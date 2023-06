11 typů plevelů, které se čas od času objeví na trávníku a jak je potlačit

Plevelové rostliny bývají nepříjemným problémem takřka pokaždé, když se objeví, avšak s vhodnými postupy a správnou péčí lze jejich rozšíření výrazně omezit. V tomto článku se dozvíte, jak identifikovat jednotlivé druhy a jaké metody zvolit k jejich potlačení, abyste udrželi svůj trávník krásný a zdravý.

Pampeliška

Pampelišky jsou jedním z nejlépe rozpoznatelných plevelů díky svým vykrajovaným listům a žlutým květům, které se postupně zvětšují v kuličky. Jejich silný kůlový kořen se noří hluboko do půdy, takže je obtížné vytáhnout celou rostlinu ručně. Stejný kořen však pomáhá udržovat půdu provzdušněnou. Pampelišky navíc kvetou dříve než mnohé okrasné květiny a poskytují nezbytnou výživu včelám. Všechny části pampelišky jsou jedlé, takže je můžete přihodit do salátu nebo podusit, pokud jste je předtím nepostříkali herbicidy.

Pokud se i přesto chcete záplavy pampelišek zbavit, zkuste odstranit nadzemní část porostu. To způsobí, že pampeliška odumře. Další metodou je prokopání okolí báze plevele nástrojem na hluboké pletí nebo nožem, poté jej přetáhněte u báze a vytáhněte ze země. Použití preemergentních nebo postemergentních herbicidů určených pro použití v trávníku by mělo být až poslední možností.

Rosička

Rosička, která produkuje neuvěřitelných 150 000 semen na rostlinu, dokáže doslova ovládnout váš trávník. Tato jednoletá tráva se často objevuje v okolí příjezdových cest a chodníků, kde se půda rychleji zahřívá, což vyvolává klíčení semen trávy. V některých oblastech USA se dokonce pěstuje pro lidskou spotřebu a také jako potrava pro hospodářská zvířata.

Pokud se vám na trávníku rozmnoží rosička, můžete ji nejprve zkusit ručně vytrhat, ale pravděpodobně se jí ani tak zcela nezbavíte. Nejlepším způsobem, jak ji zničit, je udržovat zdravý, hustý trávník posekaný na výšku 5 až 8 cm. Můžete také použít preemergentní herbicid v době, než stihnou semena vyklíčit.

Jetel

Tato vytrvalá půdopokryvná rostlina má na svém dlouhém stonku tři lístky a malé kulaté bílé nebo růžové květy – proto ji snadno poznáte. Pokud jste zjistili, že se jetel tiše vplížil do vašeho dokonalého trávníku, zvažte nejprve jeho přínosy, než se rozhodnete pro jeho odstranění. Pamatujte, že je to vynikající rostlina pro opylovače a je velmi oblíbená u včel medonosných.

Jetel navíc nevyžaduje hnojení ani vodu, aby zůstal zelený a to i v době sucha, a nenapadají ho žádní vážní škůdci. Ve skutečnosti mnoho společností zabývajících se osivem trávníků zařazuje jetel do směsí osiv kvůli jeho nenáročným nárokům na údržbu a šetrnosti k životnímu prostředí. Chcete-li však zabránit úplnému ovládnutí trávníku jetelem, ručně odstraňujte malé trsy. Větší plochy sekejte vysoko, na 8 cm a více.

Popenec obecný

Popenec, který se také nazývá zemní břečťan, roste především na špatně odvodněných stinných místech s úrodnou půdou. Plevel má okrouhlé listy se zubatými okraji, které se tvoří podél hranatých stonků. Od dubna do června se objevují modré nálevkovité květy, které jsou plné pylu. Je to vytrvalá bylina obsahující velké množství vitaminu C, která má údajně zmírňovat záněty.

Zbavit se plíživého popence není snadné, zejména pokud se nachází na stinném místě, kde mu tráva příliš nekonkuruje. Abyste snížili pravděpodobnost, že se usídlí na vaší zahradě, můžete zvýšit množství slunečního světla na zaplevelených místech prořezáním stromů a keřů. Chcete-li šíření plevele omezit ručně, nezapomeňte vykopat všechny stonky a kořeny, jinak rostlina znovu vyroste. Pokud se to nepodaří (a to se pravděpodobně podaří, zejména pokud se snažíte zlikvidovat velký porost), aplikujte od poloviny jara do začátku léta a uprostřed až na konci podzimu postemergentní širokolistý herbicid obsahující dicambu.

Šrucha

Šťavnaté listy a stonky šruchy, která je blízce příbuzná mechové růži, vyrůstají z jediného kořene a pokrývají celou zem. Rostlina má malé žluté květy a na holé půdě dokáže vytvářet velké rohože. Tento robustní sukulent je jedlý a bohatý na vitaminy A a C a omega-3 mastné kyseliny. Bohatá citronová chuť skvěle chutná v pestu, polévkách nebo salátech.

