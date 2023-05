Udělej si sám: Jak zateplit (izolovat) garáž

Garáž často neslouží jen k uskladnění auta, sezónních věcí, nářadí a sekačky na trávu. Mnoho lidí využívá tento prostor navíc k vytvoření funkční dílny, bahenní místnosti, zábavního prostoru nebo k jinému druhu využití. Uprostřed horkého léta se však garáž může rychle proměnit v nadměrnou pec, která se s rostoucí teplotou stává stále nepříjemnější, a v zimě může být naopak příliš chladná na to, aby se dala řádně využívat, a to i s tím nejlepším ohřívačem pro garáž.

Izolace pomáhá zabránit proudění tepla do prostoru a z prostoru ven a udržuje jej v létě chladný a v zimě teplý. Může také snížit hluk zvenčí, například z dopravy nebo od hlasitých sousedů. Izolace nedokončené garáže může být pro zkušené kutily poměrně jednoduchým úkolem. Mezi běžné typy izolace pro kutily pro tuto práci patří skleněné vaty a pevné panely, přičemž většina lidí dává přednost jednoduchosti a cenové dostupnosti skleněných vláken. Izolace z tuhých panelů je však účinnějším izolantem než izolace ze skleněných vláken, takže je lepší volbou pro velmi horké nebo velmi chladné podnebí. Lze použít i izolaci ze stříkané pěny, která však obvykle stojí více než izolace ze skleněných vláken nebo tuhých panelů a její instalace je kromě toho také obtížnější.

Přečtěte si podrobné kroky, které vám pomohou zabezpečit prostor garáže proti mrazivým zimám a parným létům.

Co budete potřebovat:

Kladivo

Sada šroubováků

Páčidlo

Zednický tmel

Těsnicí pistole

Sklolaminátové vaty

Izolace z tuhých desek

Užitkový nůž

Parotěsná zábrana

Sešívací pistole

Sádrokartonové desky

Šrouby do sádrokartonu

Než začnete

Zateplení garáže je obvykle nejjednodušší, když jsou nosníky garáže odkryté, a ne zakryté sádrokartonem. Pokud jsou již svorníky zakryty sádrokartonem, ale mezery mezi nimi nejsou vyplněny izolací, může být dobré zvážit, zda nepověřit odborníka, aby tyto mezery vyplnil stříkanou izolací, aby došlo jen k minimálnímu poškození sádrokartonu.

KROK 1: Odstraňte vše, co je připevněno ke stěnám.

Na dřevěné sloupky garáže se běžně instalují hřebíky, šrouby a háčky, aby bylo možné na stěny připevnit nářadí, žebříky a další předměty, když se nepoužívají. K odstranění háků, hřebíků, šroubů nebo jiných spojovacích prvků či předmětů, které mohou být připevněny ke stěnám garáže, abyste získali přístup k holým čepům konstrukce, obvykle stačí kladivo, šroubovák nebo páčidlo.

KROK 2: Utěsněte všechny trhliny nebo mezery podél vnější stěny.

Zkontrolujte vnější a vnitřní stranu garáže a odhalte případné trhliny nebo mezery podél vnějších stěn. Je také dobré zjistit, zda nejsou nějaké praskliny nebo mezery ve stěně, která je společná s domem. Tyto úzké štěrbiny mohou umožnit vniknutí hmyzu a dalších škůdců a voda také může způsobit rozšíření mezery nebo trhliny a zároveň přispět k růstu plísní a pokračujícímu poškození vodou uvnitř garáže.

Pomocí těsnicí pistole naneste vodotěsný zdicí tmel, který utěsní případné trhliny, otvory nebo mezery. Před instalací izolace nechte tmel zaschnout a vytvrdnout podle pokynů výrobce.

KROK 3: Mezi stěnové sloupky nainstalujte izolaci ze skelných vláken, kterou nařežte tak, aby se vešla do nepříjemných prostor.

Jakmile jsou stěny řádně utěsněny a zbaveny všech hřebíků, šroubů, háčků nebo připevněných předmětů, můžete začít s instalací izolace. Nejčastěji používanými možnostmi jsou izolace ze skelných vláken a tuhé desky, a to díky své univerzálnosti a přijatelné ceně. Izolaci namontujte do mezer mezi stěnovými čepy a použijte ostrý univerzální nůž, abyste izolaci nařezali na správnou velikost, místo abyste ji nutili, aby se vešla do prostoru.

Použití parozábrany na teplé straně izolace pomáhá chránit izolaci, svorníky a vnější stěnu před problémy, které může způsobit nadměrná vlhkost, jako je hniloba a růst plísní. V mírném podnebí se parozábrana aplikuje přes izolaci na straně místnosti tak, že se parozábrana přichytí sponkami ke stěnovým sloupkům. Je však důležité, aby parozábrana nebyla poškozena, protože případné otvory mohou zadržovat vlhkost a vést k problémům uvnitř stěn.

KROK 4: Nezapomeňte na strop a garážová vrata.

Po instalaci izolace na stěny garáže zbývají ještě dva další povrchy, které by měly být izolovány, aby blokovaly venkovní hluk a omezily proudění tepla do garáže nebo z ní. Strop lze obvykle izolovat v podstatě stejným způsobem jako stěny, i když budete pravděpodobně potřebovat alespoň dvě osoby, přičemž jedna bude nahoře na žebříku a druhá poblíž, aby držela izolaci, podávala nářadí a podpírala žebřík.

Garážová vrata se řídí poněkud odlišným způsobem izolace, protože nemají dřevěné rámy, které by je pomáhaly zajistit. Místo toho se na garážová vrata aplikují samolepicí zajišťovací kolíky. Po nařezání izolace na správnou velikost pro každý panel garážových vrat jednoduše zatlačte izolaci na místo přes přídržné kolíky a poté izolaci zajistěte zacvakávacími krytkami přídržných kolíků.

KROK 5: Instalace sádrokartonových desek.

Po instalaci izolace a parozábrany je práce hotová a garáž je nyní izolována proti venkovním teplotám. Prostor by však ještě mohl vypadat lépe s dokončenými stěnami.

Změřte stěny a strop a zjistěte, kolik listů sádrokartonu, kolik pásky a kolik sádrokartonové směsi je potřeba k přeměně místnosti na hotový prostor. Poté sestavte základní plán rozvržení. Po kontrole všech rozměrů začněte věšet sádrokartonové desky. Připevněte sádrokartonové desky ke sloupkům garáže pomocí vrutů do sádrokartonu a pokračujte, dokud nebudou všechny stěny a strop zcela pokryty. Sádrokartonové desky podlepte a zablaťte, poté sádrokartonovou hmotu (bláto) přebruste, abyste získali hladký povrch. Nakonec lze stěny vymalovat a tím zcela dokončit tuto aktualizaci garáže.

Podle této jednoduché metody v pěti krocích správně zaizolujete garáž včetně stěn, stropu a garážových vrat. Přidáním izolace do garáže je prostor chráněn před extrémními změnami teplot, což uživatelům umožňuje užívat si garáž uprostřed zimy nebo v parném létě. Je však důležité mít na paměti, že je třeba odstranit veškerý spojovací materiál a veškeré zavěšené předměty, aby nedošlo k poškození izolace, a před instalací izolace je třeba utěsnit veškeré praskliny, otvory nebo mezery ve vnější stěně, aby se zabránilo napadení škůdci, poškození vodou, hnilobě a růstu plísní.

Zdroj