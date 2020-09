12 metod, jak přírodně dostat šneky a slimáky ze zahrady

Také patříte mezi zahradníky, kteří jsou frustrovaní tím, že jim slimáci a šneci snědí jejich rostlinky dříve, než stačí vyrůst? Každý z nás to nejčastěji řeší tak, že zajedeme do nejbližšího hobby obchůdku, kde popadneme první produkt na vymýcení slimáků, který najdeme. Než ale přejdete k těmto drahým či dokonce smrtícím metodám, které by mohly ublížit jiným zvířátkům či hmyzu, který je pro nás prospěšný, tak raději vyzkoušejte tyto přírodní, netoxické a (většinou) neletální domácí metody na hlemýždě a slimáky, které pomohu ochránit vaši zahradu.

Odstraňte je ručně

Při ručním odstraňováním slimáků ze zahrady nebudete potřebovat žádné produkty ani speciální triky. Každopádně tato metoda vyžaduje čas a ochotu sahat na slimáky a šneky a také to nemusí být trvalé řešení, neboť se budou za nějaký čas opět vracet. Pokud máte čas a trpělivost na použití této metody, budete muset pravidelně kontrolovat svou zahradu kvůli výskytu těchto nežádoucích plžů. Pokud nějakého najdete, musíte ho odstranit ze své rostlinky a poté ho odnést nejméně 6-7 metrů daleko, abyste zabránili tomu, že se na ni opět vrátí.

Přidejte štěrk, kůru nebo odštěpky ze dřeva

Pro šneky a hlemýždě bude mnohem obtížnější dostat se k vaší rostlince, pokud kolem ni nasypete štěrk, písek nebo dřevěné odštěpky či kůru. Tato kombinace může pomoci snížit pravděpodobnost toho, že je slimáci a hlemýždi snědí. Můžete to nasypat do kruhu či smíchat se zeminou. Vaší půdu to nijak nepoškodí.

Zalévejte svou zahradu ráno

Pro hlemýždě je také mnohem obtížnější, pokud se mají pohybovat po suché půdě než té, která má dostatek vláhy. Vzhledem k tomu, že jsou nejaktivnější především v noci, zalévejte svou zahrádku ráno. Použitím této známé zavlažovací metody k ovládání plžů dáte vrchní vrstvě půdy dostatek času na vyschnutí. Než padne noc, bude vaše půda krásně prosušená a slimáci tak nebudou mít šanci.

Přidejte měď

Když se hlemýždi dotknou něčeho měděného, jejich sliz reaguje tak, že dostanou nepříjemný elektrický šok, který je rychle povzbudí k tomu, aby se otočili a vydali se hledat večeři jinam. Lepící měděná páska je k dispozici v obchodech pro domácí kutily, zahradních centrech nebo ji seženete v internetových obchodech. Je tím nejpohodlnějším způsobem, jak zahnat slimáky a hlemýždě. Stačí, abyste měděnou pásku nalepili na okraje vašich záhonků a tím zabráníte hlemýžďům ke vstupu.

Pokud si nechcete měděnou pásku kupovat a doma se vám povalují například měděné mince, tak můžete využít k ochraně vaší zahrady i je. Pokud se pro ně rozhodnete stačí, abyste je přilepili k záhonkům tak, aby drželi pevně na svém místě a hlavně velmi blízko sebe. Tím vytvoříte ochranný štít přes který se neproplazí ani ti nejmenší slimáci či hlemýždi.

Přilákejte ptactvo

Mnoho druhů ptáků má slimáky a hlemýždě jako pochutinu. Pokud je přilákáte do své zahrady, stanou se vašimi nejlepšími přáteli v boji s těmito škůdci. Ačkoli je tato metoda pro šneky smrtelná, tak tím povzbuzujete přirozený přírodní koloběh a je to mnohem lepším řešením, než slimáky zabíjet jedy či je nechat utopit.

Chovejte slepice a kuřata

Slepice jsou skvělé pro vaši zahradu z mnoha důvodů. Naštěstí pro všechny zahradníky, kteří nenávidí výskyt plžů na své zahrádce, je konzumace slimáků a šneků (spolu s jejich vajíčky) jejich oblíbenou činností. Slepice a kuřata pomáhají kontrolovat nežádoucí hmyz a další škůdce, včetně těchto malých suchozemských měkkýšů a zároveň pomáhají zkvalitňovat půdu a vytváří přírodní hnůj, který je ideální pro kompostování a kladení vajec.

Rozsypte vaječné rozbité skořápky

Vaječné skořápky mají úžasnou vlastnost – jsou ostré. Když se po nich šneci a slimáci pokusí přeplazit, zraní se. Jestliže chováte slepice, uchovávejte si zbylé skořápky, které vám zůstanou po vaření. Rozbijte je na malé kousky a ty pak rozsypte kolem rostlin nebo kolem okrajů vašich zahradních záhonků. Vaječné skořápky se vlivem počasí postupně rozloží a dodají tím vaší půdě živiny, což je další výhodou.

Využijte kávové sedliny

Dalším přírodním způsobem, jak odradit slimáky od vaší zahrady je posypáním kávové sedliny kolem vašich rostlin nebo okrajů vaší zahrady. Stejně jako vaječné skořápky i kávová sedlina dodá vaší půdě živiny.

Postříkejte vaše rostliny domácím repelentem proti slimákům

Vyrobte si netoxický domácí repelent proti hlemýždům. Stačí, abyste smíchali česnek (nejlépe prolisovaný) s vodou do lahvičky nebo nalili studenou kávu do spreje. Tuto lahvičku s rozprašovačem pak vezměte spolu sebou na zahradu a směsí postříkejte všechny vaše rostlinky a jejich okolí. Pokud se snažíte přirozeně odradit slimáky a šneky, aniž byste je zabili, tak nestříkejte směs přímo na ně.

Zasaďte „obětní“ rostliny

Obětní rostliny, známé také jako nástražné (nástraha, léčka, past) rostliny, pomáhají ochránit vaší zahradu od různých škůdců tím, že přitáhnou škůdce jinam. Například, pokud se snažíte ochránit svou okrasnou zahradu před hlemýždi, můžete si vzadu na zahradě či na méně nápadných místech vysadit třeba salát. Hlemýždi milují chuť salátu více, než chuť okrasných rostlin. S největší pravděpodobností tedy s chutí povečeří nad salátovými listy, než na vašich krásných rostlinách.

Odežeňte je bylinkami

Levandule, šalvěj, rozmarýn, petržel, tymián a máta jsou pěkným doplňkem vaší bylinkové zahrádky, který také odrazuje šneky. Pokud jste měli v plánu některou z nich vysadit, zasaďte je kolem hranic vaší zahrady nebo mezi zranitelné rostliny. To vám pomůže zahnat tyto půlnoční nájezdníky.

Nastražte citrusovou past

Uchovejte si slupky z citronů, limetek, pomerančů a grapefruitů a poté je rozložte tzv. vzhůru nohama po vaší zahradě ještě před setměním. Ráno pravděpodobně najdete značnou část slimáků a hlemýždů, jak si na nich pochutnávají. Posbírejte je například do kyblíku a přesuňte je někam hodně daleko od vaší zahrady. Nebo, pokud chcete, můžete je položit na nějaké otevřené prostranství, kde se stanou potravou pro ptáky a další predátory.