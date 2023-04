Velikonoce jsou za dveřmi: Upečte si tradičního beránka, velikonoční nádivku či zkuste vynikající vajíčkovou pomazánku

Asi jen málokdo si dokáže představit Velikonoce bez tradičních dobrot, které k tomu patří. Beránek, mazanec či jidáše jsou zkrátka klasikou, která každoročně zdobí slavnostní stolování v každé domácnosti. Vyzkoušejte sami některou z uvedených dobrot a potěšte tak své blízké!

Velikonoční beránek

Beránek je velikonoční klasika, která se většinou peče na Bílou sobotu. Dříve se nosil do kostela na Velikonoční neděli, aby mu kněz požehnal.

Proč se peče beránek?

Pro křesťany, kteří si Velikonoce připomínají jako dobu ukřižování Ježíše Krista, je beránek symbolem čistoty a nevinnosti. Ve středověku se u nás obětoval živý beránek, který se jedl jako rituální pokrm. Většina Čechů však byla chudá, zejména na venkově, a proto se obětní beránek změnil ve sladký pokrm, který známe a milujeme dnes. Krásné historické formy na beránka z litiny nebo kameniny, zděděné po rodičích, lze stále najít v mnoha českých domácnostech!

Co budete potřebovat:

3 vejce pokojové teploty

1 a ¼ šálku krystalového cukru

1 a ¼ šálku másla pokojové teploty

2 a ½ hrnku hladké mouky

2 polévkové lžíce čerstvě nastrouhané citronové kůry (z 1 menšího citronu)

1 lžička vanilkové pasty nebo vanilkové esence

2 čajové lžičky jedlé sody (můžete použít i prášek do pečiva)

¼ šálku slunečnicového oleje

Další ingredience:

1 lžíce pevného tuku (může být i máslo) na vymazání formy

1 lžíce prosáté strouhanky na vysypání formy moukou

2 lžíce moučkového cukru na posypání beránka

Postup: Vejce vyjměte z lednice alespoň hodinu předem. Rozbijte je do velké mísy a elektrickým mixérem je vyšlehejte s krystalovým cukrem. Začněte na nižší rychlosti, postupně přidávejte cukr (ne všechen najednou) a zvyšujte rychlost. Buďte trpěliví; dostatečné šlehání trvá nejméně 5 minut, spíše déle. Výsledkem by měla být lehká šlehaná pěna. Snižte rychlost na minimum a přidejte vanilku a citronovou kůru. Postupně zašlehejte podmáslí a olej. Smíchejte mouku a jedlou sodu. Směs postupně přidávejte do těsta a pomalu ji zašlehávejte. Formu na beránka důkladně vymažte olejem a vysypte moukou. Místo oleje lze použít máslo, aby mouka dobře přilnula k vnitřnímu povrchu formy. Počítejte s tím, že vymazání formy máslem bude vyžadovat trochu více úsilí.

Těsto nalijte do připravené formy, mělo by sahat asi 3 cm pod okraj formy, protože se během pečení nafoukne. Vložte do trouby předehřáté na 177 °C (horní a dolní ohřev) na 1-1¼ hodiny. Na konci pečení proveďte test propečení. Zapíchněte do beránka dřevěnou špejli. Pokud vyjde suchá, je těsto upečené. Pokud jsou na špejli zbytky syrového těsta, nechte ho péct dalších pět minut a poté test znovu zopakujte.

Velikonoční nádivka (Sekanice)

Sekanice je tradiční český pokrm, který se peče těsně před Velikonocemi. Obsahuje uzené maso, bílý chléb máčený v mléce, vejce, několik koření a jarní bylinky. Po rozprostření na pekáč se zapeče v troubě. Tento recept má v České republice různé názvy. Zatímco staročeský název zní „sekanice“ nebo „sekanina“, dnešní Češi znají recept většinou jako „velikonoční nádivka“. Mezi další regionální názvy patří „hlavička“ nebo „řežábek“.

