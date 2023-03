10 způsobů, jakými psi projevují lásku

Psi projevují lidem náklonnost různými způsoby. Mohou ji projevovat tím, že se o vás opřou, přinesou oblíbenou hračku nebo vám nosí věci. Psi vyjadřují své emoce různými způsoby, od velmi jemných až po zcela zjevné, takže občas může být docela těžké určit, co je pozitivní a co negativní projev. To, zda vás váš pes miluje, poznáte jednoduše podle těchto 10 běžných projevů náklonnosti.

Udržování očního kontaktu

Představte si, že sedíte proti cizímu člověku, který se vám bude dlouze dívat do očí až vám to začne být nepříjemné. To je zcela normální a běžná lidská reakce. Dlouhý a trvalý oční kontakt bývá vyhrazen lidem, které milujete, kterým důvěřujete a se kterými se cítíte bezpečně. A mezi to pohled od cizího člověka skutečně nepatří.

Totéž platí pro psy. Udržování očního kontaktu není jen užitečným nástrojem při výcviku psa – může vám také pomoci vytvořit mezi vámi hluboké pouto. Když se na vás pes dívá, jeho mozek uvolňuje oxytocin. Oxytocin, známý jako „hormon lásky“, je stejný hormon, který se uvolňuje v mozku matek, když se poprvé sbližují se svými dětmi.

Klíčem k úspěšnému sblížení je udržovat při hře nebo mazlení s pejskem přirozený oční kontakt. Pokud si budete oční kontakt se psem vynucovat, pravděpodobně se bude cítit trochu nesvůj a raději odvrátí pohled.

Opírá se o vás

Stejně jako při udržování očního kontaktu se pravděpodobně nebudete opírat o někoho, koho vůbec neznáte nebo komu tedy ani nedůvěřujete – a nebude to dělat ani váš pes. Jestliže sedíte na podlaze nebo na gauči a váš pejsek se o vás opře, znamená to, že se s vámi cítí bezpečně, jistě a naprosto pohodlně. Někdy se psi opírají o své páníčky, když se cítí vystrašení nebo úzkostní. To ale znamená jediné, že vás vnímá jako svého ochránce.

Spí ve vaší ložnici

Zakázali jste svému pejskovi, aby spal spolu s vámi ve vaší posteli, ale on i přesto rád nocuje ve vaší ložnici? Znamená to jediné – má vás skutečně rád. Důvod? To, že vám chce být nablízku, když spíte, signalizuje, že je vám naprosto věrný a nechce se oddělit od smečky (od vás). A pokud ho nepustíte přímo do postele, proč neinvestovat do super pohodlného pelíšku?

Když se vrátíte domů, je šťastný

Skáče váš pes nahoru a dolů, olizuje vám ruce a obličej, přináší vám svou oblíbenou hračku, nebo si dokonce trochu „vzrušeně učůrne“ pokaždé, když přijdete domů z práce, ze školy nebo z pochůzky? Tak to je naprosto nadšený, že vás vidí! A je pravděpodobné, že i vy jste nadšeni, že vidíte svého pejska.

Přenáší vaše boty a páchnoucí ponožky

Pejsci, kteří jsou vázáni na své páníčky, naprosto milují jejich vůně. Může se tak snadno stát, že se vydají do vaší hromady bot nebo koše na prádlo, aby našli vaše zapáchající ponožky, trička nebo dokonce spodní prádlo. Z krádeže bot a špinavého oblečení nebývají majitelé psů většinou zrovna nadšení – zejména pokud věci pes rád žvýká. Tomu můžete zabránit tak, že svému psovi poskytnete dostatek poutavých hraček nebo bezpečných žvýkacích pomůcek.

Kontroluje vás

Nezávislí psi nemají potřebu být neustále u vás nebo se choulit kolem nohou, to ale neznamená, že vás nemají rádi. Pokud vás pes „kontroluje“ z jiné místnosti, během procházky nebo v novém prostředí, ujišťuje se o jediném – že jste mu stále nablízku.

Vyhledává fyzický kontakt

Fyzická náklonnost může být pro váš vztah se psem důležitá. Neříkáme, že byste měli svého psa zvednout a obejmout ho jako medvěd. Ale mazlení, tulení, naklánění a možná i jemné objímání jsou silným signálem, že jste se svým psem skutečně sblíženi a váš pejsek to jistě ocení.

Čůrá, když vás vidí

Nebojte se, čůrání není známkou toho, že pejsek stárne, zapomíná čůrat tam, kde jste ho naučili či má nějaký problém. Psi, zejména štěňata, se mohou trochu počůrat pokaždé, když jsou vzrušení (že vás vidí, dostanou novou hračku, jdou ven atd.). Většina psů z tohoto chování ale vyroste a je schopna zadržet moč, když vás uvidí.

Přinese vám svou oblíbenou hračku

Pokud vám pes přinese svou oblíbenou hračku, neznamená to jen, že si chce hrát – i když touha hrát si je také hlavním znakem psí lásky. Jako vůdce smečky vám pes předkládá svůj nejcennější a nejoblíbenější majetek. To je pocta, co říkáte?

Usmívá se na vás

Ne, to není vaše představivost! Někteří psi se skutečně naučí „usmívat“ tak, že stáhnou tlamu dozadu a odhalí velký, široký, zubatý úsměv. Opětováním širokého úsměvu a šťastného, vyrovnaného hlasu dáte svému psovi najevo, že ho máte také rádi.