Zavíječ zimostrázový: nejvýznamnější škůdce zimostrázů v Evropě

Zimostráz, chcete-li buxus, v této době pravidelně kontrolujte-může vám ho zdecimovat housenka Zavíječe zimostrázového.

Tak si tak jdete po zahradě s konví v ruce a zastavíte se u podivně vypadajícího buxusu, který je jakoby obalený malou chmýřitou pavučinkou? Přesně tyto pavučinky (odborně se nazývají zápředky) mají příčinu ve žravé housence motýla Zavíječe zimostrázového, kterém use u nás v posledních letech nebývale daří. Na vině je stále teplejší podnebí, a proto se tento motýl stěhuje z jižních částí až k nám a pak dále. Nejsou výjimkou ani holožíry, kdy zdecimuje i letité vzrostlé keře a než se majitel stihne rozkoukat a zničit housenky, je pozdě. Housenky totiž umí likvidovat zimostráz zevnitř a navíc mladé housenky požírají nejprve vrchní nebo spodní část listu. V listu tedy nevznikají dírky. Protože buxus nemá rád řez, tak větší zásah do jeho zeleně jednoduše nepřežije. Pokud na keřích pozorujete pavučinky nebo granulovitý zelený trus, musíte jednat rychle. Housenky likvidují i lístečky, které nesežerou. Holožer jim trvá klidně i jen 10 dnů.

Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis)

Malý nenápadný (dospělci jsou aktivní v noci) invazní nepůvodní motýl z čeledi travaříkovitých s rozpětím křídel asi 2-4,5cm, který je poněkud nenápadný. Má totiž bílá křídla s hnědým nebo tmavě šedým lemem nebo zcela hnědá křídla. Vajíčka jsou žlutá a najít je můžete seskupená podobně jako v případě mandelinek na spodní straně listů. Z vajíček se líhnou housenky, které jsou extrémně žravé a mohou dorůstat velikosti 3-5 cm. Během zimy jsou housenky značně odolné vůči nízkým teplotám. Zimuje v husté pavučině mezi dvěma listy a když teplota dosahuje kolem 10° C, začíná se probouzet a rozjíždět celodenní žrací rodeo.

Jak zlikvidovat zavíječe zimostrázového?

Pokud máte jen několik málo keříku, stačí je pravidelně kontrolovat a případné nechtěné návštěvníky sbírat a likvidovat. Prohlédnout musíte i vnitřek keříků. Mnozí zahrádkáři dávají také pozitivní recenze na selektivní biologický insekticid proti zavíječi zimostrázovému Lepinox plus od Biocontu. Pro nejvyšší účinnost je potřeba provézt aplikaci přípravku v době líhnutí či krátce po vylíhnutí larev, kdy jsou ještě malé. Postřik se provádí celoplošně, všechny listy by jím měly být smáčené (aplikujte vždy do hloubky keře), aby se vzniklé toxické spory při žíru dostaly do žaludku škůdce.

Housenky, které ošetřené listy sežerou, přestávají přijímat potravu a následně hynou, přibližně 2–5 dní po aplikaci. Je-li to potřeba, je vhodné postřik za týden a za 14 dnů opakovat.

Velmi vyhledávané jsou také feromonové a světelné lapače. Na dalších možnostech zejména plošného hubení se intenzivně pracuje. Zkoušky jsou nejen na chemické postřiky, ale také ty ekologicky šetrné a využití bioagens.

Věděli jste že…

-Nejnáchylnější jsou zimostrázy vždyzelené (Buxus semprevirens)?

-Zavíječ má během vegetační doby 2 generace. První housenky se líhnou na konci května a druhá generace na začátku července? Keře napadené první generací housenky většinou zvládnou napadené listy obnovit a do zimy se vzpamatovat. Podpořte keř dostatečnou zálivkou a přihnojením.

-Silně napadené keře nepříjemně páchnou? Právě díky zápachu jsou housenky pro většinu volně žijících ptáků nepoživatelné.

-U nás byl tento zavíječ poprvé zaregistrován v roce 2011. V letech 2014–2017 pak postupně osídlil většinu našeho území a nyní je naprosto všude zejména díky tomu, že dospělci dokáží během svého života urazit vzdálenost až několik kilometrů.