Vyčistěte si koberce pomocí domácích prostředků

Skvrny se zkrátka stávají. Vylitá ovocná šťáva, mastnota od poledního oběda, špína z neočištěných bot – všichni si občas nějak najdou cestu na koberec. Občas se to stane v tu nejméně vhodnou dobu, kdy zrovna nemáte po ruce nějaký speciální, profesionální čistič, který by vám s tím pomohl. V takovou chvíli se musíte spolehnout pouze na sebe a na dostupné prostředky ve vaší domácnosti. Budete velmi mile překvapeni, jakých zázraků s nimi můžete dosáhnout, pokud je použijete ve správných kombinacích a poměrech spolu s bílou tkaninou a jemným otíráním.

Upozornění: Přírodní a syntetická vlákna nereagují stejně na všechny čistící roztoky a směsi. Proto před čištěním otestujte roztok na malé, nenápadné ploše koberce.

Amoniak (čpavek)

Amoniak je jedním z nejužitečnějších a nejuniverzálnějších čističů pro domácnost. Je však vysoce alkalický, takže musíte být opatrní, jak a kdy jej používáte. Měl by se používat pouze na kobercích z přírodních vláken. Roztoky amoniaku fungují báječně na skvrny od majonézy, inkoustu a na exkrementy zvířat.

Způsob použití: Pro odstranění skvrn smíchejte 1 čajovou lžičku amoniaku s 1 šálkem vody. Nastříkejte roztok na koberec a nechte účinkovat jednu nebo dvě minuty. Poté použijte bílý hadřík nebo papírový ručník, kterým skvrnu lehce vydrhněte a je hotovo.

Jedlá soda

V průběhu času mohou začít vaše koberce nepříjemně zapáchat. Na pachy je vynikajícím pomocníkem jedlá soda, která je dokáže dokonale odstranit z kobercových vláken. Bohužel ani soda není dokonalá a na silný pach způsobený například přítomností domácích mazlíčků nemusí stačit.

Způsob použití: Abyste odstranili pachy, posypte postiženou oblast silnou vrstvou jedlé sody. Nechte jej na koberci od 60 minut do 24 hodin, poté jej vyluxujte. Pamatujte, že čím déle zůstane jedlá soda na koberci, tím více zápachu absorbuje (až bude koberec posypaný sodou, tak po něm nechoďte!). Pokud si nemůžete dovolit nechat sodu na koberci 24 hodin, tak nebojte. I když ji necháte působit jen 60 minut, tak dokáže odstranit většinu nepříjemného zápachu.

Odlakovač na nehty

Až vám příště opět na koberec ukápne lak na nehty, jednoduše sáhněte po odlakovači. Odlakovače na nehty mohou být ostré – díky složkám v nich obsažených. Ujistěte se proto nejprve, že používáte bezacetonový typ, který neobsahuje barviva. Před použitím ho nejdříve opět otestujte na malé ploše koberce.

Způsob použití: Namočte bílou tkaninu (hadřík) do odlakovače a před otřením skvrny z něj vyždímejte přebytek. Po odstranění skvrn použijte čistý bílý hadřík nebo papírový ručník, abyste z koberce nasákli zbývající odstraňovač laku na nehty. Pamatujte, že odlakovač funguje nejlépe na čerstvých skvrnách.

Sodovka

Sodovka není nic jiného, než sycená voda s několika přidanými minerály. Není tedy divu, že je účinná pouze na skvrny, které jsou rozpustné ve vodě. Snažte se tedy nanést sodovku na skvrnu co nejdříve. Voda a bublinky v ní obsažené brání usazování skvrn ve vláknech koberce.

Způsob použití: Na znečištěné místo kápněte trochu sody. Podle potřeby opakujte a nakonec setřete hadříkem.

Led (na žvýkačky)

Způsob použití: Před nanesením ledu se snažte odstranit co největší množství žvýkačky ručně. Poté vložte 2-3 kostky ledu do plastového sáčku a ten položte na zbytky žvýkačky. Jakmile ztvrdne, můžete ji snadno odloupnout z koberce. Buďte jemní, abyste nezanechali olysalé místo.

Led a žehlička (na vosk)

Guma není jediná skvrna, kterou dokáže led odstranit. Je také skvělým pomocníkem, pokud potřebujete odstranit vosk.

Způsob použití: Vložte 1-2 kostky ledu do plastového sáčku a ten položte na vosk. Když ztvrdne, bude ho mnohem snazší dostat pryč z koberce. Jemně seškrábněte co nejvíce, co půjde. Po dokončení škrábání přikryjte zbývající vosk bílým ručníkem, papírovým ručníkem nebo papírovým sáčkem. Nastavte žehličku na nízkou teplotu (nechcete přeci spálit vlákna koberce) a přejeďte jí přes ručník. Když se vosk roztaví, vsákne se ihned do ručníku. Podle potřeby ho přemisťujte a akci opakujte.

Prostředek na mytí nádobí – čirý

Čirý, tekutý prostředek na mytí nádobí dokáže účinně odstraňovat skvrny z koberce. Trik je v tom, že ho nesmíte používat příliš mnoho. Smíchejte pouze 2 nebo 3 kapky mycího prostředku s 1 šálkem teplé vody. Kapky by měly být velmi malé. Příliš mnoho prostředku může zanechat lepkavé zbytky, které přitahují nečistoty a prach.

Způsob použití: Namočte do roztoku bílý nebo papírový ručník a jemně, krouživými pohyby postupujte od vnějšího okraje směrem ke středu. Poté, co odstraníte skvrnu, místo znovu otřete bílým ručníkem, abyste se zbavili zbývajícího čisticího roztoku. Prostředek funguje nejlépe na skvrny, které jsou rozpustné ve vodě. Ujistěte se, že používáte pouze čirý, nebělící mycí prostředek na nádobí.