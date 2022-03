Trpíte stresem, úzkostmi či depresemi? Pořiďte si jednu z těchto rostlin!

Zeleň a všeobecně příroda má velmi dobrý vliv na naše zdraví. Dopřává naší mysli odpočinek, umožňuje nám zbavit se úzkostí, depresí a stresů. V zimě si obyčejně tolik času v ní nedopřáváme a ta zeleň také jaksi chybí, a proto tu jsou pokojové rostliny. Některé mají dokonce obzvlášť dobrý vliv na naši psychiku. Které to jsou?

Aloe Vera

Aloe Vera není zázrakem jen pro naši imunitu a kůži v případě kožních problémů, ale také v boji s úzkostmi a depresemi. V místnosti, kde aloe máme, se většinou nevyskytují žádné viry. Je velmi účinná proti respiračním onemocnění, ale navíc, a to je velmi důležité, má blahodárné účinky na lidskou psychiku, neboť snižuje stres a napětí. V žádné domácnosti by neměla chybět.

Bambusová palma

S ní se lidem hned lépe dýchá. Pakliže chcete dodat svému domu na exotickém vzhledu, jen do toho. Bambusová palma čistí ovzduší a zbavuje osoby v místnosti úzkostí. Je také přírodním zvlhčovačem vzduchu, což ocení zejména alergici.

Kapradí

Jen pouhá myšlenka, že doma máte něco, co obyčejně roste v lese, a tedy máte kus lesa doma je potěšující. Je dokázáno, že kapradí nejen svojí atypickou krásou ale také schopností hydratovat velmi blahodárně působí na mentální zdraví těch, kteří jej mají v místnosti. Kapradí do sebe nasává vše špatné a vypouští ze sebe jen to pozitivní. Je to úžasná rostlina, která prosvětlí každý byt či dům.

Anglický břečťan

Jestliže milujete pohled na vinice, zajisté oceníte pohled na spadající anglický břečťan z boku vaší skříně. Tato rostlina není jen krásná na pohled, promění váš interiér v zelenou oázu právě svým atypickým vzrůstem. Navíc léčí insomnii, deprese a podrážděnost.

Levandule

S levandulí se přenesete na lány do krásné francouzské Provence. To je jedna možnost odpočinku, druhá je, že její vůně je velmi silná a opravdu blahodárně působí na uklidnění, stres a spánek. Ne nadarmo se využívá v aromaterapii, což jistě víte. Pokud si nechcete hned pořizovat levanduli v květináči, zakupte si její trs do vázy. Umístit ji můžete nejlépe v ložnici, ale také v obývacím pokoji, v chodbě, na toaletě či v koupelně.

Fíkus

Fíkus je další ohromující rostlinou, která je nejen krásná, ale také pomáhá s depresemi a podrážděností. Skvělé je, že tato rostlina potřebuje alespoň 6 hodin denního svitu. I to má blahodárný účinek na lidskou psychiku. V tmavém, zapadlém koutě by uhynula a s tím by se dostala na bod mrazu i vaše nálada. Takhle si užijete nejen rostlinky, ale také denního světla.

Bazalka

Bazalka by už z hlediska vaření neměla chybět v žádné domácnosti. Vždyť je oblíbenou součástí mnoha italských pokrmů. Je krásná, velmi příjemně voní, báječně chutná a k tomu všemu vypouští ze svých lístků do vzduchu kyslík po dobu 20 hodin každý den, což má za následek dokonalé pročištění vzduchu. To pozitivně působí na krevní tlak, náladu a snižování stresu. Tak co, už máte také doma tuto báječnou rostlinu?

Rozmarýn

Nejen k masu, ale též k pročištění vzduchu slouží tato úžasná bylina. Čistý vzduch je výtečným pomocníkem na zlepšení nálady, zvýšení produktivity a snížení stresu. Zakupte si v květináčku rozmarýn a umístěte jej do kuchyně, aby vám byl po ruce i v případě, že jej budete chtít využít ve svém kulinářském umění.