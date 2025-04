Velikonoční beránek 5x jinak: Vyhraje u vás čokoládový, piškotový či mrkvový?

Velikonoční beránek je neodmyslitelným symbolem jara a svátků plných radosti, vůně pečení a rodinných tradic. Pokud už vás ale omrzel ten klasický piškotový, máme pro vás pět netradičních variant, které stojí za vyzkoušení. Připravte si formu, zapněte troubu a pojďme na to!

Klasický piškotový beránek

Začněme osvědčenou klasikou. Tento beránek je nadýchaný, lehký a krásně voní po vanilce.

Ingredience:

3 vejce

150 g cukru krupice

200 g polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

100 ml mléka

100 ml oleje

1 vanilkový cukr

Postup: Vyšlehejte vejce s cukrem do pěny. Přidejte olej a mléko, promíchejte. Vsypte mouku smíchanou s práškem do pečiva a vanilkovým cukrem. Těsto nalijte do vymazané a vysypané formy. Pečte na 170 °C asi 40 minut. Po vychladnutí pocukrujte.

Tvarohový beránek

Tento beránek je vláčný a krásně voní po citronu. Perfektní ke kávě!

Ingredience:

250 g měkkého tvarohu

2 vejce

100 g cukru

100 g másla

250 g polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

kůra z 1 citronu

Postup: Máslo utřete s cukrem, přidejte tvaroh a citronovou kůru. Vmíchejte vejce, poté mouku s práškem do pečiva. Dejte do vymazané formy a pečte na 160 °C asi 45 minut.

Čokoládový beránek

Pro milovníky čokolády tu máme tuto nadýchanou variantu plnou kakaové chuti.

Ingredience:

3 vejce

150 g cukru

200 g hladké mouky

2 lžíce kakaa

1 prášek do pečiva

100 ml mléka

100 ml oleje

100 g hořké čokolády

Postup: Rozpusťte čokoládu a nechte ji mírně zchladnout. Vyšlehejte vejce s cukrem, přidejte olej, mléko a rozpuštěnou čokoládu. Smíchejte mouku s kakaem a práškem do pečiva. Nalijte do formy a pečte na 170 °C asi 40 minut.

Mrkvový beránek

Zdravější varianta, která je přirozeně sladká a krásně vláčná.

Ingredience:

200 g nastrouhané mrkve

2 vejce

100 g cukru

100 g oleje

200 g špaldové mouky

1 prášek do pečiva

1 lžička skořice

50 g nasekaných ořechů

Postup: Vyšlehejte vejce s cukrem, přidejte olej a mrkev. Smíchejte mouku s práškem do pečiva, skořicí a ořechy. Spojte obě směsi a nalijte do formy. Pečte na 170 °C asi 40 minut.

Velikonoční beránek bez lepku

Skvělá alternativa pro ty, kdo se lepku vyhýbají.

Ingredience:

3 vejce

120 g cukru

150 g mandlové mouky

1 prášek do pečiva

100 ml mléka

100 ml oleje

1 vanilkový cukr

Postup: Vyšlehejte vejce s cukrem do pěny. Přidejte olej, mléko a mandlovou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nalijte do vymazané formy. Pečte na 170 °C asi 40 minut.

Ať už si vyberete jakoukoli variantu, váš velikonoční beránek bude hvězdou sváteční tabule. Tak který vyzkoušíte letos?