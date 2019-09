Snadné množení sukulentů pomocí PET lahve

Sukulenty jsou velmi oblíbené do skalek, ale také pískových jezírek. Pro svou odolnost jsou vyhledávanými pokojovkami pro kanceláře a provozy. Jejich sezóna nikdy nekončí a jejich množení je více než jednoduché, navíc jde opravdu o celoroční záležitost. Při tom nadmíru zábavné. Z jediného listu dostanete celou rostlinu. Listové řízky mnoha druhů sukulentů, jako jsou tlustice a jim podobné, které tvoří na stoncích listy, koření tak ochotně, že k tomu v podstatě nepotřebují ani zálivku.

Jak odebírat listové řízky?

Velmi ostrým, ale hlavně čistým nožem odřízneme list těsně u stonku. Necháme ho mírně zavadnout a pak už máme několik možností umístění tak, abychom za několik týdnů dostali novou dceřinou rostlinku.

Množení sukulentů v PET lahvi

Jakoukoliv PET lahev s víčkem proděravíme za pomoci horkého nože, tlustého hřebíku a podobně. Dírky musí být tak akorát velké, aby se do nich vešly jednotlivé lístečky. Na dno lahve dáme trochu vody a už za 3 týdny pozorujeme, jak z každého jednotlivého lístečku vyrůstá miniaturní verze dceřiného sukulentu, který jako by z oka vypadl tomu mateřskému. Když jsou rostlinky velké asi 0,5-1 cm, opatrně rozřezáme PET lahev tak, abychom rostlinky nepoškodili.

Menší květináčky vyplníme do ¾ lehkým substrátem pro kaktusy a sukulenty. Další 2 cm vrstvy bude stejný substrát smíchaný s hrubým pískem nebo jemným štěrkem. Do této vrstvy jemně zahrabeme rostlinku. Ta ještě částečně bude brát sílu z původního lístku. Ten zanedlouho uhnije a rostlinka bude zcela samostatná.

Množení sukulentů přímo

Samozřejmě do substrátu můžeme zapíchnout i lístky jen tak, jen je necháme několik hodin zavadnout. Substrát navlhčíme, přidáme drenážní vrstvu substrátu se štěrkem, do které lístek zapíchneme poněkud šikmo. V průběhu zakořeňování, které bude trvat asi měsíc, už nezaléváme. Mohlo by totiž dojít k uhnívání lístků. Jak bude lístek pomalu chřadnout, vyroste vedle něho nová rostlinka. Za 2 měsíce už budeme mít zcela jistě nový vlastní sukulent.

Náš tip: Pro 2 cm vysokou drenážní vrstvu můžete využít i agroperlit.