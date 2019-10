Vyrábíme udržitelné dušičkové dekorace

Každý rok se to opakuje. Před dušičkami zaplaví hřbitovy proudy pozůstalých, aby zavzpomínali na své zesnulé blízké. Na hroby také nosí různé dekorace. Různé druhy, různě vkusné, za různé ceny. Zkuste si letos vyrobit vlastní dekoraci, na kterou použijete přírodní materiály. Pokud už máte dost nevkusných obřích umělých pestrobarevných květů, je dnešní článek právě pro vás.

Přírodní materiály mají nespočet výhod. Jsou velmi levné nebo běžně dostupné k natrhání. Navíc v dekoraci vydrží dlouho krásné. V neposlední řadě musíme zmínit udržitelnost, která je v porovnání s plastovými přízdobami úplně někde jinde.

Budete potřebovat dokoupit:

Menší bedýnku nebo jinou nádobu (asi 100 Kč)

Oasis (kompostovatelnou aranžovací hmotu-asi 20 Kč)

Drátek, špejli (asi 5 Kč)

Dále pak:

Seno nebo slámu na vystlání bedýnky

Různé druhy větviček

Různé druhy ozdobných keřů (šípky, brslen…)

Sušené rostliny, statici, levanduli apod.

Šišky, dýně

Postup:

Den předem vběhneme na zahradu nebo zajdeme do přírody pro všemožné větvičky.

Oasis necháme napít na hladině vody nápisem nahoru. Na hmotu netlačíme.

Bedýnku vysteleme senem nebo slámou. To zapříčiní, že se oasis v bedýnce nebude popojíždět a navíc vcucne přebytečnou vodu.

Větvičky nastříháme na požadovanou velikost, ořízneme spodek do špičky tak, aby do oasisu udělala co nejmenší dírku.

Větvičkami vyplníme celý prostor.

Dozdobíme šípky, sušenými květy.

Nakonec doladíme šiškami a dýní. Do dýně zapíchneme špejli a další přírodniny můžeme nadrátkovat.