Sklizeň šípků je tady: Víte, kdy jsou připravené ke sběru a co se z nich dá připravit?

Podzimní období nám přináší nejen krásnou změnu barev a chladnější počasí, ale také hojnou sklizeň různých plodů. Mezi tyto plody patří i šípky, které jsou nejen lahodné, ale také nabité zdraví prospěšnými látkami. Zjistěte, kdy jsou šípky připraveny ke sběru, jaké mají zdravotní benefity a co všechno se z nich dá připravit.

Kdy jsou šípky zralé?

Sklizeň šípků je tradičně spojena s podzimem, avšak je důležité vědět, kdy jsou plody skutečně zralé. Typicky jsou šípky zralé na konci léta a na začátku podzimu, zpravidla od srpna do září. Zralé šípky mají intenzivní červenou nebo oranžovou barvu a jsou měkké na dotek. Když stlačíte šípek mezi prsty, měl by se snadno rozpůlit. To je signál, že jsou připraveny ke sběru.

Zdravotní benefity šípků

Šípky nejsou jen chutné, ale jsou také plné zdraví prospěšných látek. Obsahují vysoké množství vitamínu C, což pomáhá posilovat imunitní systém, zlepšuje zdraví kůže a podporuje hojení ran. Kromě vitamínu C obsahují také vitamín A, B-komplex, vitamín K a minerály, jako je vápník, draslík a hořčík.

Dalším pozitivním aspektem šípků je jejich obsah antioxidantů, včetně flavonoidů a karotenoidů. Antioxidanty pomáhají bojovat proti volným radikálům v těle a chrání ho před stárnutím a různými chorobami.

Co se dá z šípků připravit?

Když máte plné ruce šípků, můžete se pustit do různých kulinářských experimentů a využít jejich bohatou chuť a zdravotní benefity. Zde je několik nápadů, co se z nich dá připravit:

Šípkový čaj

2-3 lžíce sušených šípků (nebo 4-5 čerstvých šípků)

2 šálky vody

Med nebo cukr (dle chuti)

Postup: Pokud používáte čerstvé šípky, začněte tím, že omyjete a očistíte je. Odstraňte stonky a semena. Pokud používáte sušené šípky, můžete přeskočit tento krok. V hrnci přiveďte vodu k varu. Přidejte sušené šípky nebo čerstvé šípky do vroucí vody. Nechte šípky vařit na mírném ohni po dobu přibližně 15-20 minut. Pokud používáte sušené šípky, mohou potřebovat trochu déle vařit.

Poté, co byly šípky uvařeny, odstraňte hrnec z ohně a nechte čaj louhovat ještě dalších 5-10 minut. Tím se zajistí, že se získá co nejvíce chutí a zdravotních benefitů. Proceďte čaj do šálků, abyste odstranili šípkové kousky. Přidejte med nebo cukr podle své chuti. Můžete začít s menším množstvím a postupně přidávat, dokud nezískáte požadovanou sladkost. Vychutnejte si svůj čerstvě připravený šípkový čaj. Můžete ho pít teplý nebo ho nechat vychladnout a připravit si osvěžující ledový nápoj.

Šípková marmeláda

4 šálky čerstvých šípků (cca 500 g)

2 ½ šálky cukru

1 citron (šťáva a kůra)

1 šálek vody

Postup: Omyjte šípky a odstraňte stonky a semena. Můžete to udělat tak, že šípky rozkrojíte na poloviny a vytřete semena lžičkou. Tím získáte šípkové plodiny bez semínek. Převeďte vyčištěné šípky do hrnce a přidejte 1 šálek vody. Na středním ohni vařte šípky asi 20-30 minut, dokud nezměknou. Míchání občas je důležité, aby se zabránilo připálení. Přidejte šťávu a kůru z jednoho citronu do hrnce s vařícími se šípky. Citronová šťáva dodá marmeládě svěží chuť a kyselost. Postupně přidávejte cukr do směsi se šípky a citronem. Míchejte a nechte cukr rozpustit. Marmeláda bude postupně zahuštěna.

