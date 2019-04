Zahrada vhodná i pro alergiky

Po zimních měsících se každý těší na jaro, jedno z nejkrásnějších ročních období. Všechno kvete a příroda se pomalu, ale jistě probouzí. Pokud se ale zeptáte alergika, možná, že bude mít na jarní měsíce jiný názor. Patříte do této skupiny i vy a pokaždé, když vyjdete z domu ven na zahradu, nemůžete se ani nadechnout? Pokud ano, je na čase udělat změnu! V dnešním článku vám poradíme s výběrem takových rostlin, které budou vhodné i pro vás, kteří trpíte pylovou alergií. Konečně se budete moci na zahradě volně nadechnout.

Alergií v dnešní době trpí více jak 30% celé populace a alergie na pyly tvoří největší část. Pokud trápí i vás, rozhodně tedy nejste výjimkou. Ani v takovém případě se však nemusíte vzdávat krásné zahrady. Množství pylu v jednotlivých rostlinách se řídí dle způsobu opylování. Můžeme říct, že mnohem více pylu mají takové rostliny, které jsou opylované větrem. Mnohem méně ho pak mají rostliny takové, které opyluje hmyz. Pylová zrnka těchto rostlin jsou totiž schovaná uvnitř květu. Jestliže se u vás podařilo prokázat alergii na jednu určitou rostlinu, rozhodně se jí také vyhněte!

Jak by taková zahrada měla vypadat?

V případě zařizování zahrady pro alergika pamatujte, že méně je někdy více. Proto do zahrady zásadně nevysazujeme velké množství různých druhů rostlin. Základem zahrady by měla být trávníková plocha, o kterou se však budete muset pravidelně starat tak, aby nedošlo na kvetení. Špatný nápad rozhodně nebude ani vysazení živého plotu. Nejvhodnější odrůdou je tis, habr, smrk, zimostráz a ptačí zob. Opět se o něho ale musíte starat a včas ho zastřihovat. To tedy znamená ještě před tím, než začne nasazovat na květ. Živý plot může také působit jako skvělá bariéra proti poletujícímu pylu z okolí.

Rostliny okrasné listem

Přesně to, jsou ideální květiny pro alergiky. A nebojte, rozhodně nejsou nudné! Zkombinovat je můžete s různými druhy půdopokryvných rostlin. Vybrat tak můžete například břečťan, přísavník, kapradí. Na vaší zahradě tak bude několik odstínu zelené barvy, doplněné o různé tvary listů.

Trvalky a keře

Nebojte, to rozhodně neznamená, že na zahradě nemůžete mít žádnou jinou rostlinu než tu, která je okrasná listy. Ale zvolit můžete také i trvalkové keře, kterými jsou například zlatice, syrský ibišek, tavolník, hortenzie nebo kdouloň. Vyhýbat se rozhodně nemusíte ani krásně kvetoucím trvalkám, které zahradu krásně doplní. Pořídit si můžete například pivoňky, plamenky, denivky, chrpy, levandule a rozrazily. Ani zahrada pro alergiky rozhodně nemusí být nudná!

Květiny na skalku a letničky či dvouletky

U této kategorie vás asi potěšíme, protože v tomto případě se téměř vůbec nemusíte omezovat. Jen vám doporučíme nekupovat květiny, které jsou větší než 10 centimetrů. Díky tomu se pyl z těchto rostlin do vaší blízkosti jen tak nedostane. Pokud vybíráte nějaké letničky a dvouletky, doporučíme vám pořídit například lobelky, pomněnky, macešky nebo lichořešišnice.

Tak co říkáte? Ani zahrada pro alergiky rozhodně nemusí vypadat nudně že? Díky správné kombinaci rostlin dokážete vykouzlit doslova nádhernou a pro vás zároveň i bezpečnou zahradu, na kterou se rozhodně nebudete muset bát posadit a vychutnat si dobrou kávu a zákusek.