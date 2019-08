Rýmovník lze pěstovat také jako „voděnku“

Rýmovník je úžasná bylinka. O jeho neuvěřitelných vlastnostech, krásné vůni a klasickém pěstování jsme psali v mnoha článcích. Dnes bychom se ale chtěli zaměřit na tak trochu netradiční hydroponické pěstování. To klasické totiž není pro každého a rýmovník může vypadat i tak, jako na odstrašující fotografii níže. Nedostatečná nebo naopak přílišná zálivka, nedostatek slunce, neochota keřík zaštipovat natolik, aby vytvořil kompaktní tvar a ne sem tam jeden nehezký vytáhlý šlahoun, který se stejně časem zlomí. To vše řadí rýmovník pro mnohé mezi pokojovky, které chtějí více péče, než jsme mu ochotni nebo schopni dát.

Stačí nádoba a trocha vody

Pěstování ve vodě bylo kdysi velmi populární. Sama si pamatuji, jak naše mamka pěstovala „voděnky“ bez zeminy. Voděnkami jsme pak nazývali naprosto všechny pokojovky, které šlo pěstovat ve vodě. Jak tedy na to? Zvolte vhodnou nádobku. Může jít o starou skleničku nebo hrneček, do kterého nalijete převařenou vodu. Tu pak necháte několik hodin odstát do pokojové teploty. Použít můžete také dešťovku, která není tolik tvrdá a nemusí se převářet.

Kolik výhonků?

Do jednoho hrníčku dáme 3-4 výhonky dlouhé asi 10 cm. Měly by mít alespoň dvě paždí s lístečky. Rýmovník roste doslova před očima a zejména pokud nemá dostatek světla, rychle se vytáhne. Hrneček proto umístěte přímo na parapet tak, abyste rostlinkám dopřáli dostatek rozptýleného světla, ne přímé slunce.

Co dál?

Do hrnečku pravidelně přilévejte vodu, protože se dost vypařuje. Ostatně buďte rádi, protože máte v jednom zvlhčovač vzduchu a odpuzovač much a dalšího hmyzu, kterému rýmovník zrovna nevoní.

Zanedlouho začnou rostlinky kořenit. Tím se ale netrapte a klidně je nechte ve vodě. Takto se dají pěstovat celou vegetační dobu. Jediný úkol krom dolévání vody do hrnečku tedy spočívá v zaštipování. Pokud se rostlinka příliš vytáhne nebo je vzrostlá na 4 paždí listů, není nic jednoduššího než rostlinku zaštípnout tak, abyste dostali dceřinné rostlinky rýmovníku a naložili s nimi stejně, jako doposud. Mateřská rostlina zanedlouho rozkošatí a bude z ní krásný kompaktní „keříček“. Ať chcete nebo ne, budete takto bylinku množit. Když už máte všechny hrnečky plné nebo jednoduše další rostlinky nechcete, stačí zaštípnuté kousky vložit pod polštář dětem v období chřipek. Co dál s přebytky rýmovníku se dozvíte ZDE.