V trávníku nebo na zahradních záhonech může odčerpávat vláhu z trávy nebo jiných rostlin. Její semena nejlépe klíčí, když teplota půdy dosáhne 32°C a více, a proto preemergentní herbicidy, které použijete brzy na jaře, pravděpodobně ztratí svou účinnost ještě v době, než semena vyklíčí. Plevele vytrhávejte ručně a dbejte na to, abyste odstranili všechny části rostliny. Zabraňte tomu, aby se šrucha usadila ve vašem trávníku, tím, že na jaře a na podzim vyplníte holá místa travním semenem.

Svlačec

Svlačec polní je vytrvalý trávníkový plevel, který se obtížně hubí. Tento popínavý plevel se totiž šíří jak semeny, tak i podzemními oddenky. Poznáte ho podle listů ve tvaru šípových hlavic a květů, které připomínají malé jitrocele. Ovíjí se kolem rostlin a šíří se po trávnících tak hustě, že je dokáže udusit a zahubit.

Přestože jeho květy mohou být na první pohled atraktivní a rostlina má údajně i některé léčivé účinky, tak pro trávníky je svlačec problematický, jelikož konkuruje trávě a rostlinám, které chcete pěstovat, a jeho husté rohože jim brání v přístupu světla. Opakované vytrhávání nebo okopávání předtím, než se objeví květy (a uvolní semena), může pomoci, avšak plevel to zcela nezlikviduje. Postemergentní systémové herbicidy jsou v boji proti svlačci účinné; nezapomeňte si ale přečíst etiketu, abyste se ujistili, zda je přípravek účinný zrovna na tento konkrétní plevel.

Merlík bílý

Husté, zhutnělé půdy – to je to, co vyhovuje merlíku, který, pokud má dostatek slunce a vláhy, může dorůst až do výšky 152 cm. Jak ho poznáte? Listy jsou vejčité, zubaté, světle zelené a mohou být pokryty jemným bílým práškem (zejména pokud se jedná o nový porost). Merlík je velmi oblíbený mezi lidmi pro své jedlé listy, které chutnají trochu jako špenát. V některých oblastech světa je oblíbenou zemědělskou plodinou, protože poskytuje vápník, bílkoviny a vitaminy A a C. Jednou z nevýhod, zejména pokud jste zahrádkáři, je, že se v něm mohou vyskytovat viry, které napadají řepu, salát, okurky a melouny.

Pokud se snažíte merlíku zbavit, ale ruční vytrhávání nepřipadá v úvahu, pravidelně sekejte trávník. Tím zabráníte plevelu produkovat semena. V krajním případě použijte preemergentní herbicid, abyste zabránili klíčení.

Pcháč rolní

Ostré ostny na kopinatých listech této houževnaté trvalky jsou vizuální připomínkou toho, že se jí jen tak nezbavíte. Pcháč rolní se odstraňuje těžko a k vymýcení celého hlubokého kůlového kořene je třeba opakovaných pokusů. Pokud se ponechá i ten nejmenší segment, vyraší nová rostlina a v některých případech dokonce i dvě nové rostliny. Přestože semena poskytují potravu drobným ptákům a jeho listy slouží jako potrava některým drobným živočichům, je jinak ničivý a invazivní a vylučuje toxiny, které mohou poškodit okolní rostliny.

Opakované sekání trávníku může pcháč pomalu zlikvidovat. Odstřihněte rostlinu u jejího základu a pokračujte v tomto postupu, dokud plevel nepřestane růst. Když odstraníte listy, rostlina nemůže produkovat potravu, kterou potřebuje k růstu a tvorbě semen. Další možností je chemická ochrana, ale nezapomeňte vyhledat takový přípravek, který zastaví výsev i růst kořenů.

Šťavel

Šťavel je vytrvalý plevel, který vypadá podobně jako jetel, jen má žluté květy. Tvoří hustý, nízko rostoucí kopeček, který se šíří semeny, úlomky stonků nebo podzemním kořenem. Přestože jsou listy šťovíku jedlé, mají ostrou chuť a jsou bohaté na vitamin C, měly by se jíst jen v malém množství nebo nejprve vařit, aby se snížil obsah kyseliny šťavelové, která může být škodlivá.

