzervačním přípravkem. Vyberte si opět pěkné, nezměklé, pevné plodnice. Rozkrájejte je na čtvrtky. Nechte na sítu dobře oschnout, nespěchejte, ponechejte je tam klidně třeba pět, šest hodin. Potom je vložte do čistých, vymytých a vyschlých sklenic. Vytvořte vrstvu hub a lehce zasypte solí. Pozor, sůl nesmí být mokrá. Je dobré ji předem vysušit v troubě. Můžete použít třeba himalájskou sůl, která je doslova nabitá minerály. Se solí to ale nesmíte příliš přehánět, na 1 kg hub byste neměli použít více než 250 gramů soli. Ve skleničkách musí poslední vrstvu vždy tvořit sůl. Nádoby poté dobře uzavřete a skladujte v místech, kde je chladno a temno. Postup výborně nahradí sušení, a to zejména v případě, že nevlastníte sušičku nebo nemáte pro sušení hub vhodné podmínky, například váš byt je příliš vlhký, není dobré počasí atd. Prosolené houby vydrží klidně půl roku. Použít je můžete do omáček i polévek, ale pozor, jídlo v tomto případě nesolte, houby už sůl absorbovaly.

Pikantní lahůdka s feferonkou

Houby s octem. Dejte do hrnce litr vody, lžíci soli, sedm kuliček pepře, pět nového koření, bobkový list, tři kousky celeru, pět koleček petržele a mrkve. V tomto nálevu svařte menší pevné houby. Do druhého hrnce nalijte ¾ litru vody a doplňte ¼ litrem octa. Přidejte 3 kávové lžičky soli a 3 cukru, dále jeden bobkový list, dva hřebíčky, tři kuličky pepře, koriandr a hořčičné semínko. Nálev také svařte. Houby přeceďte a nechte okapat. Vkládejte do skleniček a prokládejte kolečky nakrájené cibule, celeru, mrkve a papriky (pro pikantnější vyznění můžete přidat i kousek feferonky s jadérky). Skleničky s obsahem hub dolijte druhým octovým nálevem a následně 20 minut sterilujte. V této podobě vám v chladu klidně vydrží i rok, ale pokud už sklenku otevřete, měli je houby spotřebovat co nejdříve. Výborně se hodí k různým úpravám masa, kde vyniknou lehkou pikantností.