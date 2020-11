Využití epsomské soli na zahradě

Myslíte si, že patříte mezi mistry zahradníky a znáte již vše, co se zahrady týká? Věřte, že tomu tak ještě není, pokud jste doposud ve své zahradě nepoužili epsomskou sůl. Existuje velké množství jedinečných věcí, které můžete ve své zahradě použít ke zlepšení zdraví vašich rostlinek. Počínaje od kávové sedliny, vaječných skořápek až po použití piva. Jednou z nejlepších věcí, které můžete použít je ale právě epsomská sůl. Pokud jste ji ještě nikdy nepoužili, pak ji musíte rozhodně vyzkoušet. Existuje totiž mnoho způsobů, jak mohou vaše rostlinky těžit z vlastností této soli a o mnoha z nich jste možná ještě nikdy neslyšeli.

Proč použít epsomskou sůl?

Epsomská sůl je na rozdíl od běžné kuchyňské soli plná minerálů, které rostlinám pomáhají efektivně vstřebávat živiny. Dodá jim spoustu hořčíku, aby byly zdravé. Hořčík je pro rostliny nezbytný, protože jim pomáhá přijímat další cenné živiny, jako je fosfor a dusík. Může také pomoci vašim rostlinám vytvořit chlorofyl, který je nezbytný pro fotosyntézu. Bez hořčíku mohou vaše rostliny či stromy stěží produkovat ovoce.

Epsomská sůl je cenově dostupná a na internetu je snadno k sehnání. Najdete ji také ve většině lékárnách a obchodech s potravinami. Levná a snadná změna kvality půdy, epsomskou sůl by měl mít při ruce každý zahradník. Narozdíl od jiných přísad v přípravcích na zahradu se epsomská sůl nebude hromadit ve vaší půdě a nemá ani toxické či vedlejší účinky.

Listový sprej

Epsomská sůl se často používá jako postřik na listy u některých rostlin, jako jsou například rajčata. Chcete-li si vytvořit tento druh spreje, který vašim rostlinám poskytne důležitou dávku hořčíku, tak jednoduše zkombinujte 1 polévkovou lžíci epsomské soli spolu se 4 litry vody. Směs poté můžete aplikovat ihned, kdy se objeví první nové listy. Nejlepší doba pro aplikaci je, když je zataženo či v brzkých ranních hodinách.

Doplněk půdy pro rajčata, papriky a růže

I když je jen velmi málo rostlin na které nemůžeme použít epsomskou sůl, existuje mnoho druhů rostlin, které doslova těží z jejich vlastností. Rajčata, papriky a růže jsou třemi z nich. Pokud chcete použít epsomskou sůl na tyto rostliny, které doslova milují kyselé prostředí, tak si upravte půdu před jejich výsadbou tím, že zhruba 1m x 1m od sebe vysypete čtvrt šálku epsomské soli a tu pak smícháte s půdou do hloubky cca 15-20cm.

Pokud vysazujete některý z těchto druhů, můžete také přidat 1 polévkovou lžíci soli na dno vaší výsadby. Stejně dobře funguj na řízkování a přesazování.

Aplikujte ji okolo okrasných stromů

Stejně jako u rostlin, tak i v případě stromů existuje několik druhů, které těží z epsomské soli. Patří mezi ně zejména okrasné a tropické stromy. Jedním z příkladů je palma. Palmy, které se používají pro terénní okrasu mnohdy trpí nedostatkem hořčíku. To způsobí, že horní část listů bude vypadat kudrnatá a obvykle má světle zelenou barvu. Chcete-li to vyřešit, jednoduše nasypte epsomskou sůl kolem základu vašeho stromu. Můžete také nastříkat listy a korunu stromu směsí 1 polévkové lžíce soli spolu se 4 litry vody.

Při sázení

Semínkům můžete dopřát lepší start, když do půdy přidáte 1 polévkovou lžíci soli spolu se 4 litry vody. Směs ale raději aplikujte opatrně a dávkování nepřehánějte! Před zaléváním mix důkladně vmíchejte do půdy. Hořčík pomáhá při klíčení, protože posiluje buněčné stěny a dodává energii pro růst.

Použijte hořčík jako prevenci před přesazovacím šokem

Přesazovací šok, známý také jako kořenový šok je způsobený tím, když potřebujeme přesadit rostlinku z jednoho květináče do druhého či z vnitřního prostředí do venkovního. Tento šok způsobuje příznaky jako je změna barvy listů a vadnutí. Jestliže plánujete přesadit rostliny ven, přidejte do výsadbové jímky 1 polévkovou lžíci epsomské soli.

Zlepšete chuť ovoce

Existují určité druhy ovoce, včetně vinné révy, bobulovitých keřů a ovocných stromů, které každý měsíc těží z přidání epsomské soli. Stačí, abyste smíchali 1 polévkovou lžíci spolu se 4 litry vody a tuto směs aplikovali na kořeny rostlin. Všimněte si, jak je díky tomu chuť ovoce mnohem výraznější!

Odstraňte pařezy

Zbavit se pařezů na zahradě stojí mnoho peněz. K jejich odstranění ale můžete použít epsomskou sůl. Jednoduše vyvrtejte několik otvorů do vrcholu pařezu, zhruba o polovinu hlubších, než je samotný pařez. Umístěte tyto otvory několik centimetrů od sebe a poté do otvorů nasypte sůl. Přilijte trochu vody, aby se otvory zvlhčily a sůl lépe rozpouštěla. Sůl dehydruje dřevo a způsobí jeho hnilobu. Pařez poté lehce rozsekáte sekyrou a jeho zbytky vytáhnete.

Obecné tipy pro použití epsomské soli: