RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Dům

Nejnovější články

Spaní pod zátěžovou dekou: Proč ji lidé tolik chválí

Dub 2625 Autor: Claudie Kornelová

O zátěžových dekách jsem v poslední době slyšela docela často. Přiznám se, že když jsem na ně narazila poprvé, přišlo mi to trochu zvláštní. Přece jen – kdo by chtěl spát pod těžkou dekou? Jenže čím víc jsem o nich četla a slyšela zkušenosti ostatních, tím víc mi to začalo dávat smysl.

deka

Přemýšleli jste někdy o koupi zátěžové deky? Zdroj foto: Pixabay.com – BrittanyM

Zátěžová deka totiž není jen obyčejná přikrývka. Uvnitř má malé kuličky nebo jinou výplň, díky které je těžší než klasická deka. A právě ta váha je na tom to zajímavé. Když se pod ní člověk přikryje, cítí jemný tlak po celém těle. A ten může být překvapivě příjemný.

Pocit klidu, který člověk někdy potřebuje

To, co lidé zmiňují asi nejčastěji, je pocit klidu. Já si to představuju jako takové lehké „obejmutí“. Není to nic nepříjemného, spíš naopak – člověk má pocit, že se může uvolnit a na chvíli vypnout.

Hodně to může pomoct hlavně ve chvílích, kdy má člověk hlavu plnou myšlenek a nemůže večer usnout. Ten jemný tlak dokáže tělo trochu zklidnit a přepnout ho do odpočinkového režimu.

Usínání bývá snazší

Někteří lidé říkají, že se jim pod zátěžovou dekou usíná rychleji. Nedokážu říct, že to bude fungovat úplně u každého, ale dává to smysl. Když se tělo uklidní, usínání jde přirozeněji.

Není to žádný zázrak, který vyřeší všechny problémy se spánkem. Pokud je člověk ve stresu nebo ho něco trápí, deka to sama o sobě nevyřeší. Ale může pomoct vytvořit příjemnější večerní atmosféru.

Klidnější noc

Co mě docela zaujalo, je to, že někteří lidé se pod zátěžovou dekou méně převalují. Díky její váze mají pocit větší stability a spánek je pro ně klidnější.

To může být fajn hlavně pro ty, kdo se v noci často budí nebo mají pocit, že se pořád vrtí a nemůžou najít pohodlnou polohu.

deka

Lidé se pod zátěžovou dekou prý méně převalují. Zdroj foto: Pixabay.com – Jones

Na co si dát pozor při výběru

Pokud byste o zátěžové dece uvažovali, určitě je důležité vybrat správnou váhu. Obecně se doporučuje, aby měla asi deset procent vaší tělesné hmotnosti.

Když je moc těžká, nemusí to být příjemné. Naopak příliš lehká deka nemusí mít ten efekt, který od ní člověk očekává.

Já bych se určitě dívala i na materiál. Přece jen pod dekou trávíme několik hodin každou noc, takže by měla být příjemná na dotek a ideálně i snadno pratelná.

Není pro každého, ale stojí za vyzkoušení

Co mi na tom přijde důležité – zátěžová deka není něco, co musí sednout úplně každému. Někdo si ji zamiluje a už nechce jinou, jinému naopak nemusí vyhovovat.

Ale pokud máte pocit, že se vám hůř usíná nebo že byste večer potřebovali trochu víc klidu, může stát za to ji aspoň vyzkoušet.

Malá změna, která může pomoct

Já to beru tak, že někdy stačí opravdu drobnost, aby byl večer příjemnější. Někdo si udělá čaj, jiný si pustí hudbu nebo si čte. Zátěžová deka může být další z těch malých věcí, které pomůžou zpomalit a připravit se na spánek.

A když se díky tomu člověk ráno probudí o něco odpočatější, tak to za to podle mě stojí.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Kvě 2026>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář