Vánoční sváteční zvyky z celého světa

Naše jedinečné zvyky a tradice dělají zimní svátky tak výjimečnými. Navíc toto roční období může vypadat různě podle toho, kde na světě se zrovna nacházíte. Svátky, které slavíme, a způsoby, jak je slavíme, se liší od země k zemi, a dokonce i od čtvrti k čtvrti. V tomto článku se dozvíte, jak se slaví sváteční tradice po celém světě, včetně věcí, které máme všichni společné – setkání s přáteli a rodinou u výtečného, slavnostního jídla nebo zdobení našich domovů blikajícími světélky. Je to také příležitost ocenit rozdíly mezi našimi svátky napříč různými kulturami a kontinenty.

Až budete plánovat setkání s vlastní rodinou, věnujte trochu času poznávání tradic ostatních a inspirujte se zvyky, o kterých jste možná dosud nevěděli.

Spojené království: Vánoční pudink

Tato sváteční tradice ze Spojeného království je zábavná pro všechny věkové kategorie (opravdu!). Na konci štědrovečerní večeře se tradiční vánoční pudink zvykne polít brandy a poté dezert zapálit. Zatímco malý pudink hoří, nejstarší člen rodiny (nebo hlava domácnosti) nese dezert po domě a všichni ostatní u stolu pochodují za ním v pořadí od nejstaršího po nejmladšího. Rodiny obvykle zpívají sloky písně We Wish You a Merry Christmas (Přejeme vám veselé Vánoce) a pochodují kolem domu, dokud píseň neskončí nebo dokud plameny neuhasnou.

Alkohol obsažený v pálence během pochodu z pudinku vyhoří, takže si každý může po pochodu kousek dezertu bezpečně vychutnat.

Izrael: Svátek světel (Chanuka)

Osmidenní svátek Chanuka (známý také jako Svátek světel) je menší židovský svátek, který připomíná znovuzasvěcení svatého Druhého chrámu v Jeruzalémě. Chanuka nebo Chanuka znamená v hebrejštině zasvěcení. Ve 2. století př. n. l. se skupina Židů známá jako Makabejci vzbouřila proti Seleukovské říši, která nutila jejich komunitu uctívat řecké bohy a znesvětila důležitý chrám. Porazili řeckou armádu a získali zpět své místo uctívání. Skupina měla dostatek oleje pouze na zapálení chrámové menory (svícnu se sedmi svícemi) na jeden den, ale zázračně jim olej vydržel osm dní.

Osm dní Chanuky symbolizuje tento zázrak a oslavuje židovskou víru. V listopadu nebo prosinci rodiny slaví každý večer Chanuky společným zapálením svíčky na menóře, výměnou drobných dárků a konzumací tradičních jídel, jako jsou babka, latkes a rugelach. Zatímco Chanuka je jedním z nejznámějších židovských svátků pro nežidovské obyvatele, Vysoké svátky jsou nejposvátnějšími pozorováními v židovské víře.

Indie: Diwali

Diwali nebo Deepavali, známý také jako Svátek světel, vznikl v Indii v rámci hinduismu. Nyní ho slaví více než miliarda lidí na celém světě, včetně džinistů a sikhů. Důvody pro oslavu svátku Diwali se u všech tří náboženství a v různých oblastech Indie liší. V některých oblastech severní Indie se Diwali slaví na památku starověkého krále Rámy, zatímco džinisté slaví na počest okamžiku, kdy Pán Mahávíra, zakladatel džinismu, dosáhl osvícení.

Pětidenní svátek oslavuje vítězství dobra nad zlem a triumf světla nad temnotou. Svátek se slaví tradičními pokrmy, jako je ladoo a samosas, ohňostroji a lampionovými show. Lampiony jsou často hliněné a mnoho komunit zapaluje také svíčky. Svátek se přizpůsobuje lunárnímu kalendáři a obvykle se slaví v říjnu nebo listopadu. Pro jeho oslavence je významnou kulturní událostí a pro hinduisty vrcholí třetí den, nejtemnější den pod lunárním měsícem Kartika.

Na začátku svátku Diwali se konají modlitby k bohyni bohatství a štěstí Lakšmí. V Indii je tradiční součástí oslav rangoli, což je indická umělecká forma, která spočívá v aranžování barevného písku nebo rýže do složitých obrazců. Je běžné, že rodiny dědí své specifické vzory, téměř jako rodinný erb.

Německo: Vánoční trhy

I když si Německo možná spojujete s oslavami Oktoberfestu, existuje ještě jedno velké sváteční setkání, které je stejně populární. Již stovky let slaví města po celém Německu toto období svými dnes již proslulými vánočními trhy, známými jako Weihnachtsmarkt nebo Christkindlmarkt. Tradice pořádání zimních svátečních trhů se v průběhu staletí rozšířila i do dalších zemí Evropy. Bohužel pandemie v posledních letech zabránila této tradici v konání.

