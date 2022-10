10 nečekaných věcí, které můžete vložit do mrazáku – a proč?

Přestože si mnozí z nás představují mrazák spíše jako místo, kde se uchovávají oblíbené pochoutky a jídla, často si neuvědomujeme, jaké další možnosti tento podceňovaný spotřebič nabízí. Zde je několik překvapivých využití mrazničky – od prodloužení životnosti baterií až po prodloužení doby hoření svíček – které dokazují, že mrazivé teploty tohoto pomocníka jsou dobré k mnohem více věcem, než jen k uskladnění oblíbené zmrzliny.

Dlouhotrvající světlo

Když si pořídíte novou svíčku nebo chcete prodloužit životnost své oblíbené, uložte ji před zapálením na několik dní do mrazáku. Chladné teploty zpevní vosk a zabrání jeho příliš rychlému vyhoření. Tento trik funguje u všech typů svíček, ale je obzvláště užitečný pro rychle hořící, ultratenké kužely.

Ledové kostky

Nenechte zbytky svého oblíbeného vína přijít nazmar! Místo toho si vyrobte vlastní kostky vína, které využijete například při vaření nebo míchání (koktejly, svařák). Přebytečné víno jednoduše nalijte do plastového zásobníku na kostky ledu. Když budete vařit a recept bude vyžadovat víno, vložte do připraveného pokrmu jednu nebo dvě zmrzlé kostky. Stejný postup můžete použít i u vývaru, ovocných šťáv, rajčatové omáčky, a dokonce i u kávy. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet tento univerzální trik také s bylinkami, díky tomu dodáte polévkám nebo dušeným pokrmům vždy punc čerstvé chuti. Nasekejte bylinky (pažitka, libeček, kopr) na malé kousky, vložte je do misek na led, zalijte vodou a jednoduše zmrazte. Až budete připraveni bylinky využít, jednoduše přendejte několik kostek na pánev, aby se led rozpustil, a pak bylinky vyndejte a doplňte jimi své pokrmy.

Ochránce džínů

Pokud chcete, aby vaše džíny vypadaly stále skvěle a dobře padly, vykašlete se na pračku a sušičku a obraťte se raději na mrazák. Vložte pár oblíbených džínů do odolného uzavíratelného sáčku a uložte je na týden do mrazáku. Dlouhodobé působení chladu zničí bakterie, odstraní pachy a udrží džíny svěží a vypadající jako nové. Jako bonus se džíny v mrazáku nesrazí tak jako v sušičce!

Snadná práce s potravinovou fólií

Kolik z nás už porazila potravinová fólie, která se na sebe přilepila a my jsme ji nemohli již použít, jelikož jsme nemohli najít začátek a nebo se začala šíleně trhat? Až se příště ocitnete v této svízelné situaci, dejte ji na několik minut do mrazáku. Chlad odstraní část lepivosti a zabrání tomu, aby se fólie shrnula, ale zároveň si fólie zachová dostatečnou přilnavost, aby účinně zakryla misky nebo talíře. Úžasné, že?

Záchrana jídla

Mraznička je konzervační stanice, která vám může ušetřit peníze za potraviny a zabránit jejich zbytečnému plýtvání. Pokud například nemůžete hned spotřebovat všechny bylinky, zabalte je do zipových sáčků a uložte do mrazničky, abyste je uchovali čerstvé pro příště. Banány, avokádo, brambory a mnoho dalších druhů produktů můžete zmrazit na několik měsíců a později je rozmrazit a použít v různých receptech. Dokonce můžete prodloužit trvanlivost mléčných výrobků, jako je máslo, vaječné bílky a mléko, jejich zmrazením pro budoucí použití.

Ochrana proti škůdcům

Věci napadené roztoči, které se nedají snadno vyprat, jako jsou polštáře nebo plyšová zvířátka vašich dětí, uložte do mrazáku, abyste se opět zbavily těchto nevítaných škůdců. Stačí vložit předmět do plastového sáčku, vytlačit z něj všechen vzduch a pak jej nechat 48 hodin v chladu, aby se vaše věci na spaní – a oblíbené hračky vašich dětí – vrátily do původního stavu.

Spořič osiva

Pokud jste to s nákupem semen pro letošní pěstitelskou sezónu trochu přehnali, tak je hlavně nevyhazujte! Místo toho je uložte do mrazáku, abyste je uchovali pro příští rok. Ujistěte se, že jsou semínka důkladně vysušená, a pak je zabalte do vzduchotěsné nádoby nebo zipového sáčku a uložte do mrazáku, dokud nebudete připraveni znovu zahradničit. Před výsadbou dopřejte semenům dostatek času na rozmrazení.

Vyhledávač dat

V případě selhání počítače můžete mrazák použít k oživení pevného disku na dostatečně dlouhou dobu, abyste mohli načíst důležité soubory. Opatrně vyjměte disk z počítače, uzavřete jej do zipového sáčku a vložte na 24 hodin do mrazáku. Změna teploty může pomoci tím, že způsobí mírné smrštění kovových částí, což vám umožní dočasný přístup k disku.

Jedno upozornění: Pokud jsou vaše soubory skutečně nenahraditelné – například obchodní záznamy nebo cenné rodinné fotografie – bude lepší, když disk pošlete profesionální firmě pro obnovu dat.

Oživení vintage věcí

Pokud jste měli to štěstí a našli jste na místním bleším trhu dokonalou dřevěnou mísu nebo bytový doplněk, možná byste je měli před přidáním do své cenné sbírky nejdříve uložit do mrazáku. Mnoho starožitných dřevěných předmětů je napadeno dřevomorkou, nenasytným škůdcem, který klade vajíčka do dřeva, prokousává ho a zanechává na povrchu díry. Ujistěte se, že vaše přírodní nálezy budou bez škůdců, a to tak, že je na několik týdnů uložíte „k ledu“, abyste zničili všechny dřevomorky a jejich vajíčka.

Výkon baterií

Zmrazení může pomoci prodloužit životnost baterií NiMH a NiCd, které se při ponechání na poličce začnou kazit. Podle průmyslových studií může skladování NiMH baterií v mrazáku zvýšit jejich efektivní životnost o 90%, NiCd baterie si také udrží déle svůj náboj. Udržování běžných alkalických baterií v chladu prodlouží jejich životnost o 5% až 20%. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete baterie skladovat v uzavřeném sáčku na zip.