Co budete potřebovat:

330 g uzené šunky, zcela uvařené

7 hrnků (asi 140 g) bílého chleba nakrájeného na kostičky, například francouzská

bageta

6 vajec – žloutky a bílky zvlášť

1 šálek vlažného mléka (240 ml)

2 šálky špenátových listů

½ šálku zelené petrželky

2 stroužky česneku

½ lžičky mletého muškátového oříšku

½ čajové lžičky černého mletého pepře

1 lžička soli

37 g másla nakrájeného na tenké plátky

Pro vymazání zapékací mísy:

½ lžíce ztuženého tuku

1 a ½ lžíce strouhanky

Postup: Připravte si dopředu: Česnek oloupejte a prolisujte. Uzenou šunku nakrájejte na kostičky. Bílý chléb nakrájejte na půlcentimetrové kostičky. Opatrně oddělte bílky od žloutků a každý dejte do samostatné čisté misky. Připravte bylinky: Špenátové listy vložte do cedníku a omyjte je pod tekoucí vodou. Krátce je spařte horkou vodou. Nechte je okapat a poté blanšírované listy nakrájejte nahrubo kuchařským nožem spolu s listy zelené petrželky. Připravte si pekáč: Vymažte zapékací misku tuhým tukem, například máslem. Poté ji posypte obyčejnou strouhankou. Opatrně poklepejte pánví o pult, abyste setřásli přebytečnou strouhanku. V míse vyšlehejte mléko se žloutky, solí, pepřem, muškátovým oříškem a česnekem. Kostky bílého chleba vložte do velké mísy. Zalijte je vaječnou směsí a promíchejte. Nechte asi pět minut stát, dokud chléb nevstřebá tekutinu. Mezitím ušlehejte bílky se špetkou soli do tuha. K namočenému chlebu přidejte kostky uzené šunky, vyšlehané bílky a nasekané bylinky. Pomocí ruční stěrky jemně, ale důkladně promíchejte.

Nádivkovou směs rozetřete do připravené zapékací misky a povrch uhlaďte. Nahoru po celé ploše položte tenké plátky másla. Předehřejte troubu na 177 °C a nádivku pečte 40 minut.

Snadná vajíčková pomazánka s jogurtem

Pokud jste si vykoledovali hodně vajíček a nyní nevíte, co s nimi, vyzkoušejte z nich vyrobit snadnou, ale vynikající vajíčkovou pomazánku! Tento recept je navíc zdravější variantou klasické pomazánky s majonézou.

Co budete potřebovat:

5 vajec uvařených natvrdo

1 polévková lžíce žluté hořčice

85 g řeckého jogurtu (může být i obyčejný bílý jogurt)

200 g smetanového sýra

sůl

pepř

Postup: Vejce uvařte předem. Nechte je vychladnout, oloupejte je a rozkrojte napůl. Vyjměte žloutky a vložte je do mísy. Bílky nakrájejte. Velikost kousků ovlivňuje strukturu vaječného salátu. Čím jemněji budou bílky nasekány, tím hladší bude výsledná pomazánka. Ke žloutkům přidejte žlutou hořčici, smetanový sýr a řecký jogurt. Vše rozmačkejte vidličkou do hladké hmoty. Vložte nasekané bílky, osolte a opepřete podle své chuti a promíchejte. A máte hotovo!

Mazanec

Mazanec je sladké kynuté pečivo, které se peče na Bílou sobotu. Má tvar kulatého bochníku, symbolu slunce, uprostřed je označen křížkem a hojně posypán mandlemi. Na Velikonoční neděli se mazanec nosil, stejně jako beránek, do kostela, aby mu kněz požehnal.

Co budete potřebovat:

3 šálky hladké mouky (390 g) plus na poprášení pracovní plochy

¾ šálku (180 ml) vlažného mléka

2 lžičky aktivního sušeného droždí

½ šálku (100 g) krystalového cukru

(60 g) máslo, změklé při pokojové teplotě

2 vejce z vajec odstraňte kousek bílku a vyhraďte si ho na štětec na vejce

2 a ½ lžíce sušených rozinek

2 lžíce nasekaných mandlí

2 polévkové lžíce čerstvě nastrouhané citronové kůry; kůra asi z jednoho malého

citronu

½ lžičky vanilkové pasty nebo vanilkové esence

špetka soli

Další ingredience:

1 a ½ polévkové lžíce nakrájených mandlí na ozdobu

½ bílku, který jste si vyhradili dříve při přípravě těsta

Postup: Do hrnku nalijte vlažné mléko, vmíchejte lžičku cukru a sušené droždí. Nechte stát na teplém místě asi 15 minut, dokud droždí nevykyne a na povrchu mléka se nevytvoří bublinky. Z vajec odeberte kousek bílku a uschovejte ho na později. Před pečením poslouží jako vaječný potěr na mazanec. Do velké mísy dejte mouku, cukr, sůl, vanilku, citronovou kůru, změklé máslo a vejce. Přilijeme kvásek z droždí včetně mléka.

Vypracujeme těsto: Nejprve všechny suroviny v míse nahrubo promícháme dřevěnou lžící a poté hmotu vyklopíme na pracovní plochu. Na okraj pracovní plochy nasypte malou hrst mouky. Těsto zpracovávejte, dokud nebude měkké a hladké. Pokud se lepí, vždy ho „namočte“ do rozsypané mouky a zapracujte. Nyní do těsta přidejte nahrubo nasekané mandle a rozinky a zapracujte je do těsta. Vraťte těsto do mísy, přikryjte ho potravinovou fólií a dejte na teplé místo na hodinu kynout. Krátce těsto prohněťte, vytvarujte z něj bochník a položte ho švem dolů na plech vyložený pečicím papírem. Nechte na teplém místě ještě hodinu a půl kynout. Na povrchu udělejte dva řezy ve tvaru kříže – nejlépe se mi osvědčila obyčejná žiletka. Můžete si také vzít nůžky a kříž nastříhat. Vidličkou ušlehejte bílek, který jste si odložili stranou, a mazanec jím potřete ze všech stran. Povrch posypeme plátky mandlí. Vložte na 10 minut do trouby vyhřáté na 190 °C (spodní i horní ohřev), poté teplotu snižte na 160 °C a pečte dalších 30 minut. Pokud začne mazanec na povrchu příliš hnědnout, přikryjte ho volně alobalem.

Jídáše

Jidáše – sladké pečivo z kynutého těsta, které se po upečení potírá medem. Jsou tvarovány do různých tvarů, nejčastěji do spirál nebo uzlů. Mají tvar, jako by byly vyrobeny z provazu, na kterém se oběsil apoštol Jidáš poté, co zradil Ježíše. Odtud také pochází název českého pečiva jidáš.

Proč se pečou?

Jidáše se pečou na Zelený čtvrtek před Velikonocemi (v některých českých regionech se pečou o den později, na Velký pátek). Podle lidové tradice se mažou medem, protože se věří, že med snědený na Zelený čtvrtek ochrání člověka před hadím uštknutím a obecně před otravou.

Co budete potřebovat:

4 šálky (520 g) hladké mouky

1 šálek (240 ml) vlažného mléka

2 čajové lžičky (6 g) aktivního sušeného droždí, já jsem použila 20 g čerstvého droždí

75 g rozpuštěného a trochu vychladlého kvásku

1 žloutek

⅓ šálku (70 g) krystalového cukru

špetka soli

1 celé vejce na potření

med na polevu jidáše po upečení

Postup: Mouku nasypte do mísy a uprostřed udělejte důlek. Přilijeme dvě třetiny vlažného mléka, přidáme ½ lžičky cukru a droždí. Vezměte lžíci a vmíchejte mouku ze stran, až se uprostřed vytvoří malá loužička polotekutého těsta. Její povrch poprášíme moukou a necháme 30 minut kynout. Mezitím rozehřejte máslo. Nemělo by být horké, jen teplé. Rozpuštěné máslo přidáme do mísy s vzešlým kváskem, přidáme žloutek, špetku soli a zbytek vlažného mléka a cukru. Vše promícháme dřevěnou lžící a pak hněteme tak dlouho, dokud směs není hladká a tuhá a nelepí se – nebo se lepí jen trochu. Já těsto hnětu a skládám rukama na zaprášené kuchyňské pracovní desce po dobu 10 minut (myslím to vážně). Tento krok nepodceňujte. Těsto nechám ještě 30 minut kynout. Vykynuté těsto rozdělte na kousky o hmotnosti asi 80 g. Vyválejte z něj kousek dlouhý asi 25 cm a silný 1,5 cm a vytvořte spirálu. Konec provázku zploštěte a smotejte ho pod spirálu, aby se jidáš při pečení sám nerozmotával. Hotové jidáše položte na plech vyložený pečicím papírem, přikryjte je čistou utěrkou a nechte 45 minut kynout. Rozehřejte troubu na 177 °C.

