V lednu si ničíme balkonové květináče sami. Tuhle chybu dělá skoro každý

Pro 2526 Autor: Claudie Kornelová

Možná to znáte. Přijde leden, člověk se jde jen tak podívat na balkon a najednou vidí prasklý květináč. Nebo rovnou celé tři. Přitom tam ještě v listopadu stálo všechno v naprostém pořádku. A člověk se ptá: Proč? Nikdo do toho nekopl, nic nespadlo, nic se s tím nedělalo. Jenže právě to je ten problém — nedělalo. A balkonové květináče se v zimě ničí i bez našeho přičinění.

květináč

Jak na to, aby se vaše květináče přes zimu nezničily? Zdroj foto: Pixabay.com – Inna

Tohle téma se na jaře řeší pořád dokola: lidé nechápou, proč praskají květináče z plastu, keramiky, betonu i glazovaných materiálů. Přitom důvod je pokaždé stejný — voda. A především to, že voda uvnitř květináče při mrazu expanduje, a květináč to prostě nevydrží. Pojďme si říct, co přesně se v lednu s květináči děje, a jak tomu předejít.

Proč květináče v zimě praskají — a že to není vaše vina

Tohle je jedna z věcí, které člověka překvapí, dokud to nezažije. Ve chvíli, kdy teploty padají hluboko pod nulu, začne se uvnitř květináče odehrávat proces, který je zvenku úplně neviditelný.

1. Voda v substrátu zmrzne a zvětší objem

Balkon není zahrada. Zemina v květináči nemá kam utéct — prostor je uzavřený ze všech stran. Když voda v substrátu zmrzne, zvětší se zhruba o 9 %. Zahradní záhon to zvládne, květináč ne.

Vnitřní tlak roste a roste… až se nádoba prostě roztrhne.

2. Substrát pracuje jinak než půda venku

V květináči je směs rašeliny, kompostu, písku, kůry… a to všechno se chová jinak než přírodní půda. V zimě substrát:

  • natáhne vodu,
  • zmrzne,
  • roztáhne se,
  • znovu povolí,
  • a opakuje to pořád dokola.

Je to trochu jako dát květináč do malé pračky, která jede cyklus „mráz–obleva–mráz–obleva“.

3. Plast v mrazu křehne, keramika praská na vlasových trhlinkách

Lidé si často myslí, že plast je bezpečný. Není. Plast při nízkých teplotách ztrácí pružnost a stává se křehkým. Keramika zase praská z jiného důvodu: do jemných, mikroskopických prasklinek na povrchu se dostane voda. Ta zmrzne → roztáhne se → a udělá z jemné trhlinky pořádnou rýhu.

Glazované květináče to mají nejhorší — glazura nepruží vůbec, takže když stěna pracuje, glazura puká.

Jak tomu předejít? Tohle jsou věci, které lidé v lednu skoro nikdy nedělají — ale měly by

Nikdy nenechávejte mokrý substrát na balkoně

Tady platí jednoduché pravidlo: Čím víc vody v květináči, tím vyšší riziko prasknutí.

Když už je květináč venku, měl by být:

  • buď úplně prázdný,
  • nebo jen se suchým substrátem,
  • nebo s rostlinou, která opravdu snese zimu (a nevyžaduje mokro).

Zalévat balkonové rostliny v zimě je recept na katastrofu.

Květináče zvedněte ze země

Když stojí přímo na dlažbě, chlad se přenáší do dna nejrychleji. Stačí pár dřevěných špalíčků, korkové podložky nebo plastové nožičky — a rozdíl je obrovský.

Nikdy nenechávejte podmisky plné vody

Podmiska je v zimě doslova „ledová past“. Voda z podmisky se vsákne zpět do substrátu, zmrzne a květináč praskne dřív, než si toho všimnete. Ideální řešení je podmisky dát na zimu pryč.

voda

Podmisky nikdy nenechávejte plné vody. Zdroj foto: Pixabay.com – GretaP

Které materiály přežijí zimu bez úhony?

Tady se vyplatí být vybíravý. Ne všechno, co je hezké, je vhodné na balkon.

Plast odolný proti mrazu – Většinou bývá označen jako frost resistant. Je pružnější a praská mnohem méně.

Terakota s certifikací na mráz – Pozor — běžná terakota praská okamžitě. Hledejte speciálně vypalovanou variantu.

Betonové květináče – Masivní, těžké, prakticky nezničitelné. Jediné mínus: nedají se snadno přemístit.

Kompozitní materiály (fiberstone, polystone) – Vypadají jako beton, ale jsou lehčí a líp zvládají změny teplot.

A které raději nepoužívat venku v zimě?

  • Levný plast – Ten, co ztvrdne už při prvních mrazících.
  • Běžná keramika – Ta, co není označená jako mrazuvzdorná. Praskne téměř vždycky.
  • Glazovaná keramika – Nejhorší varianta — glazura puká už při +1 °C, když je uvnitř vlhko.
plast

Nepoužívejte levný plast. Zdroj foto: Pixabay.com – BryanHanks

A co když už květináče praskly?

Nemusíte je vždycky vyhazovat. Menší trhliny lze:

  • oblepit epoxidovým lepidlem,
  • použít jako obalové květináče,
  • proměnit v dekoraci (sukulenty, suché aranžmá).

Velké praskliny už ale většinou nejdou zachránit — tlak mrazu v nich pokračuje.

Balkon v zimě není problém, když víme, co se děje uvnitř květináče

Praskání nádob v lednu není chyba pěstitelů, ale fyziky. Voda, mráz a substrát tvoří kombinaci, která prostě neodpouští.

Když ale člověk ví:

  • proč k prasknutí dochází,
  • které materiály vydrží zimu,
  • jak květináče správně uložit,

má vyhráno. A balkon se na jaře dočká květin v nádobách, které přežily nejen mráz, ale i tu nejčastější chybu, kterou každý rok opakuje spousta lidí.

