Tykev (dýně) muškátová – méně známá, ale velmi chutná

Znáte dýni muškátovou? U nás je méně známá než její příbuzná dýně hokkaido, a to je škoda. Je totiž také velmi chutná a navíc je i celkem zajímavá na pohled. Tykev muškátová je jednoletou rostlinou a její růst může být jak keříčkový tak i popínavý. Poznáte jí podle typických velkých listů, velmi výrazných žlutých květů. Dužina této odrůdy je hezký měkká za to slupka je tvrdá a díky tomu také velmi odolná. Chuťově je poměrně výrazná, asi nejvýraznější ze všech dýní, ale to neznamená, že není chutná. Právě naopak, chutná totiž velmi příjemně po oříšcích.

Odrůdy tykve muškátové

Dýně muškátová francouzská

Tuto odrůdu poznáme podle výrazného a pro tuto odrůdu typického žebrování. Plody jsou připraveny ke sklizni ve chvíli, kdy je jejich zbarvení sytě zelené či až hnědé. Dýně váží kolem 7 kilogramů. Pochází sice až z dalekého Mexika ale její pěstování se velmi daří i v jižních zemích Evropy. Nevěste ale hlavu, i tato odrůda lze pěstovat v našich podmínkách. Protože je ale zvyklá na poměrně teplé počasí, bude se jí nejlépe dařit ve skleníku, nebo pařeništi.

Dýně muškátová máslová

Tato odrůda je právě ta, která je ze všech na našem trhu nejvíce k vidění. Plody této dýně nám mohou připomínat velké hrušky. Právě takový mají totiž tvar. Zralé plody bývají zbarveny do zelena ale klidně i do světle hněda. Pokud se chcete do pěstování dýně muškátové, doporučujeme vám právě tuto odrůdu. Zde máte totiž největší šanci na úspěch.

Dýně muškátová trumpeta

Tato odrůda je takovou malou záhadou. Je vlastně zařazena mezi cukety. Tuto odrůdu spolehlivě poznáte už na první pohled. Její plody totiž zaručeně přitáhnou váš zrak. Jsou zkroucené jako malý had. Ovšem i tato dýně se dá konzumovat a je dokonce i velmi chutná.

Jak na pěstování dýně muškátové?

Jak již jistě víte, pěstování dýní není rozhodně nic složitého, a proto se do něj s radostí pusťte. Základem je vybrat správnou půdu. Ta by pro dýně měla být dobře propustná, humózní a poměrně bohatá na živiny. Dalším bodem pro úspěšné pěstování je výběr takového místa, které bude dobře izolované od foukajícího větru, ale zároveň na něj bude dopadat dostatek slunečních paprsků. Pěstovat můžeme začít dvěma možnými způsoby. Můžeme si vybrat buď předpěstované rostlinky, nebo možnost výsevu. Výsev doporučujeme opravdu jen v teplých oblastech, hned ze začátku měsíce května. Ze zralých plodů se pak již budeme moci těšit od srpna až do září. Tato odrůda navíc dobře snáší i uskladnění. V dobrých podmínkách by nám tak měla vydržet i rok.

Zdraví prospěšné látky a její účinky

Ano, i na pohled takto obyčejná zelenina jako je dýně obsahuje velké množství látek, které našemu tělu doslova lahodí. Jako první můžeme jmenovat například velmi vysoký obsah betakarotenu, který je nedílnou součástí naší obranyschopnosti. Mimo to v ní také najdeme celou řadu vitamínů, jmenovat můžeme například vitamíny A, B, C, D, E, K ale to stále není vše. Najdeme v ní také velké množství minerálních látek, mezi které se řadí například železo, hořčík nebo vápník. Tato dýně navíc obsahuje velmi nízký počet kalorií a tak je naprosto ideální potravinou při redukci váhy. A to nejen díky obsahu kalorií, ale také, i protože obsahuje tzv. lypolytický enzym, který odbourává tuky. Navíc vzhledem velkému obsahu vlákniny při konzumaci rychle získáme pocit plnosti a tak nám rozhodně nehrozí, že se přejíme.