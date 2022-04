3 polévky, které vás v zimě vnitřně zahřejí a případně zatočí s vaším nachlazením

Ne nadarmo se říká, že polévka je grunt, a tak bychom si ji v zimním období měli dopřávat nejlépe každý den a pokud ne tak často, tak alespoň co možná nejčastěji. A víte, které jsou na zimu ty nejlepší? Přece ty, které vás nejvíce zahřejí zevnitř.

Zázvorová polévka

Zázvor patří mezi oblíbené pomocníky v boji s nachlazením a také právě pro prohřátí. Nedopřávejte si jej proto jen v čaji, ale též v pokrmech. Kupříkladu taková zázvorová polévka dovede v zimě hotové divy.

Na 4 porce budete potřebovat:

2 čajové lžičky nastrouhaného zázvoru

¼ hrnku kukuřičné mouky

4 červené chilli papričky

1 čajová lžička nastrouhaného česneku

1 hrnek rajčatového protlaku

1 lžíce másla

sůl

černý pepř

5 hrnků vody

Postup: Na rozehřáté pánvi rozpusťte máslo. Přidejte zázvor, chilli a česnek a dobře promíchejte. Nechte chvilku povařit. Přidejte kukuřičnou mouku a opékejte ještě minutu, dokud nezmizí syrová chuť všech ingrediencí. Přidejte vodu, tomatové pyré a dobře promíchejte. Nechte vřít několik minut, dochuťte pepřem a solí. Servírujte teplé.

Chilli-fazolová polévka

Nejen, že je zahřeje, ale ještě ke všemu je zatraceně dobrá. Dopřejte si tuto opravdu silnou chilli-fazolovou polévku ještě s další zeleninou. Vaše imunita bude rázem posílena.

Na 4 porce budete potřebovat:

1 lžíci olivového oleje

1 velkou cibuli

1 stroužek česneku

1 lžíci rajčatového protlaku

1 čajovou lžičku najemno namletých chilli papriček

½ lžičky drceného kmínu

400 gramů nakrájených rajčat v plechovce

500 ml zeleninového vývaru

400 gramů plechovky rozmixovaných fazolí

1 červenou papriku

Postup: Nakrájejte cibuli na drobné kostičky. Též nadrobno nakrájejte česnek a červenou papriku. V hlubší pánvi rozehřejte olej a na středním plamenu orestujte nakrájenou cibuli do měkka. Přidejte česnek a rajčatový protlak, míchejte 1-2 minuty, dokud se všechny ingredience nespojí. Přisypte koření a vařte jej 1 minutu. Vhoďte nakrájená rajčata, plechovku naplňte do poloviny vodou a přidejte je do pánve. Zalijte je vývarem a vařte je na středním plamení 10-15 minut odkryté. Polévku okořeňte a poté rozmixujte tyčovým mixérem do hladka. Přidejte fazole a červenou papriku a povařte dalších 15 minut, dokud paprika a fazole nezměknou. Servírujte za tepla.

Zeleninová horká kyselá polévka

Výživná, chutná a zdravá, jinak se tato polévka ani nazvat nedá. Zeleninová horko-kyselá polévka patří do klasické indicko-čínské kuchyně. Můžete ji znát v podobě pikantní polévky v čínské restauraci. Dokonale vás zasytí a zahřeje. Proto by byla chyba si ji nedopřát.

Na 4 porce budete potřebovat:

2 hrnky zmražené směsi zeleniny do polévky

3 čajové lžičky nasekané cibule

1 lžíci nastrouhaného česneku

4 hrnky zeleninového vývaru

2 lžíce octu

1 lžíce chilli omáčky

2 lžíce sójové omáčky

sůl

1 lžíce drceného černého pepře

2 lžíce másla

lístky čerstvého koriandru

Postup: Na středním plamenu rozehřejte v pánvi máslo. Přidejte zeleninu, cibuli a česnek. Vše pomíchejte po 2 minuty. Dále přidejte zeleninový vývar a znovu pořádně promíchejte. Vmíchejte sójovou a chilli omáčku, ocet, sůl a pepř. Dobře promíchejte, chvíli povařte a můžete podávat posypané koriandrovými lístky.