V samostatné misce rozšlehejte vejce a jidáše jím polijte. Pečte jidáše 15 minut, dokud nezezlátnou. Hned po vyjmutí z trouby rozpusťte med a jidáše jím polijte.

Boží milosti

Boží milosti jsou pečivo z tence rozváleného nekynutého těsta, jehož hlavní složkou jsou žloutky, mouka a smetana. Obvykle se vykrajují ve tvaru kosočtverce s několika zářezy uprostřed. Poté se krátce osmaží na oleji a ještě teplé se posypou moučkovým cukrem. Výsledkem je křupavé, vločkové těsto, které se při smažení nafoukne a na povrchu se vytvoří puchýře. Opravdová lahůdka, lehká jako pírko!

Kdy se pečou boží milosti?

V České republice se koláčky Boží milosti připravují v době masopustu (masopust nebo fašank). Toto sváteční období plné bujaré zábavy a dobrého jídla začíná krátce po Vánocích, přesně na svátek Tří králů, a trvá až do Popeleční středy. Pak masopust vystřídá dlouhý půst, který trvá až do Velikonoc. Ještě obvyklejší dobou pro výrobu Božích milostí jsou samotné české Velikonoce, kdy se toto drobné pečivo připravovalo ve velkém množství a rozdávalo se jako pohoštění malým koledníkům.

Co budete potřebovat:

5 žloutků

5 lžic tučné smetany obsah tuku 35-40 procent

2 lžíce lihu nebo bílého vína

1 lžíce krystalového cukru

2 šálky hladké mouky

olej na smažení – řepkový nebo slunečnicový olej

1 šálek moučkového cukru na obalení smažených sušenek

Postup: Mouku prosejeme do mísy a přidáme žloutky, smetanu, alkohol a cukr. Směs promíchejte vidličkou nebo dřevěnou lžící, poté ji přendejte na pracovní plochu a ručně vypracujte tužší těsto. Pokud se příliš lepí, poprašte ho lžící nebo dvěma mouky a zapracujte. Těsto zabalte do fólie a nechte ho asi půl hodiny odpočívat na kuchyňské lince.

Těsto rozdělte na polovinu. Jednu z nich dejte stranou a opět ji zabalte, aby nevyschla. Druhou polovinu těsta tence rozválejte a při rozvalování ji obracejte. Těsto je poměrně pružné a má tendenci se srážet. Pokračujte v rozvalování, dokud nebude opravdu tenké.

Pomocí nože nebo kráječe na pizzu nakrájejte z těsta proužky široké asi 5 cm. Poté proužky diagonálně rozřízněte, abyste vytvořili kosočtverce. Uprostřed každého tvaru udělejte jeden nebo více zářezů. Pokud uděláte pouze jeden zářez, můžete jím protáhnout špičku kosočtverce a vytvořit tak pěkný, stočený tvar. Připravené tvary opatrně odložte stranou a stejným způsobem zpracujte druhou polovinu těsta. Na pánvi s okrajem rozehřejte na středně vysoké teplotě asi 5 cm oleje na smažení. Milosti opatrně vložte do rozehřátého oleje. Okamžitě se začnou nafukovat a na povrchu se objeví puchýře. Smažte, dokud jejich povrch nezačne zlátnout. Buďte opatrní, trvá to velmi krátce – během minuty jsou hotové!

Vyjměte je děrovanou lžící na talíř vyložený papírovými utěrkami, aby se odsál přebytečný tuk. Pokračujte, dokud nesmažíte všechny připravené kousky. Do středně velké mísy prosejte moučkový cukr. Ještě teplé sušenky jím ze všech stran zcela obalte. Pokud máte chuť na sladké, posypte je při podávání dalším cukrem.

