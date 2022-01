Zajímavé nápady, jak využít starý zubní kartáček

Ať už jsou standardní nebo elektrické, zubní kartáčky nevydrží věčně. Pokud již nastal čas, abyste i vy ten svůj již vyhodili, tak to hlavně nedělejte! Je mnoho věcí, které s ním můžete dělat – nebo konkrétněji s ním vyčistit. My vám nyní povíme tipy a nápady, jak ho můžete využít v domácnosti.

Představte si svůj starý kartáček jako takový, který se perfektně hodí pro malé úklidové práce. Štětiny skvěle rozbíjí špínu a snadno se vejdou do těsných prostor. To platí zejména pro elektrické zubní kartáčky, které mají často extra malé kartáčkové hlavy. Mohou také poskytnout extra čistící sílu při řešení těžkých nepořádků. Ale standardní zubní kartáček často zvládne práci stejně dobře, takže zkrátka použijte právě ten, co se vám aktuálně nachází doma.

Abychom vám ukázali, jak užitečný může být, tak se s vámi podělíme o několik překvapivých věcí, které s ním můžete vyčistit. Doufáme, že až ho příště budete chtít vyhodit, tak ho místo toho přidáte ke zbytku čistících pomůcek. Sami budete nakonec překvapeni, jak často po něm nakonec sáhnete.

Kartáče na vlasy

Starý zubní kartáček je skvělým nástrojem na drhnutí nečistot a špíny z vašeho kartáče na vlasy. Díky němu se snadno dostanete do všech zákoutí a kartáč bude vypadat jako nový. Stačí, abyste předtím kartáček namočili například do mýdlové vody.

Sprchová hlavice

Pokud máte tvrdou vodu, můžete si snadno všimnout, že se vám na sprchové hlavici postupem času hromadí minerální usazeniny. Tyto usazeniny mohou nakonec zablokovat tok vody, takže je důležité sprchovou hlavici pravidelně čistit. Nejjednodušší způsob je, že ji odmontujete, hodíte do nádoby s octem a hodinu necháte účinkovat. Poté, pomocí zubního kartáčku setřete všechnu uvolněnou špínu a hlavice bude zase jako nová.

Šperky

Váš starý zubní kartáček je možná příliš měkký na to, abyste si s ním čistili zuby, ale na drhnutí šperků je ideální. Přidejte kapku jemného mýdla do šálku teplé vody, poté ponořte zubní kartáček a vyčistěte prsteny, náhrdelníky a náramky.

Kuchyňský dřez

Pomocí zubního kartáčku vyčistěte odtok ve vašem kuchyňském dřezu. Je tak mnohem snazší dostat se do všech částí gumového krytu, který zakrývá vaší likvidaci odpadu.

Fén na vlasy

Pomocí zubního kartáčku vyčistěte filtr na zadní straně vysoušeče vlasů. Tento filtr má tendenci být magnetem na vlasy, prach a vlasové produkty, takže jednou za čas bude potřebovat pořádně vydrhnout.

Filtr do myčky

Pokud má vaše myčka odnímatelné filtry nebo masky, je důležité, abyste je udržovali v čistotě. Pomocí zubního kartáčku setřete veškerý tuk nebo špínu, která se na nich mohla vytvořit.

Kohoutek v koupelně

Pomocí zubního kartáčku vydrhněte všechna zákoutí kolem baterie umyvadla v koupelně. Nikdy nevíte, jaké bakterie a viry se mohou skrývat v těchto malých prostorech.

Těsnění pračky

U praček s předním plněním je jednou z největších výzev jejich údržby udržovat gumové těsnění dveří čisté. Pomocí zubního kartáčku setřete veškerý odpad, který se může skrývat v těsnění a kolem něj.

Kuchyňské nářadí

Zubní kartáček je skvělým pomocníkem při čištění vašeho malého kuchyňského nářadí. Použijte jej k očištění struhadla na sýr, lisu na česnek, síta nebo jiného kuchyňského nářadí s malými otvory.