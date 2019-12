Slavnostní atmosféru umocní nápaditě zabalené dárečky

Balení dárků je podobně jako zdobení stromečku otázkou vkusu. Letos je moderní barvou světle modrá-aqua. Ani s klasikou ale nešlápnete vedle. V dnešním článku si představíme několik základních linií, které vás mohou inspirovat. Důležité je totiž zvolit jeden styl a toho se držet. Stejně tak je potřeba dostatek času. Odborníci radí zabalit a popsat dárky hned, jak je přinesete domů. Pak se z balení totiž stává Relax a ne povinnost. Rozbalování dárečků je vrchol Štědrého dne, a proto bychom balení neměli odbít. Velmi vyhledávanou variantou jsou také balicí služby, které najdete v každém větším supermarketu. Některé obchody (jako třeba drogerie DM) nabízejí stolky s balícím papírem, stužkami a dárkovými pytlíčky. Neváhejte poprosit prodávající, aby vám s balením pomohla.

Jednolitý styl nebo co kdo má rád?

Zejména pod barevný stromeček snese i barevné dárky. V tom případě klidně sáhněte po barvě balícího papíru takové, které daný jednotlivec preferuje. Malé holčičky budou nadšené z růžových lesklých nebo duhových papírů a podobně. Zde je tedy prostor do „dodělání“ zbytků vánočních papírů z loňského roku. Obaloví designéři ale před nákupem vícero papíru varují. Vždy kupujte jen tolik, kolik spotřebujete. To platí nejen pro balicí papíry, ale také pro mašle, stužky, dekorace na dozdobení a podobně. Ruku na srdce, komu z vás se nechtělo vytáhnout zbylý papír z loňských Vánoc a balit do něho? Stejně je vždy poněkud pomačkaný a s designem, který už se nám letos nelíbí.

Pokud chcete dárky stylově, nemíchejte barvy. Nadčasová a slavnostní vždy byla zlatá a stříbrná barva. V podstatě platí, že by papír měl ladit k dekoracím na stromečku a stylem se hodit i do celého interiéru.

Přírodní a eko styl

Recyklovaný papír, jutový provázek a stužka a malá dřevěná přízdoba se zapíchnutou smrkovou větvičkou. To je pravděpodobně nejvyhledávanější přírodní zabalení dárku. Pokud jste také zastáncem ekologické domácnosti, neváhejte sáhnout také po dárkové taštičce. Ostatně těch má doma několik jistě každý. Jde o papírové či plastové taštičky, ve kterých jste sami třeba něco dostali a jednoduše je pošlete dál. Do dárkových tašek „zabalíte“ zejména měkké dárky nebo třeba lahev alkoholu.

Pokud chcete a máte dostatek času a trochu šikovnosti, můžete zkusit ušít dárkové eko pytlíčky, které využijete na zabalení neforemného dárku nebo třeba kosmetiky a navíc ho obdarovaný následně využije jako sáček na ovoce, zeleninu a podobně. Návod najdete ZDE. Japonská metoda furoshiki wrapping pak nabádá balit dárky do šátků, které pak budou obdarovanému sloužit i po Vánocích. Asi se budete divit, ale velmi efektně vypadají také dárečky zabalené do novin.

Ať zvolíte jakýkoliv styl, vždy si krom papíru a mašlí nachystejte také nastříhanou lepicí pásku (na balení dárků potřebujete mít obě ruce volné) a ostré nůžky. To vám ušetří spoustu rozčilování.

Stejně tak jsou neméně důležité jmenovky. Pokud si totiž myslíte, že si budete pamatovat, komu který dárek patří, pak jste na omylu. I jmenovka by měla korespondovat s celkovým stylem dárku a neměla by nijak rušit. Jmenovka by měla být ve formě kartičky, kam krom můžete napsat i pár milých slov či věnování.

Po rozbalení třiďte odpady už u stromečku

Po rozbalení dárku vznikne nekonečná hromada odpadu a třebaže jsou popelnice na tříděný odpad vysypávány i během vánočních svátků, kontejnery mnohdy praskají ve švech.

Do největší krabice od nějakého z dárků házejte balicí papír, menší sešlápnuté krabice, papírové tašky, obálky a další papírový odpad. Krabice pak patří do modrého kontejneru.

Do největší plastové tašky pak vkládejte plastové mašle, fólie, plastové krabičky a polystyren. Vše buď dobře sešlápněte nebo rozlámejte na menší kousky, které nezaberou tolik místa. Plastové bývají už i účtenky. Vše patří do žlutého kontejneru.

Do zeleného kontejneru pak patří lahve od vánočního sektu či jiného alkoholu, sklenice od majonéz, nakládáné zeleniny a podobně. Sklenice mnozí z nás netřídí, protože si mylně myslí, že je potřeba je vymývat. Není to pravda. Stačí vylít zbylý obsah. Na sklenici dokonce můžete nechat i víčko.