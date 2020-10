Rostliny, které můžete vysadit spolu s rajčaty – lepší sklizeň a zemina zaručena

Pěstování rajčat je snadný způsob, jak začít se zahradničením, pokud nemáte mnoho zkušeností. Možná vás proto bude zajímat, jak můžete maximalizovat vaší úrodu, pokud jde o pěstování této lahodné zeleniny. Naštěstí existuje několik druhů rostlin, které můžete pěstovat pod rajčaty. Těmto rostlinkám se říká meziplodiny a patří mezi snadný způsob, jak z rajčat vytěžit ještě více. Zde je 12 z nich, které vám pomohou zlepšit nejen úrodu, ale i zeminu.

Bylinky

Pěstování bylin spolu s rajčaty je velmi chytrá volba. Mnoho z nich vyžaduje nejen minimální prostor pro růst (jak z hlediska výšky, tak pokrytí kořenů), ale je také snadné se o ně starat. Neberou z půdy tuny živin a nebudou s vašimi rajčaty zápasit o vodu, sluneční svit ani vzduch.

Nejlepší bylinky k pěstování spolu s vašimi rajčaty jsou:

máta

petržel

šalvěj

citronová tráva

pažitka

bazalka

kopr (sklízejte brzy, aby jeho rychlý růst nezasahoval do vašich rajčat)

Mnoho z nich, stejně jako bazalka, pomáhají také odpuzovat hmyz a pomáhají při onemocněních. Někteří zahrádkáři také říkají, že bazalka zlepšuje růst a chuť rajčat.

Půdoochranné rostliny

S rajčaty lze pěstovat téměř jakoukoli půdoochrannou rostlinu. Mnohými z nich jsou také například majoránka či oregano, ale můžete s nimi pěstovat jakoukoli rostlinu, která roste nízko nad zemí. Nezaberou moc místa a ani ony nebudou soutěžit o důležité živiny v půdě.

Salát

Pěstujte listový salát a další listovou zeleninu (s výjimkou špenátu, ten je k rajčatům nevhodný, protože je pro zeminu náročný) spolu s rajčaty. Salát nejenže bude fungovat jako pomocná síla, která bude udržovat v půdě vláhu a ochlazovat ji, ale také pomůže zabránit šíření zahradních nemocí, které by mohly napadnout vaší zeleninu. Navíc salát má rád, když je pěstován a udržován v chladu, takže stín z vašich rajčat je pro něj naprosto ideální.

Fazole

Mnoho lidí nenapadne, že pěstovat fazole poblíž nebo přímo s rajčaty má mnoho benefitů. Ale ve skutečnosti je to to nejlepší, co můžete pro úspěšnou sklizeň udělat. Fazole nejsou zatěžujícími „krmiči“ dusíku, naopak dusík do půdy přidávají, což rajčata mají ráda, protože ho spotřebují velké množství.

Pěstování těchto dvou rostlin je chytrá volba, která maximalizuje prostor pro pěstování. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud zvolíte keříčkové fazole namísto běžných pnoucích.

Ředkvičky

Ředkvičky milují stín, takže jejich pěstování pod rajčaty je skvělá volba. Díky stínu zůstanou chladné, což jim může zabránit v roubování.

Kořenová zelenina

Většina kořenové zeleniny také velmi dobře roste ve stínu rajčat. Můžete zkusit zasadit například pastinák, mrkev, řepu nebo tuřín. Všechny tyto plodiny porostou nejlépe, pokud budou zasazeny do půdy s vysokým obsahem fosforu, ale ne s tak vysokým obsahem dusíku.

Pokud bude mít kořenová zelenina příliš velké množství dusíku, bude produkovat „keřovité, huňaté“ vršky na úkor svých kořenů.

Ve výsledku vám tak zůstanou malé, nepoživatelné hlízy. Pěstování těchto plodin pod rajčaty je skvělý způsob, jak zajistit, aby nedostávala příliš mnoho dusíku (ačkoli ho rajčata mají ráda, tak jeho velké množství jim škodí).

Květiny

Květiny pomáhají nejen v tom, že lákají k opylování užitečným hmyzem, ale také snižují pravděpodobnost, že se k vašim plodinám začnou přitahovat škůdci. Měsíček lékařský může pomoci snížit výskyt hlístic v půdě, ale také škůdců, kteří se zaměřují na rajčata, jako jsou červi.

Violka vonná je další skvělou volbou. Nepotřebuje příliš mnoho slunce a můžete ji zasadit přímo k rajčatům. Levandule, která je technicky vzato bylinka, je také skvělou volbou. Vytváří jakýsi kryt nízko nad zemí a pro svojí produktivitu nepotřebuje mnoho živin ani slunečního záření.

Jednou z květin, kterou mnoho lidí nenapadne pěstovat spolu s rajčaty, je růže. Ačkoli mohou růže soupeřit s rajčaty o prostor, pokud nejsou obě rostliny správně prořezány. Rajčata však mohou ve skutečnosti růžím pomoci v tom, že je mohou ochránit před nemocí zvanou černá skvrnitost.

Cibule

Cibule skvěle roste pod rajčaty, protože nezabírá mnoho místa a vytváří minimální olistění. Neomezuje proudění vzduchu a nevstřebává z půdy příliš mnoho živin, které vaše rajčata potřebují.

Česnek

Stejně jako cibule, tak i česnek zabírá minimální prostor a nebude s rajčaty soutěžit o živiny v půdě. Pomáhá redukovat pozdní plíseň a také odpuzuje roztoče červeného pavouka (sviluška). Další výhoda pěstování česneku v blízkosti rajčat? Budete mít vše, co budete potřebovat, abyste si mohli vyrobit domácí špagetovou omáčku!

Laskavec trojbarevný

Laskavec, nebo také Amarant, je obilná plodina, která překvapivě dobře roste vedle rajčat. Pomáhá odpuzovat hmyz a nebude s rajčaty soupeřit o místo nebo vodu. Je to asijská odrůda zeleniny a můžeme ji použít například jako náhradu špenátu.

Brutnák lékařský

Brutnák roste způsobem velmi podobným salátu, takže ho můžete klidně zasadit pod rostliny rajčat, aniž byste se museli bát, že jim bude brát živiny nebo prostor k růstu. Pomůže také ochránit vaše rostliny před škodlivými červy a housenkami. Listy sklízejte mladé a pochutnejte si na nich třeba v salátu.

Chřest

Chřest je poslední plodinou, kterou můžete pěstovat pod rajčaty. Buďte ale opatrní na to, jak ho budete pěstovat. Chřest je trvalka, což znamená, že se bude do vaší zahrádky každý rok vracet. Až budete na jaře sázet rajčata, dávejte si pozor na to, kde vaše rostlinka poroste – tím nenarušíte vyvíjející se výhonky.

Chřestové výhonky sklízejte mladé, aby nezasahovaly do listů rajčat. Poté si budete moci užívat mnoha výhod obou plodin.

Chřest pomáhá očistit půdu od hlístic, které mají tendenci se přitahovat k rajčatům. Rajčata pomáhají chřestu na oplátku tím, že ho zbaví chřestových brouků.