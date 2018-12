Zavíječ zimostrázový aneb ničitel buxusu

Pokud máte doma buxus, určitě se nebudete divit tomu, že jde o velmi oblíbenou dřevinu. Jde o rostlinu, která se pěstuje nejen na zahradách u domů, ale najde jí také i v zámeckých zahradách. Zde se nejčastěji pěstují ve formě živých plotů. Pro tuto rostlinu jsou typické malé zelené lístky vejčitého tvaru. V období od dubna do května na něm také můžeme obdivovat krásné květy. Dalším plusem buxusu je to, že nepatří mezi náročné rostliny, takže si na jeho pěstování může troufnout i začátečník. Jak už to ale bývá, ne vše je jen růžové. Existuje totiž zavíječ zimostrázový, který pro buxus představuje doslova zkázu.

Kdo je zavíječ zimostrázový

Zavíječ je vlastně malý motýl, takže na první pohled ani nepoznáte, o jak nebezpečného škůdce vlastně jde. Řadí se do čeledi travaříkovitých, což je řadí mezi skvělé letce. Dospělí zavíječ má křídla zbarvené do bílé barvy, zdobené hnědým lemem. Může se ale bez problémů stát, že uvidíte zavíječe, který je jen hnědý. Život samiček není příliš dlouhý, žijí pouhých 8 dní, ale i za takto krátkou dobu zvládnou naklást vajíčka na listy buxusu. Na rostlině samozřejmě spíš než motýla, najdete až jeho housenky. Ty jsou zelenožluté, ozdobené zelenými pruhy a bílými puntíky. Jejich hlava je nápadně leskle černá. Tyto housenky pro buxus bohužel znamenají doslova zkázu. Začnou okusovat nejen zelené listy, ale také i zelenou kůru.

Poznáme napadený buxus?

Rychle rozpoznat, že byla naše rostlina napadena, je klíčové, avšak velmi těžké. Housenky zimostrázu jsou totiž velmi šikovné a buxus umí zlikvidovat doslova zevnitř. Ve chvíli, kdy je spatříme na koncích listů našeho buxusu, bývá už většinou pozdě a rostlinu se nám nepodaří zachránit. Proto je nutné buxus kontrolovat velmi pečlivě a důkladně. Rozhodně nemějte strach větvičky jednu po druhé ohnout a buxus prohlédnout. Pokud takto rostlinu prohlédnete, fakt, že byl buxus napaden, vám rozhodně neunikne. Kromě okousaných listů si také můžete povšimnout drobných pavučinek, které se označují také jako zápředky. Spatřit samozřejmě můžete také přímo housenky, nebo jejich trus, který vypadá jako malé zelené granule. Jestli se pyšníte dobrým nosem, pak možná ucítíte velmi nepříjemný zápach, který také značí napadení buxusu zavíječem zimostrázovým. Jestliže se teprve chystáte na koupi buxusu, bude dobré, pokud takovou prohlídku uděláte ještě před jeho koupí. Velmi často se totiž buxusy napadené tímto škůdcem již prodávají.

Jak se se zavíječem vypořádat?

Housenky zavíječe zimostrázového bohužel nelikvidují ani ptáci, takže nám s tímto problém bohužel nepomohou. Larvy se většinou odstraňují ručně. Jde o velmi náročnou práci, protože larvy jsou drobné a většinou jich na buxusu je opravdu velké množství. Tuto práci navíc budete muset dělat znovu a znovu každé 2 až 3 dny. Housenky je možné také odstranit tak, že si na buxus dáme igelit a budeme ho oplachovat tlakovým ostřikovačem. Díky velkému tlaku vody, se housenky dostanou pryč z buxusu na igelit a pak už se jich můžete pohodlně a jednoduše zbavit. Pokud ale všechny tyto možnosti zklamou, přichází na řadu chemický postřik. V současné době je to nejspíš opravdu jediná účinná možnost, jak se lze těchto housenek zbavit.