Internetový hobby magazín

Zimní dilema pěstitelů: Přesazovat pokojové rostliny, nebo ne?

Led 2615 Autor: Claudie Kornelová

Přesazování pokojových rostlin patří k tématům, u kterých si člověk často není jistý. Všude se píše, že ideální doba je jaro, ale co když rostlina vypadá, že už se v květináči doslova dusí? Co když má kořeny venku, zemina je tvrdá nebo se jí zjevně nedaří? Právě v zimě se tyhle otázky objevují nejčastěji.

rostlina

Mnoho pěstitelů neví, jestli se smí rostlinky přesazovat v zimním období. Zdroj foto: Pixabay.com – DanK

Krátká odpověď zní: většinou ne, ale někdy ano. A právě to „někdy“ je důležité pochopit.

Proč se přesazování v zimě obecně nedoporučuje

Zima je pro většinu pokojových rostlin období klidu. Nerostou tak rychle, netvoří nové listy a celkově fungují v úsporném režimu. Když do toho přijde přesazování, je to pro ně zásah navíc, který nemusí zvládnout úplně dobře.

V zimě se navíc často kombinuje:

  • méně světla
  • suchý vzduch od topení
  • chladná zemina
  • pomalejší regenerace kořenů

Rostlina se pak místo zotavení z přesazení snaží jen přežít. Výsledkem může být žloutnutí listů, vadnutí nebo zastavení růstu.

Kdy se přesazování v zimě přece jen může

Jsou situace, kdy čekat do jara nedává smysl – nebo by to bylo dokonce horší.

Přesazení v zimě zvažte, pokud:

  • kořeny lezou spodem květináče
  • zemina je tvrdá, slehlá a nevsakuje vodu
  • rostlina je nestabilní a padá
  • objevila se plíseň v substrátu
  • květináč je zjevně malý

V těchto případech nejde o kosmetickou změnu, ale o řešení problému, který rostlinu omezuje každý den.

rostliny

Přesadit je vhodné, pokud kořeny lezou ven z květináče. Zdroj foto: Pixabay.com – EmmaGrant

Kdy je lepší přesazování rozhodně odložit

Pokud rostlina:

  • jen „nevypadá hezky“
  • má pár suchých listů
  • neroste, ale jinak je stabilní
  • má mírně unavený vzhled

pak se většinou vyplatí počkat do jara. V zimě často pomůže:

  • lepší světlo
  • úprava zálivky
  • vyšší vzdušná vlhkost

Ne každá zimní únava znamená, že rostlina potřebuje nový květináč.

Výjimky, které se v zimě přesazují snáz

Některé pokojové rostliny zvládají zimní přesazení lépe než jiné. Většinou jde o:

  • nenáročné, rychle rostoucí druhy
  • rostliny, které nemají výrazné období klidu

Často se jedná například o:

  • zelenec
  • pothos
  • některé druhy fíkusů
  • bylinky pěstované v bytě

I u nich ale platí, že je lepší jen mírně zvětšit květináč, ne je přesazovat do výrazně větší nádoby.

zelenec

Rostlina vhodná k přesazení je například zelenec. Zdroj foto: Pixabay.com – JonahRa

Co se stane, když přesazování uspěcháme

Příliš brzké nebo zbytečné přesazení může způsobit víc škody než užitku.

Nejčastější problémy:

  • zpomalení růstu
  • opadávání listů
  • přelití (větší květináč = víc mokré zeminy)
  • stres rostliny

Rostlina pak místo růstu řeší adaptaci na nové podmínky – a v zimě na to prostě nemá tolik energie.

Jak postupovat, když se rozhodnete přesazovat i v zimě

Když už se pro přesazení rozhodnete, vyplatí se být opatrní.

Pomůže:

  • zvolit květináč jen o málo větší
  • použít lehký, vzdušný substrát
  • neporušovat zbytečně kořeny
  • po přesazení zalít střídmě
  • dát rostlinu na světlé, ale ne přetopené místo

V zimě platí víc než kdy jindy: méně je více.

Někdy stačí menší zásah

Ne vždy je nutné rostlinu hned přesazovat. Často pomůže:

  • vyměnit jen horní vrstvu zeminy
  • odstranit plíseň z povrchu
  • zlepšit drenáž
  • upravit zálivku

Tyto drobné kroky mohou rostlině ulevit, aniž by prošla velkým stresem.

Přesazování pokojových rostlin v zimě není zakázané, ale mělo by být dobře promyšlené. Pokud rostlina strádá kvůli malému květináči nebo špatné zemině, může jí přesazení pomoct i v únoru. Pokud je ale jen unavená ze zimy, většinou je lepší dát jí klid a počkat na jaro.

Rostliny nám většinou samy napoví. Stačí je pozorovat – a nepřehánět to s pomocí, která by jim spíš uškodila.