Ruční trhání se u šťavelu osvědčuje jen zřídka, protože při něm zůstává velká část rostliny. Nejlepší možností, jak ho z malých ploch vymýtit, je ruční vykopání, ale tento postup často trvá několik sezón, než se projeví. Rychlejšího výsledku dosáhnete, když na rostliny před vysemeněním aplikujete širokolistý herbicid, například dicambu. Pokud se k herbicidu uchýlíte, ujistěte se, že vybraný přípravek nepoškodí trávník, dodržujte do písmene pokyny k aplikaci a při aplikaci používejte ochranný oděv a vybavení.

Kotvičník zemní

Kotvičník, z jehož drobných žlutých květů se tvoří špičaté tobolky se semeny, je škodlivý pro trávníky a dvojnásob škodlivý pro bosé nohy. Plevel má ostré, bolestivé hlavičky, které se skrývají pod hlubokou rohoží malých zelených listů. Odstranit byste ho měli už kvůli pasoucím se hospodářským zvířatům, které mohou tyto ostny pozřít a ostré trny pak mohou poranit trávicí trakt zvířat.

Kotvičník má hluboké kořeny, nízký vzrůst a efektivní šíření – každá rostlina může vyprodukovat 200 až 5 000 semen za sezónu – to vše mu může pomoci v mžiku ovládnout váš trávník. Chcete-li ochránit trávník (a prsty na nohou), naučte se rozpoznávat listy a květy této rostliny a okopávejte ho nebo ručně vytrhávejte dříve, než se vytvoří hlavy. Kotvičník je natolik odolný, že ho nezničí ani sekání. Pokud se musíte uchýlit k chemické ochraně, zvolte širokolistý herbicid, který je bezpečný pro váš trávník.

Ptačinec prostřední

Ptačinec je jednoletý zimní širokolistý plevel, který se v trávníku šíří ve výšce pouhých 5 cm nad úrovní půdy, i když může vyrůst i výše, pokud není kontrolován. Stonky jsou na jedné straně chlupaté a chlupaté jsou i listy této rostliny. Malé vejčité listy rostou proti sobě a na jaře se objevují drobné bílé květní úbory. Tato evropská rostlina se do Ameriky dostala s přistěhovalci, kteří si jí cenili jako byliny, a přestože jsou její květy a listy jedlé, mohou při konzumaci příliš velkého množství způsobit žaludeční potíže. Je vynikající v salátech nebo dušených pokrmech a je dobrým krmivem pro kuřata a prasata. Ptáci se živí jejími semeny.

Pokud ptačinec vytvoří hustou rohož, která umožňuje zakořenění stonků, může být obtížné ho z trávníku odstranit. Trik při potlačování ptačince spočívá v tom, že zabráníte výsevu květů. Ve většině případů stačí k regulaci ruční vytrhávání. Nezapomeňte vytrhaný plevel vyhodit do koše; pokud zůstane na vlhkém místě na dvoře (například na kompostu), může znovu zakořenit. Použití herbicidů se u ptačince nevyplatí, pokud od něj vyloženě nechcete vyčistit velký kus půdy.

Tipy pro hubení plevele na trávníku

Kontrola plevele je součástí každého úspěšného plánu údržby trávníku. Zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste zajistili, že váš trávník zůstane bez plevele.

Sekejte trávník výš a jen podle potřeby. Časté sekání oslabuje trávu a obnažuje půdu, takže to dává semenům plevelů šanci snadno vyklíčit. Při častém sekání se na stéblech trávy nevyvinou postranní výhonky potřebné k vytvoření hustšího trávníku. Sekejte dostatečně často, abyste udrželi výšku trávníku 8 – 10 cm.

Trávník zalévejte zřídka, ale důkladně. Trávník potřebuje přibližně jeden centimetr vody týdně – pokud je to více, přivoláváte si tím problémy. Hlubokou zálivkou podpoříte silnější kořenový systém, ale to platí pouze tehdy, když není dostatek srážek.

Vytrhávejte plevel, když je půda vlhká. Tvrdá půda plevel uvolňuje jen velmi nerada. S ručním vytrháváním nebo vykopáváním počkejte den nebo dva po dešti.

Nikdy nenechávejte plevel vysemenit. Květ plevele je neklamným znamením, že se rostlina připravuje k vysemenění. Odřízněte ji, abyste zabránili jejímu šíření.

Trávník okopávejte nebo kypřete pouze v případě, že je to nezbytně nutné. Těsně pod povrchem půdy se nacházejí tisíce semen plevelů, která čekají, až je vystavíte slunci. Čím více narušujete půdu na záhonech a v trávníku, tím více zvyšujete pravděpodobnost, že tato semena vyklíčí.

Mulčujte záhony. Mulčování brání klíčení semen plevelů tím, že k nim nedosáhne sluneční světlo.

Trávníky vhodně hnojte. Aplikujte správné množství hnojiva ve správný čas podle návodu k použití výrobku, abyste vypěstovali zdravý trávník bez plevele.

