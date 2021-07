Zlepšováky na oblečení, které ve skutečnosti nefungují

Internet je doslova zaplaven různými zlepšováky či chytrými řešeními záludných problémů, které nám mají pomoci s věcmi od A do Z. Bylo tedy nevyhnutelné, že si rady na různá vylepšování prádla (při práni, před praním, při jeho znečištění a dalších věcech) našla cestu až k vám a vy se nyní sami sebe ptáte, jestli tyto „chytré rady a tipy“ skutečně fungují. Budeme k vám zcela upřímní – většina z nich zkrátka nefunguje a místo správného praní prádla jen plýtváte penězi. My vám nyní řekneme, kterých věcí se to týká.

Mýtus č.1: Používejte aspirin, abyste vybělili oblečení

Rada: Rozpusťte pět tablet aspirinu v horké vodě a před praním ve směsi namočte oblečení, aby bylo super bílé.

Pravda: O tomto legendárním zlepšováku není žádný důkaz, že takto opravdu funguje. Možná to začalo internetem, protože aspirin byl patentován německou společností Bayer, která se v roce 1899 zabývala barvením textilií. Chemickou sloučeninou aspirinu je kyselina acetylsalicylová, která se při vystavení vlhkosti rozloží na kyselinu salicylovou. Kysela salicylová však nemá žádné bělící účinky na tkaniny.

To, že namočíte před praním prádlo do horké vody může být důvod, proč pak vypadá bělejší. Horká voda pomáhá uvolnit hluboce usazenou špínu a tělesné tekutiny z vláken, díky čemuž vypadá bílá barva špinavě. Jakmile se usazeniny uvolní, lze jej mnohem snáze vyplavit v normálním pracím cyklu.

Mýtus č.2: Pomocí kávy udržíte vaše tmavé oblečení opravdu tmavé

Rada: Přidejte dva šálky černé kávy či čaje do pračky a tmavé prádlo v něm vyperte, aby si zanechalo svou tmavou barvu.

Pravda: Káva a čaj jsou účinná barviva, to je pravda. Průměrný proplachovací cyklus ve standardní pračce s vrchním plněním (pračka u které se v průběhu praní dá zvednout horní víko) však spotřebuje přibližně 60,5 litrů vody. Dokonce i v pračkách s předním plněním (klasické, které máme většinou doma) se spotřebuje asi 19 až 27 litrů vody. Jaká změna v tomto případě nastane při dvou šálcích kávy či čaje? Žádná nebo téměř žádná.

Mýtus č.3: Použijte sůl k udržení jasných barev na oblečení

Rada: Přidejte jeden šálek soli do pračky, aby barvy zůstaly stále jasné.

Pravda: Suchou kuchyňskou sůl lze použít jako „peeling či brusivo“ na povrch tkanin. Díky tomu odstraníte aktuální znečištění a prach, který způsobuje, že barvy působí mdle. Pokud barvy zešedly na nepratelných textiliích, jako jsou polštáře nebo hedvábné květiny, vložte je do plastové nádoby s několika šálky soli. Nádobu důkladně protřepejte a ujistěte se, že jsou všechny znečištěné předměty vystaveny soli. Až nádobku otevřete, předměty budou mnohem jasnější a sůl bude vypadat špinavě.

Mýtus č.4: Použijte kondicionér, aby se oblečení nesmršťovalo

Rada: Pro oděvy, které se během praní zmenšily je tu skvělá ráda. Oblečení namočte na 15 minut do džbánu s vlažnou vodou ve které je kondicionér. Následně položte na ručník a nechte vysušit.

Pravda: Opět je tu trochu vědy. Jak víte, vlasový kondicionér pokrývá vlasy sloučeninou, která pomáhá zabraňovat jejich cuchání a zamotávání. Když se oblečení smršťuje, vlákna se „zamotávají“ a spojují dohromady.

U pletených a vlněných svetrů a doplňků (vlna je přirozeným vlasem ovce) může tento trik s kondicionérem na úpravu vlasů fungovat, ale smrštění nesmí být příliš velké. Kondicionér na vlasy však ve skutečnosti nemůže zachránit vaše zmenšené džíny nebo bavlněné tričko.