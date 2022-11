Vánoční vaječný koňak – vyzkoušejte jeho jiné, ale vynikající varianty!

Do Vánoc sice ještě nějaký čas zbývá, ale vy si už nyní můžete začít shromažďovat ingredience na vynikající vaječný koňak, který zkrátka musíte vyzkoušet. Co by ostatně také byly Vánoce bez koňaku, že? My vám přinášíme hned několik variant, takže výběr je opravdu bohatý a hlavně neskutečně lahodný.

Vaječný koňak se třemi druhy alkoholu

V obří skleněné míse na punč se podává typický vaječný koňak se smetanou a rumem, bourbonem a koňakem. Kdo ho zkusil, tak již nedělal jiný!

Počet porcí: 12

Co budete potřebovat:

6 velkých vajec, oddělených

3/4 šálku krystalového cukru

2 šálky plnotučného mléka

3 šálky husté smetany a další na ozdobu

1/2 šálku bourbonu, nejlépe Maker’s Mark (ale může být jakýkoli)

1/4 šálku tmavého rumu, nejlépe Mount Gay (ale může být jakýkoli)

1/4 šálku koňaku, nejlépe Remy Martin Grand Cru, ten patří mezi cenově vyšší díky své chuti (ale může být jakýkoli)

čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek na posypání

Postup: Žloutky šlehejte ve velké míse, dokud nezhoustnou a nezesvětlají. Pomalu zašlehejte cukr. Všlehejte mléko a 2 šálky smetany. Vmíchejte bourbon, rum a koňak. Přikryjte a nechte v chladničce odležet až 1 den. Těsně před podáváním vyšlehejte bílky, dokud se nevytvoří tuhé špičky. Bílky vmíchejte do vaječného likéru. Zbývající 1 šálek smetany šlehejte, dokud se nevytvoří tuhé špičky, a vmíchejte je do vaječného likéru. (Případně můžete do vaječného likéru vmíchat polovinu šlehačky a doplnit ji zbývající polovinou.) Posypte muškátovým oříškem.

Poznámka:

Žloutky a bílky v tomto receptu nejsou vařené. Tento pokrm by se neměl připravovat pro těhotné ženy, starší osoby nebo osoby se zdravotnímu obtížemi.

Kokosový vaječný koňak

Inspirací pro tento kokosový vaječný koňak je portorikánská verze zvaná Coquito, která je ideální pro každou sváteční slavnost.

Počet porcí: 6

Co budete potřebovat:

2 plechovky lehkého kokosového mléka

6 vaječných žloutků

1/2 šálku cukru

2 lžičky čistého vanilkového extraktu

180 ml kořeněného rumu

led

1/3 šálku opražených velkých neslazených kokosových vloček na ozdobu

Postup: Kokosové mléko přiveďte k varu ve středně velkém hrnci na středním plameni. V míse vyšlehejte žloutky, cukr a vanilku dohladka a do světlé barvy. Do vaječné směsi postupně zašlehejte polovinu horkého kokosového mléka a poté ji nalijte do hrnce se zbývajícím kokosovým mlékem. Za stálého míchání vařte na mírném ohni, dokud směs nezhoustne a téměř nepokryje hřbet dřevěné lžíce, 2 až 3 minuty. Přes jemné síto přelijte do mísy. Vmíchejte rum a dejte do chladničky nejméně na 3 hodiny a maximálně přes noc. Nalijte do džbánu a podávejte s ledem, ozdobené kokosovými vločkami.

Pikantní čokoládový koňak

Tento vaječný koňak je inspirován tradičními mexickými chutěmi a spojuje hořkosladkou čokoládu se špetkou pikantního pepře. Nápoj lze připravit den předem.

Počet porcí: 12

Co budete potřebovat:

2 litry plnotučného mléka a v případě potřeby další litry

1 3/4 šálku cukru

1/2 lžičky hrubé soli

1 vanilkový lusk, vyškrábaná semínka a lusk ponechán stranou

4 tyčinky skořice

12 žloutků

140 gramů hořkosladké čokolády, rozpuštěné

85 gramů mléčné čokolády, rozpuštěné

2 šálky husté smetany

1 1/4 šálku brandy (volitelně)

celý muškátový oříšek na ozdobu

kajenský pepř na posypání

Postup: Ve velkém hrnci na středním ohni zahřívejte 2 litry mléka, cukr, sůl, vanilková semínka a lusk a skořicové tyčinky a míchejte, dokud se cukr nerozpustí a směs se nezačne zahřívat. Odstavte z ohně. Nechte 30 minut stát. Připravte si ledovou vodní lázeň. Žloutky šlehejte ve střední míse, dokud nezesvětlají, asi 2 minuty. Do žloutků pomalu a rovnoměrně zašlehejte 1 šálek mléčné směsi. Žloutkovou směs zašlehejte do zbývající mléčné směsi. Za stálého míchání vařte na středním plameni, dokud směs na teploměru nezaznamená 180 °C, asi 6 minut (nevařte). Odstavte hrnec z ohně, přidejte rozpuštěnou hořkosladkou a mléčnou čokoládu a míchejte, dokud se nespojí. Vyhoďte vanilkový lusk a skořicové tyčinky. Směs nalijte do velké mísy postavené do ledové vodní lázně a za častého míchání ji nechte vychladnout. Šlehejte smetanu, dokud se nevytvoří měkké špičky. Vychlazený vaječný koňak nalijte do velké servírovací mísy a přidejte brandy, pokud používáte. (V případě potřeby přidejte do vaječného likéru více mléka, abyste dosáhli požadované konzistence.) Navrch přidejte šlehačku. Navrch nastrouhejte muškátový oříšek a střídmě posypte kajenským pepřem.