Zimní dilema pěstitelů: Přesazovat pokojové rostliny, nebo ne?
Přesazování pokojových rostlin patří k tématům, u kterých si člověk často není jistý. Všude se píše, že ideální doba je jaro, ale co když rostlina vypadá, že už se v květináči doslova dusí? Co když má kořeny venku, zemina je tvrdá nebo se jí zjevně nedaří? Právě v zimě se tyhle otázky objevují nejčastěji.
Krátká odpověď zní: většinou ne, ale někdy ano. A právě to „někdy“ je důležité pochopit.
Proč se přesazování v zimě obecně nedoporučuje
Zima je pro většinu pokojových rostlin období klidu. Nerostou tak rychle, netvoří nové listy a celkově fungují v úsporném režimu. Když do toho přijde přesazování, je to pro ně zásah navíc, který nemusí zvládnout úplně dobře.
V zimě se navíc často kombinuje:
- méně světla
- suchý vzduch od topení
- chladná zemina
- pomalejší regenerace kořenů
Rostlina se pak místo zotavení z přesazení snaží jen přežít. Výsledkem může být žloutnutí listů, vadnutí nebo zastavení růstu.
Kdy se přesazování v zimě přece jen může
Jsou situace, kdy čekat do jara nedává smysl – nebo by to bylo dokonce horší.
Přesazení v zimě zvažte, pokud:
- kořeny lezou spodem květináče
- zemina je tvrdá, slehlá a nevsakuje vodu
- rostlina je nestabilní a padá
- objevila se plíseň v substrátu
- květináč je zjevně malý
V těchto případech nejde o kosmetickou změnu, ale o řešení problému, který rostlinu omezuje každý den.
Kdy je lepší přesazování rozhodně odložit
Pokud rostlina:
- jen „nevypadá hezky“
- má pár suchých listů
- neroste, ale jinak je stabilní
- má mírně unavený vzhled
pak se většinou vyplatí počkat do jara. V zimě často pomůže:
- lepší světlo
- úprava zálivky
- vyšší vzdušná vlhkost
Ne každá zimní únava znamená, že rostlina potřebuje nový květináč.
Výjimky, které se v zimě přesazují snáz
Některé pokojové rostliny zvládají zimní přesazení lépe než jiné. Většinou jde o:
- nenáročné, rychle rostoucí druhy
- rostliny, které nemají výrazné období klidu
Často se jedná například o:
- zelenec
- pothos
- některé druhy fíkusů
- bylinky pěstované v bytě
I u nich ale platí, že je lepší jen mírně zvětšit květináč, ne je přesazovat do výrazně větší nádoby.
Co se stane, když přesazování uspěcháme
Příliš brzké nebo zbytečné přesazení může způsobit víc škody než užitku.
Nejčastější problémy:
- zpomalení růstu
- opadávání listů
- přelití (větší květináč = víc mokré zeminy)
- stres rostliny
Rostlina pak místo růstu řeší adaptaci na nové podmínky – a v zimě na to prostě nemá tolik energie.
Jak postupovat, když se rozhodnete přesazovat i v zimě
Když už se pro přesazení rozhodnete, vyplatí se být opatrní.
Pomůže:
- zvolit květináč jen o málo větší
- použít lehký, vzdušný substrát
- neporušovat zbytečně kořeny
- po přesazení zalít střídmě
- dát rostlinu na světlé, ale ne přetopené místo
V zimě platí víc než kdy jindy: méně je více.
Někdy stačí menší zásah
Ne vždy je nutné rostlinu hned přesazovat. Často pomůže:
- vyměnit jen horní vrstvu zeminy
- odstranit plíseň z povrchu
- zlepšit drenáž
- upravit zálivku
Tyto drobné kroky mohou rostlině ulevit, aniž by prošla velkým stresem.
Přesazování pokojových rostlin v zimě není zakázané, ale mělo by být dobře promyšlené. Pokud rostlina strádá kvůli malému květináči nebo špatné zemině, může jí přesazení pomoct i v únoru. Pokud je ale jen unavená ze zimy, většinou je lepší dát jí klid a počkat na jaro.
Rostliny nám většinou samy napoví. Stačí je pozorovat – a nepřehánět to s pomocí, která by jim spíš uškodila.
