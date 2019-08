Vegetační stěna v interiéru

Sedíte doma či v kanceláři, koukáte na prázdné bílé zdi a přemýšlíte, jak tuto plochu nějak zajímavě oživit? Různé způsoby výmalby, tapety či obrazy vás už nebaví a chtěli byste něco opravdu originálního, co každého upoutá hned na první pohled? Ideálním řešením pro vás bude vegetační stěna! Tuto stěnu také můžete znát pod názvy: zelená stěna či vertikální stěna. A o co tedy vlastně jde?

Neuvěřitelné zahradnické umění

Nápad vegetačních stěn se zrodil ve Francii v hlavě Patricka Blanca. Psaly se tehdy 80. léta 20. století. Všechno začalo při tvorbě projektu na jeho vlastní zahradu. Při studiu vertikálního zahradničení objevil i tyto živé stěny umístěné v interiéru a tak to vše začalo. V dnešní době se tyto zelené stěny těší stále vzrůstající oblibě.

Proč si pořídit zelenou stěnu?

Jak jinak jednoduše oživit nudný interiér? Náš nenapadá žádný originálnější způsob než je právě zelené stěna. Na první pohled nudný a prázdný interiér hned získá úplně jiný rozměr, navíc tak poměrně jednoduše vrátíme do našeho obydlí zpět kousek přírody. Kromě estetického hlediska má však tato zelená stěna i jiné výhody. Rostliny mají jedinečnou možnost díky fotosyntéze dodávat do místnosti kyslík a očišťovat nám vzduch. Navíc je i dokázáno že květiny dokáží pozitivně ovlivňovat psychiku lidí. Pořiďte si zelenou stěnu například do kanceláře, dobře naladěné zaměstnanci budou pro vaši firmu určitě větším přínosem!

Jak na konstrukci vegetační stěny

Základem je stěnu konstruovat z vysoce kvalitních a odolných materiálů, poté již může být umístěna téměř na jakékoliv místo. Protože jde o rostliny je samozřejmě důležité, aby pro jejich správný růst byly zajištěny správné podmínky. Mezi které patří odpovídající teplota v místnosti a dostatek světla. Pokud jsme se rozhodli, že zeď chceme mít v místě, kam bohužel nedopadá velké množství slunečních paprsků, musíme je vynahradit umělým světlem. Konečná podoba vegetační stěny bude vycházet jen z vašich přání. Není problém instalovat stěnu složenou pouze z jednoho druhu rostlin. V tomto případě se tedy jedná o stěnu jednodruhovou. Problémem však není ani stěna složená z rozmanitých rostlin. Bude tedy záležet jen na vás, do které varianty vegetační stěny se zamilujete a kterou vyberete jako vhodnou pro váš interiér. Je však dobré druhy rostlin vybírat podle světelných podmínek, které jim jsme schopni poskytnout.

Hydroponické pěstování

Vrtalo vám v hlavě, jak v případě zelené stěny probíhá zálivka rostlin a péče o ně? V tomto případě způsob pěstování nazýváme hydroponické. Hydroponie začíná již při stavění vegetační stěny. Vybrané místo se totiž nejprve musí opatřit o textilii, která se namontuje na předstěnu. Samotná stěna se poté musí doplnit o nerezové lišty. Voda obohacená o potřebné živiny poté bude ze závlahového systému, který se nachází na horní straně stěny a následně bude zvlhčovat textilii, na které jsou již umístěné rostliny. Způsob tohoto pěstovaní se nazývá hydroponie na textil. Tato metoda patří mezi ty nejrozšířenější a její hlavní předností je, že dokáže skvěle okopírovat interiér. Není to však jediná metoda. Další je hydroponie v organickém materiálu. Opět je i v této technice základem nerezová konstrukce, ovšem místo textilie zde nalezneme jako oporu mech či rašeliník. Přívod vody je zde zajištěn pomocí automatického systému se skrytou nádobou v dolní části, která slouží na odtékání přebytečné vody. Výhodou této varianty je výborná tepelná i zvuková izolace. Dále se také můžete setkat s hydroponii na kamenech. Zde je ale velmi omezen růst kořenů a s tím souvisí omezení druhového výběru a omezení množství pěstovaných rostlin. Posledním systémem je kapsový systém Bin Fen. Zde se květiny věší do nádob, které jsou umístěné na kovové konstrukci. Zde je výhodou možnost rostliny v nádobách vyměňovat podle potřeb.