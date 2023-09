Září, čas na sklizeň vinné révy: Průvodce správným sběrem a skladováním hroznů

Hrozny existují v mnoha odrůdách, ale všechny lze sklízet víceméně stejným způsobem. Zatímco komerčně vyráběné hrozny se obvykle sklízejí strojově, domácí hrozny lze sklízet ručně pomocí zahradních nůžek. Zamýšlený účel hroznů (např. víno, rozinky nebo želé) ovlivňuje, kdy budou sklizeny. Stolní hrozny se konzumují čisté a sklízejí se, když jsou plně zralé.

Věci, které budete potřebovat:

Zahradní nůžky

Nůžky

Rukavice

Kbelík

Část první

Testování zralosti hroznů

Ochutnejte hrozny, abyste zjistili, zda jsou zralé. Ochutnávka hroznů je nejspolehlivější metodou, jak zjistit, zda jsou nebo nejsou zralé. Strčte si pár do úst a žvýkejte: pokud jsou hrozny pevné, sladké a nejsou kyselé, jsou s největší pravděpodobností připraveny ke sklizni. Ochutnejte hrozny z několika různých hroznů a různých vinic, abyste získali představu o jejich celkové zralosti.

Vzhledem k tomu, že různé odrůdy hroznů mají různé přírodní chutě, ochutnání hroznů je nejúčinnější, pokud předem víte, jak daná odrůda chutná. Pokud si nejste jisti, navštivte supermarket a ochutnejte pár hroznů odrůdy, kterou doma pěstujete.

Zkontrolujte barvu hroznů pro konzistentní odstín.

Zralé hrozny budou mít konzistentní barvu po celém svém povrchu. Červené odrůdy budou mít sytě fialovou barvu a zelené hrozny budou při zrání vypadat lehce žlutě. Uvědomte si však, že hrozny vyvinou svou zralou barvu 1–3 týdny před úplným dozráním. Neposuzujte tedy zralost hroznů pouze podle barvy.

Vnímejte hrozny, abyste zhodnotili jejich zralost.

Vezměte pár hroznů do ruky a prsty a dlaní je lehce vymačkejte. Zralé hrozny se budou cítit kypré a plné šťávy. Na druhou stranu, nezralé hrozny budou tvrdé a nebudou mít žádný přísun, když je zmáčknete prsty. Stolní nebo vinné hrozny, které jsou ponechány na vinici příliš dlouho, se začnou scvrkávat a vrásčit a mají vysušenou strukturu.

Sledujte ptáky na vinné révě.

Ptáci poznají, jakmile hrozny dozrají, a shromáždí se na vinicích, aby je snědli. Pokud uvidíte, jak se kolem vašich hroznů shromažďují ptáci, můžete si být přiměřeně jisti, že jsou hrozny zralé. Pro jistotu pár ochutnejte. Nevýhodou toho samozřejmě je, že ptáci mohou značné množství hroznů sníst, pokud dostanou dostatek času. Jakmile si všimnete, že se na vašich vinicích shromažďují ptáci, naplánujte si sklizeň v příštích 2 nebo 3 dnech.

Část druhá

Načasování sklizně nestolních hroznů

Hrozny sbírejte na začátku podzimu. Konkrétní časový rámec, ve kterém hrozny dozrávají, se může značně lišit na základě rozdílů v sezónním počasí. Hrozny na víno by měly mít vyšší cukernatost než hrozny stolní. Aby toho bylo dosaženo, vinné hrozny jsou často ponechány na vinici 2–3 měsíce po sklizni stolních hroznů.

Sklízejte hrozny na želé dříve, než dozrají.

Protože hrozny, které se používají k výrobě džemů nebo želé, jsou obvykle smíchány s různými dalšími přísadami – včetně cukru – můžete je sklízet trochu předčasně. Sklízejte tyto hrozny 3–4 dny předtím, než byste sklidili hrozny, které se použijí na víno nebo se jedí obyčejné. Sklizeň mírně předčasných hroznů na želé zabrání tomu, aby želé bylo příliš sladké. Pokud vaše hrozny chutnají příliš sladce, můžete snížit cukr, který přidáváte do receptury želé.

Hrozny, které budou použity k výrobě rozinek, nechte na vinici 3–4 dny navíc.

Tím se zvýší obsah cukru v hroznech, což zase poskytne chutnější, sladší rozinky. Rozinky vyrobené z hroznů, které jsou sklizeny dříve, mohou produkovat matné nebo mírně hořké rozinky. „Thompson Seedless“ je příkladem hroznů, které se obvykle pěstují pouze za účelem přeměny hroznů na rozinky.

Část třetí

Sklizeň a skladování hroznů

Sklízejte hrozny za teplého a suchého dne. Pokud se hrozny sklízejí za deštivého nebo chladného dne, budou mít nižší obsah cukru a méně příjemnou chuť. Hrozny sklizené s dešťovou vodou se také špatně skladují, protože slupky budou nasyceny vlhkostí. Na rozdíl od některých jiných druhů ovoce, hrozny po sklizni již nedozrají.

Pomocí zahradních nůžek odstřihněte hrozny zralých hroznů.

K tomuto úkolu můžete také použít ostré domácí nůžky. Odřízněte jednotlivé hrozny v horní části stonku hroznů, poblíž místa, kde se setká s velkou révou. Mějte u sebe velký kbelík nebo košík, abyste nemuseli sklizené hrozny držet v rukou. Vyhněte se pokusům zlomit nebo odtrhnout hrozny rukama. Riskujete poškození hroznů a vinné révy.

Skladujte hrozny ve sklepě po dobu až 6 týdnů.

Hrozny se dobře uchovávají, pokud jsou skladovány v relativně chladném a suchém prostředí. Pokud máte co do činění s velkým objemem hroznů, uchovávejte je v několika čistých a suchých kartonových krabicích. Krabice vyložte čistou slámou, abyste zabránili strkání nebo rozmáčknutí hroznů. Jedinou výhradou, kterou je třeba si uvědomit při skladování hroznů, je to, že mají tendenci absorbovat vůni jakéhokoli produktu, vedle kterého jsou skladovány. Hrozny tedy skladujte v prostoru sklepa sami. Při skladování hroznů ve sklepě dávejte pozor na hlodavce a hmyz. Ujistěte se, že sklep je bezpečný, a používejte pasti a odstrašující prostředky, abyste minimalizovali riziko, že vám sežerou úrodu.

Zmrazte malé dávky sklizených hroznů.

Hroznům mráz neškodí a tak je můžete skladovat při 0 °C po dobu 5–7 týdnů. Zmrazte si hrozny, pokud je neplánujete použít všechny najednou a pokud se z nich nebude vyrábět víno. Pokud můžete ovládat vlhkost v mrazáku, nastavte ji na 90 %. Pokud máte jen pár hroznů a plánujete je sníst během několika dní, uložte je v plastovém sáčku do zásuvky na zeleninu vaší chladničky.