Pokračujte v vaření směsi na středním ohni asi 15-20 minut, dokud marmeláda nedosáhne požadované konzistence. Můžete prověřit konzistenci tak, že nastrouháte malé množství marmelády na studený talíř. Marmeláda by měla zhoustnout a nesmí se rozlévat. Horkou marmeládu nalijte do sterilizovaných sklenic. Nezapomeňte na důkladné zavírání víčky. Sklenice s marmeládou můžete umístit do hrnce s vroucí vodou a sterilizovat je po dobu 10-15 minut. Tím prodloužíte dobu skladovatelnosti. Po sterilizaci nechte sklenice s marmeládou vychladnout při pokojové teplotě a poté je uložte do chladničky.

Šípková tinktura

1 šálek sušených šípků

1 ½ šálku vodky (40% nebo 80 proof)

Sklenice nebo láhev s uzávěrem na skladování

Postup:

Příprava šípků:

Začněte tím, že si připravíte sušené šípky. Pokud máte čerstvé šípky, nejprve je omyjte, odstraňte stonky a semena, a nechte je usušit. Převeďte sušené šípky do sklenice nebo láhve s uzávěrem. Poté zalijte šípky vodkou. Ujistěte se, že šípky jsou kompletně ponořené do alkoholu. Uzavřete sklenici nebo láhev těsným uzávěrem a umístěte ji na tmavé a chladné místo, jako je skříň nebo temná komora. Tinkturu nechte louhovat po dobu nejméně 4 týdnů, ale můžete ji ponechat louhovat až 6 týdnů pro intenzivnější chuť a účinky.

Během louhování tinktury je vhodné ji každý den míchat, aby se získaly co nejvíce látky z šípků. Po uplynutí louhovací doby tinkturu přeceďte přes jemné síto nebo gázu, abyste odstranili všechny části šípků. Následně ji přelijte do lahve s uzávěrem a uložte na temné místo. Šípkovou tinkturu můžete podávat v malých sklenicích nebo lžičkou jako doplněk stravy nebo jako léčivý nápoj. Doporučuje se užívat jednu malou lžičku tinktury jednou denně, a to buď samotnou nebo smíchanou s vodou.

Šípkový sirup

2 šálky čerstvých nebo sušených šípků

4 šálky vody

2 šálky cukru (lze upravit podle chuti)

Šťáva z jednoho citronu (volitelně pro čerstvou chuť)

Postup: Pokud používáte čerstvé šípky, začněte tím, že je omyjete, odstraníte stonky a semena. Pokud používáte sušené šípky, můžete přeskočit tento krok. Přiveďte 4 šálky vody k varu a přidejte do ní šípky. Vařte šípky na mírném ohni po dobu přibližně 20-30 minut, dokud nezměknou. Po uvaření šípků vodu s nimi pořádně rozmixujte pomocí mixéru na hladkou směs. Proceďte směs přes síto nebo plátno, abyste odstranili pecky a hrubé části. Vrátíme šípkovou směs zpět do hrnce a přidáme cukr. Pokud chcete, můžete přidat i šťávu z jednoho citronu, což dodá sirupu čerstvou kyselost.

Nechte směs vařit na středním ohni, dokud se cukr zcela nerozpustí a směs nezhoustne. To může trvat asi 15-20 minut. Můžete prověřit konzistenci tak, že kapku sirupu nakapete na studený talíř. Pokud sirup ztuhne, je připravený. Horký šípkový sirup nalijte do sterilizovaných lahviček nebo sklenic a těsně je uzavřete. Láhve s šípkovým sirupem nechte vychladnout na pokojovou teplotu a poté je uložte do lednice. Sirup lze skladovat až několik měsíců.

Závěrem

Sklizeň šípků je nejen zábavná aktivita, ale také skvělý způsob, jak získat zdravé a chutné plody plné vitamínů a antioxidantů. Jakmile budou šípky zralé a připravené ke sběru, můžete je využít k přípravě čaje, marmelády, tinktury a dalších lahodných pokrmů. A nezapomeňte, že kromě skvělé chuti vám šípky přinesou i mnoho zdravotních výhod. Takže si užijte tuto podzimní sezónu a využijte bohatství, které nám příroda nabízí.