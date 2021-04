Velký přehled postelí: 4 typy, které musíte znát před nákupem

Cesta k osvěžujícímu spánku vede přes kvalitní postel. Neztrácejte se v nekonečných nabídkách obchodů s nábytkem. Pomůže vám přehled typů postelí. Každá má své výhody, na které se podíváme zblízka.

Elegantní čalouněné postele

Čalouněné postele vynikají měkkostí. A to neplatí jen o matraci, ale i o obou čelech a bočnicích. Potažená konstrukce vám zajistí pohodlí v noci i během dne. Třeba až si večer nepozorovaně zalezete pod peřinu a rozsvítíte si lampičku ke čtení strhující knihy.

Čalouněnou postel seženete v libovolné barvě a na své si přijdete, ať už fandíte potahům z látky, kůže nebo eko kůže. Třešničkou na dortu je pak ozdobné prošívání čela.

Bytelné postele z masivu

Masivní nábytek je legendou a o postelích to platí jakbysmet. Přírodní dřevo ve vysoké kvalitě dokáže bezchybně sloužit několik desítek let. Dneska už navíc postele z masivu nejsou drahé a potěší mimo jiné také nezaměnitelnou vůni dřeva.

Při výběru postelí z masivu volte co nejtvrdší dřevo. Smrk a borovice jsou fajn, ale skutečná hodnota a síla se skrývá v buku a dubu. Ty vám vydrží klidně celý život.

Levné postele z lamina

Někdo by se mohl na takovou postel dívat skrz prsty, ale to by byla škoda. Postele z lamina jsou oblíbené, protože je pořídíte za dobrou cenu a vydrží. Velkým plusem je obrovské množství dekorů. Můžete si vybrat barvu, na kterou si vzpomenete, nebo třeba působivou imitaci kresby dřeva.

Postel nemusíte nijak speciálně udržovat. Nepotřebuje zvláštní zacházení, a přesto vám bude dobře sloužit řadu let. Často se proto z lamina vyrábějí také dětské postele.

Královské boxspringové postele

Někdy se jim taky říká kontinentální. Jsou vysoké, extrémně pohodlné a spí se v nich jako v pětihvězdičkovém hotelu. Ale už zdaleka neplatí, že by patřily jen do výbavy luxusních hotelů. Naopak. Dají se pořídit i domů, kde vám nabídnou královský spánek.

Boxspringové postele se skládají z pevného rámu s pružinami, na kterém leží hlavní matrace. Častým doplňkem je svrchní topper. Díky výšce lehací plochy se z postele pohodlně vstává i starším nebo méně pohyblivým lidem.

Až budete jednou vybírat novou postel, rozmyslete si, pro který typ se rozhodnete. Teď už se rozhodnete snadno.