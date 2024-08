Slimáci již pro vaši zahradu nebudou hrozbou

Stačí aby v letních měsících jen trochu zapršelo a zahrada se začne hned hemžit slimáky. Tuto situaci zná určitě každý zahrádkář. Slimák se bohužel neřadí mezi živočichy, kteří by byly naší zahradě nějak užiteční. Je tomu spíše právě naopak, a tak je tento tvor postrachem všech zahrádkářů. Nejtěžší situaci pak mají ti, kterým je i tak slimáků líto a mají s jejich odstraněním problém. Pokud ale chcete ochránit svou úrodu, nezbyde vám nic jiného než se do tohoto boje pustit. Nebojte, jde to i poměrně šetrně a hlavě účinně. Máme pro vás pár tipů, díky kterým můžete slimáky ze své zahrady odstranit a pravděpodobně některé suroviny, které můžete pro jejich vypuzení použít máte dokonce i doma.

Nekonečný boj

Bohužel je již teď jasné, že nikdy nedokážete zahradu slimáků zcela zbavit. Po každém dešti se totiž slimáci vrátí zpět. Můžete ovšem učinit taková opatření, aby se již příště co možná nejvíce vyhnuli vašemu záhonu. Záleží jen na vás, který způsob vám bude nejvíce blízko a který tak pro jejich odstranění zvolíte.

Ruční sběr

Tuto metodu můžete využít jako takovou první pomoc při zamoření slimáky. Dle odborníků se stále jedná o ten naprosto nejvíce účinný způsob, který zatím nic nepřekonalo. Zkrátka slimáky sbírejte a pokud s nimi máte slitování, odneste je, a to co nejdále od vaší zahrádky a tam je pusťte. Nejlepší dobou pro jejich sběr je buď ve večerních, nebo v brzkých ranních hodinách, kdy jich po dešti vyleze nejvíce. A co pak dělat s nasbíranými slimáky? Pokud je nechcete zabít, odneste je daleko od své zahrady. Pokud s nimi slitování nemáte, můžete je zalít horkou vodou, nebo solí.

Použijte aromatické rostliny

Další možný způsob, jak ochráníte jednotlivé záhony je vysazení aromatických rostlin. Tyto rostliny totiž slimáky nelákají, a tak se jim vyhnou a tím pádem se vyhnou i záhonu za nimi. A co se mezi takové rostliny řadí? Mluvíme například o rozmarýnu, bazalce, majoránce, kopru, nebo také o levanduli, měsíčku, či lichořeřišnici. Ani jedna z těchto rostlin slimákům nelahodí, ale pro nás se jedná o rostliny prospěšné a dobře vypadající, zabijte tak tedy dvě mouchy jednou ranou.

Postříkejte rostliny přírodním postřikem

Abyste slimáky odradili, můžete ošetřit i samotné rostliny. A rozhodně se nemusí jednat o postřik plný chemie. Vytvořit ho totiž můžete i zcela z přírodních surovin. Stačí když smícháte česnek, cibuli a jeden litr vody. Rozmačkaný česnek a nakrájenou cibuli nechte pár hodin macerovat v jednom litru vody, přelijte do rozprašovače a ošetřete s ním vaše rostliny a půdu kolem. Rostlinám tento roztok nijak neublíží, ale spolehlivě odpudí slimáky.

Slimáci jsou rychlejší, než se zdá

Ač na to nevypadají jsou tito tvorové schopni poměrně rychlého pohybu. Rozhodně ho ale nedokáží vyvinout na jakémkoli povrchu. A toho můžete snadno využít, a cestu kolem záhonů jim znepříjemnit. Stačí, když kolem záhonů uděláte cestu z kůry, štěrku, či písku. Využít klidně můžete i jehličí, nebo popel. Cestu pak můžete klidně polít černou kávou, která pro slimáky představuje smrtelné riziko. Pokud ji ucítí, rozhodně se raději vydají jinam. Myslete ale na to, že tuto ochranu může déšť snadno zničit, a tak je potřeba ji obnovit.