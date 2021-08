Tři tipy pro kutily: jak ušetřit místo v kůlně

Nedostatek místa je problém, který zná snad každý domácí kutil. Začíná to malým boxem s nářadím a často končí přeplněnou kůlnou, v které se tyčí až do stropu nevzhledné bedny plné různého materiálu, ochranných pomůcek a drobného nářadí. Časem se přidá zahradní domek na sekačku s dalším množstvím nářadí, křovinořezem, elektrickou pilou, vibrační bruskou a dalšími nezbytnými pomocníky k práci kolem domu a zahrady. Jak vyřešit problém s nedostatkem prostoru, aniž by musela vzniknout další kůlna z půdy nebo bývalého dětského pokoje? V článku poradíme tři tipy, jak na to.

Půjčte si od kamarádů kutilů

Některé nářadí zabere opravdu hodně místa a přitom ho potřebujete párkrát do roka. Tak například cirkulárka na řezání dřeva, která je potřeba v podstatě jen na podzim při přípravě dřeva na zimu. Vertikutátor je další podobný stroj, který je potřeba jednou za rok a nemusí tak zbytečně zabírat místo v zahradním domku celý rok. U podobných strojů se nejprve poptejte u známých v okolí, zda vám je nemohou zapůjčit, případně si je můžete pořídit s někým napůl a ušetřit tak nejen spoustu místa, ale i peněz.

Speciální stroje zajistí profesionální půjčovna

Potřebujete udělat na zahradě nebo domě něco speciálního? Troufáte si na to sami bez profesionální pomoci, ale chybí vám potřebné nářadí? Je zbytečné kupovat drahé speciální stroje, které vám budou následně jen zabírat další místo v kůlně. Sháníte-li cokoliv od křovinořezu přes nastřelovací kladivo po elektrické nůžky na živý plot, pomůže půjčovna nářadí. Půjčovny nářadí dnes nabízí opravdu nepřeberné množství kvalitních specializovaných strojů a nářadí za velmi příznivé ceny. Konkrétní stroj si tedy můžete za pár korun zapůjčit na několik dní, udělat co potřebujete a pak ho zase vrátit, aniž by se vám válel další rok v kůlně bez využití. Půjčovna nářadí vás zachrání i v případě, že žádný kolega kutil nemá to, co zrovna potřebujete nebo pokud je zboží v obchodě zrovna nedostupné.

Jak na skladování žebříků a lešení

Pokud zvažujete větší rekonstrukce, opravy střech, osvětlení nebo komínů, budete potřebovat nářadí pro výškové práce. V tom případě je ideální pořídit skladný rozložitelný žebřík a zachytit ho například za konstrukci zahradního domku. Problém s žebříky a lešením je ten, že jsou velmi neskladné a pro dlouhodobé uchovávání je těžké najít estetické řešení. Zvažte tedy pro větší zásahy a rekonstrukce pracovní plošiny pronájem, který vám usnadní jakoukoliv výškovou práci. Ideální jsou pracovní plošiny například pro prořezávání stromů na zahradě nebo opravu garáže. Výhodou je, že jsou existují i mobilní pracovní plošiny, se kterými se snadno přesunete z místa na místo. Žádná složitá manipulace se žebříkem není třeba, navíc na plošině se lze volně pohybovat a dostanete se tak lépe do těžko dostupných míst. A jako se vším půjčeným, po použití ji jednoduše vrátíte. Ve vaší kůlně tak zůstane vždy čisto a uklizeno, pouze s tím nejnutnějším nářadím, které pravidelně používáte.