Každé velké město pořádá v předvánočních týdnech vlastní noční venkovní trh. Návštěvníci si mohou pochutnat na různých tradičních pokrmech a nápojích, včetně glühweinu (teplého svařeného vína), pečených kaštanů a různého pečiva, jako je christstollen (ovocný chléb) a bethmännchen (pečivo s marcipánem). Místní řemeslníci prodávají složité vánoční ozdoby, dekorace a další umělecké předměty, které lze darovat.

Švédsko a Itálie: Den svaté Lucie

Ve Švédsku a některých částech Itálie začíná 13. prosince vánoční období, známé jako Den svaté Lucie nebo Svátek Santa Lucia. Je to oslava svaté Lucie, italské křesťanské mučednice, která zemřela na počátku 4. století.

Svatá Lucie byla zabita za to, že zachovávala svou víru a nosila jídlo křesťanům, kteří se ukrývali v římských katakombách. Aby měla volné ruce, nosila na hlavě svíčky ve věnci. Při veřejných slavnostech se vybírá mladá dívka, která představuje svatou Lucii. Během procesí má jmenovaná na sobě bílé oblečení s červenou šerpou a následují ji mladší děti oblečené v bílém a držící svíčky.

V mnoha švédských rodinách nosí nejstarší dcera bílou noční košili, červené stuhy a na hlavě korunu ze svíček, která symbolizuje, že je světlem ve tmě, když ráno vede průvod před velkou rodinnou snídaní. Klíčovým jídlem pro oslavu je lussekatter, šafránová buchta ve tvaru písmene S. Švédové se každoročně přou, zda jsou rozinky na buchtě tradiční, nebo ne, protože většina lidí si je prostě utrhne.

Itálie: Svátek sedmi ryb

V Itálii je běžné, že se na Štědrý den pořádá hostina z mořských plodů, která je známá jako Svátek sedmi ryb. V Itálii je Štědrý den známý jako La Vigilia (Bdění) a zahrnuje půst od konzumace masa až do hlavní večeře na Štědrý den. Vychází z římského zvyku nejíst v předvečer významných svátků maso. Americké rodiny italského původu ve 20. století obnovily slavení této starobylé večeře a dnes je považována za jednu z nejstarších, praktikovaných italských tradic. Přesto zůstává tento svátek pro mnoho Italů žijících v Itálii neznámý.

Štědrovečerní hostina se obvykle skládá ze sedmi různých pokrmů z mořských plodů, od čehož se odvíjí i název tohoto svátku. Sedm pokrmů z mořských plodů prý představuje význam čísla sedm v Bibli, jako je sedm svátostí katolické církve, i když mít přesně sedm pokrmů není nezbytně nutné. Na štědrovečerní hostině jsou oblíbené také panettone a pandoro, tradiční nadýchané italské koláče.

Severozápadní Evropa: Mikuláš

Tento svátek se slaví po celém světě, ale své kořeny má v severozápadní Evropě, protože svatý Mikuláš je patronem Ruska a Řecka. Na jeho životě a jeho oslavách jsou založeny příběhy o Mikuláši (sv. ‚Cholasovi).

V Belgii, Nizozemsku, České republice a dalších oblastech po celém světě nechávají děti 5. prosince večer venku své boty (speciální ponožky atd.) v naději, že je svatý Mikuláš naplní drobnými dárky a zlatými mincemi. Tento den symbolizuje dobré skutky, kterými byl svatý Mikuláš známý. Říká se, že během svého života prodal veškerý svůj majetek, aby pomohl lidem v nouzi. Tehdy lidé nechávali své boty celou noc u ohně, aby se vysušily. Zatímco lidé spali, Mikuláš se vkrádal dovnitř a nechával boty naplněné penězi nebo jídlem.

Z tohoto důvodu je tento den spojen také se skutky služby. Je zvykem, že rodiny tráví tento den dobrovolnickou prací nebo konáním dobrých skutků.

Španělsko, Mexiko a Latinská Amerika: Las Posadas a Las Navidad

Las Posadas pochází ze Španělska a do Latinské Ameriky se dostalo během kolonizace Ameriky. Od té doby se v Americe praktikuje již 400 let. Devět dní připomíná devět měsíců, kdy byla Panna Maria těhotná. Je to také pocta náročné cestě Marie a Josefa z Nazaretu do Betléma, když během svého putování hledali místo, kde by mohli přespat. Náboženský svátek trvá od 16. prosince a vrcholí 24. prosince v Las Navidad.

La Nochebuena neboli Las Navidad je oslava Štědrého dne, která pochází z Mexika, ale slaví se také ve Španělsku a v mnoha oblastech Latinské Ameriky. Las Navidad je obvykle velká štědrovečerní oslava s hostinou a půlnoční mší zvanou Misa del Gallo. Po půlnoční mši se obvykle dětem rozdávají dárky, protože večer se oficiálně mění ve Štědrý den. Zatímco mnoho rodin slaví Štědrý den, v některých oblastech se Las Navidad slaví po mnoho týdnů, od poloviny prosince do Tří králů 6. ledna.